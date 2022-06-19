3 con giáp có đường công danh rộng mở, hứa hẹn thăng quan tiến chức trong thời gian tới

Dù nằm trong top những con giáp khổ trước sướng sau nhưng tuổi Mùi được trời ban phúc khí, vì vậy, dù có là con nhà nghèo thì khí chất của họ cũng luôn ngời ngời.

Nhìn chung, con giáp này đều có thể một tay làm nên nghiệp lớn. Tất cả vận mệnh đều nằm trong tay họ nếu họ có sự quyết tâm và nỗ lực.

Tuổi Mùi còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, họ chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Bạn trong thời gian tới đây có thể nhận tin vui liên tiếp, đặc biệt trong sự nghiệp. Bạn làm gì cũng thuận lợi, có nhiều cơ hội để ghi được dấu ấn lớn với cấp trên. Cuộc sống của con giáp này cũng có sự sung túc, thoải mái hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đó.

Bạn có cát tinh chiếu nên sẽ hãy nắm bắt thời cơ của mình. Đường công danh của tuổi Dậu sắp tới sẽ trở nên vô cùng rộng mở hơn, được ví như trải thảm đỏ để bước lên đài vinh quang.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo chiêm nghiệm của dân gian thì người tuổi Sửu đa phần có xuất thân khó khăn. Tuy nhiên, họ lại có một đặc điểm dễ nhận thấy đó là rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó.

Trong công việc, tuổi Sửu là người sống trách nhiệm, tâm huyết và cực kỳ nghiêm túc. Có thể thấy một khi đã đảm nhận nhiệm vụ nào là các chú trâu luôn nỗ lực làm tốt nhất có thể, không xong là thấy bứt rứt.

Nhờ sự nỗ lực bền bỉ này mà những người tuổi Sửu không sớm thì muộn sẽ thành công. Như vậy, dù xuất phát điểm thấp thì đến giai đoạn trung và hậu vận, tuổi Sửu vẫn có của ăn của để, thậm chí trở nên cực kỳ giàu có.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.