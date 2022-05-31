3 con giáp năm ngoái khốn khó đủ đường, năm nay lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền

Năm ngoái - năm Tân Sửu 2021, cũng là năm tuổi của những người tuổi Sửu, do dính hạn Thái tuế nên họ khá lao đao trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, khổ tận cam lai, bước sang năm nay họ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần và trở thành 1 trong những con giáp được ưu ái nhất.

Tử vi học có nói, năm Nhâm Dần, tuổi Sửu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trong đó những tháng đầu tiên của năm 2022 sẽ mang đến cho họ các dự án béo bở mà họ nhất định không được bỏ lỡ. Đặc biệt, thời gian tốt nhất họ nên tiến hành các dự án này chính là mùa xuân.

Bên cạnh đó, vì yếu tố âm của tuổi Sửu được cho là rất hòa hợp và cân bằng với yếu tố dương của Dần nên Dần sẽ mang đến vận may về mặt tiền bạc cho Sửu. Càng cố gắng, nỗ lực thì bản mệnh này lại càng có tài chính dư dả để thực hiện những kế hoạch lớn của họ.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Sau khi trải qua năm Tân Sửu 2021 với hạn Thái tuế khiến họ nhiều phen lao đao, khổ sở từ giữa năm đến cuối năm, năm nay tuổi Ngọ dường như được đền bù lại gấp nhiều lần. Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ dù khởi đại sự nào cũng dễ thành, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Thêm nữa, năm nay bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Sau 1 năm Tân Sửu 2021 với tình hình tài chính khá im ắng, sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Mùi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Nếu như năm ngoái, nhiều chuyện tốt đẹp tưởng thành công tới nơi nhưng lại tuột khỏi tầm tay, năm nay tuổi Mùi làm gì cũng gặp được may mắn.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, trong năm Nhâm Dần, tuổi Mùi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Mùi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, năm nay tuổi Mùi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.