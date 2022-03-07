Phụ nữ sở hữu 1 trong 5 nét quý tướng này, cả đời không lo tốn thiếu, của cải lúc nào cũng chất đống đầy nhà

12 con giáp tử vi 07/03/2022 15:45

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 1 trong 5 nét quý tướng này thì cả đời không lo tốn thiếu, của cải lúc nào cũng chất đống đầy nhà, hạnh phúc viên mãn đến già.

Sống mũi cao thẳng

Người phụ nữ có sống mũi cao thẳng thì ý thức tự tôn rất mạnh, làm việc có chủ kiến nhưng nếu mũi quá cao hoặc gãy khúc thì chủ về cô độc, không có người bầu bạn. Sống mũi thấp xẹp, lộ lỗ mũi thì người phụ nữ này một đời cơ khổ, không có chỗ nương tựa.

Sống mũi cao vừa phải, đầy đặn là có tướng vượng phu. Hai lỗ mũi đầy, cánh mũi nở rộng đại biểu người có khả năng kiếm tiền nhanh chóng, tài lộ hanh thông, mệnh cách phú quý, cuộc đời không lo cơm áo gạo tiền.

Cằm tròn, hai cằm

Nữ giới có cằm tròn nhìn tướng phúc hậu, dễ chung sống, có tâm tính thiện lương, tốt bụng. Cằm đầy mà thành hai cằm thì lại càng vượng phu ích tử, vận số của mình tốt còn có thể nâng cao vận thế của bạn đời, trợ giúp chồng trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc viên mãn. Đặc biệt là từ tuổi trung niên tới tuổi già cuộc đời cực kỳ thông thuận.

Phụ nữ sở hữu 1 trong 5 nét quý tướng này, cả đời không lo tốn thiếu, của cải lúc nào cũng chất đống đầy nhà - Ảnh 1
Nữ giới có cằm tròn nhìn tướng phúc hậu, dễ chung sống, có tâm tính thiện lương, tốt bụng. Ảnh minh họa: Internet

Vầng trán cao rộng

Dù nam hay nữ, nếu có vầng trán thấp hẹp thì chủ về nhỏ mọn, tiểu nhân. Ngược lại, nữ giới có trán tròn trịa là người biết chăm lo việc nhà, khả năng sinh nở cao. Nam giới có trán vuông vức, đại diện cho năng lực làm việc tốt, có ý chí sự nghiệp, tiền đồ rộng mở, tinh thần phong phú.

Người này có thể không tới mức vang danh bốn biển nhưng cũng nắm giữ được quyền lợi, trán cao sáng sủa thì vận may cũng không kém, đi tới đâu cũng được giúp đỡ, yêu mến, thông minh hơn người, tiên liệu mọi việc như thần.

Thiên phong địa quảng

Nhân tướng học quan niệm phần từ khóe mắt hất lên là thiên khố, phần từ khóe cằm hất xuống là địa khố, trán là thiên đình.

Người mà mũi cao, lỗ mũi không lộ ra ngoài, khuôn mặt đăng đối tròn đầy thì thiên khố no đủ, sớm hưởng tài lộc, địa khố phong phú, hậu vận hanh thông.

Mặt mũi hồng hào, trên mũi có ẩn hiện vệt màu vàng là chủ về lộc tài chính, cuộc sống phú quý bất tận, mệnh cư Quan (trong mệnh chứa Quan tinh) có thể được ban thưởng, con đường tài lộc hanh thông suôn sẻ.

Phụ nữ sở hữu 1 trong 5 nét quý tướng này, cả đời không lo tốn thiếu, của cải lúc nào cũng chất đống đầy nhà - Ảnh 2
Người mà mũi cao, lỗ mũi không lộ ra ngoài, khuôn mặt đăng đối tròn đầy thì thiên khố no đủ, sớm hưởng tài lộc, địa khố phong phú, hậu vận hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Mi thanh mày tú

Cụm từ này dùng để chỉ người con gái có hình dáng lông mày rõ ràng sáng sủa, không thô quá, không đen quá cũng không bị lệch, bên thấp bên cao. Đây là tướng mạo có phúc, tài vận cực kì tốt, chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể đạt được nhiều tài phú.

Trong cuộc sống, họ thường coi trọng tình cảm, tính cách phóng khoáng rộng rãi, thích lãng mạn và rất hiểu chuyện, thân thể khỏe mạnh. Con gái sở hữu quý tướng như vậy có đường hôn nhân tình cảm hài hòa hạnh phúc, vợ chồng ân ái yêu thương.

Họ có tính cách ôn hòa trung dung, cuộc đời không buồn phiền bi lụy cũng không trải qua thăng trầm. Thêm vào đó lại có thiện tâm, được nhiều người yêu quý nên gia đình vững chắc, tình cảm kiên định.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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