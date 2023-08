3 con giáp rơi vào cảnh ‘mây đen che kín đỉnh đầu’ trong ngày 8/3/2022, sự nghiệp gặp rủi ro, thị phi bủa vây tứ phía

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 8/3/2022 hôm nay, tuổi Thân nên biết giữ mình, đặc biệt tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp trong tương lai. Hãy đủ minh mẫn để nhận ra những việc mình cần làm là gì, đừng quá lo chuyện bao đồng.

Nếu cần thiết, con giáp này hãy hỏi xin lời khuyên từ người làm việc lâu năm, nhưng nhớ là chỉ tham khảo chứ đừng nhất nhất nghe theo. Một thái độ trung lập, khiêm tốn sẽ giúp bản mệnh hạn chế được rất nhiều rủi ro không đáng có.

Trong ngày Kim khí vượng, tuổi Thân cũng nên cẩn thận hơn về phương diện sức khỏe. Con giáp này dễ bị tổn thương vì sự cứng đầu, ngang ngạnh của mình, không nghe lời khuyên mọi người trong vấn đề rèn luyện sức khỏe nên có dấu hiệu suy giảm sức đề kháng, dễ ốm vặt do thay đổi thời tiết.

Tuổi Hợi

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Ba ngày 8/3/2022 hôm nay, tuổi Hợi có một ngày khá vất vả khi công việc đương đầu với nhiều khó khăn. Đặc biệt, tiểu nhân rình rập, luôn tìm cách phá hoại, gây cản trở. Môi trường công sở vốn nhiều thị phi, biết người biết mặt khó biết lòng nên bản mệnh phải có ý thức bảo vệ mình.

May mắn có thực thần hỗ trợ nên con giáp này được an ủi phần nào khi tiền bạc hanh thông. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, có lợi cho người làm nghề kinh doanh hay nghề tự do, giúp cho bản mệnh tăng thêm thu nhập, lộc lá rủng rỉnh trong tay.

Trong ngày Kim sinh Thủy, vận trình tình cảm thăng hoa. Các cặp đôi hướng về nhau trong từng suy nghĩ, từng hơi thở. Con giáp này và đối phương sẽ có những phút giây hạnh phúc bên nhau và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp, khắc ghi từng giờ phút của tình yêu đôi lứa.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!