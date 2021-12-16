3 con giáp cẩn thận kẻo gặp tai ương trong tháng 1 của năm Nhâm Dần, tiền bạc giữ cẩn thận phòng kẻ gian lấy mất

Đặc biệt, trong thời gian tới tình hình tài chính của những chú Trâu cũng không được như ý muốn, thậm chí bạn còn phải dùng tiền của bản thân mình để giải quyết những khó khăn trước mắt cho êm đẹp.

Người tuổi Sửu chính là con giáp xui xẻo tháng 1/2022 dương lịch, vì thế bạn cần phải cẩn trọng hơn trong mọi việc. Trong thời gian này, tuổi Sửu hãy tránh những mối liên quan quá mật thiết với quan lại trong chính quyền, nhất là với những người xấu bụng, tránh để việc này gây ảnh hưởng đến sự phát triển của mình trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu nên hạ bớt cái “tôi” xuống. Bởi nếu như bạn cứ mãi ưng ngạnh sẽ khiến bạn và người ấy của mình nảy sinh mâu thuẫn. Nếu cả hai người đều không ai chịu nhường ai thì mối quan hệ sẽ xấu đi một cách nhanh chóng.

Tuổi Thân

Thời điểm này, người tuổi Thân cần hết sức tập trung vào nhiệm vụ mà mình đang làm, nếu không dễ mắc sai sót, tạo cơ hội cho kẻ xấu bụng lợi dụng. Hãy cảnh giác với những người đột nhiên thân thiện với mình, hạn chế va chạm với tiểu nhân thì công việc mới đỡ phần rắc rối.

Đặc biệt với những người tuổi Thân đang có hướng khởi nghiệp, làm ăn, bạn cần xác định rõ đối tượng hợp tác với mình là ai, có xứng đáng để tin tưởng hay không để tránh việc đầu tư sai lầm, tổn thất về tài chính.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân trong tháng 1 dương lịch này cũng khá ảm đạm trong suốt khoảng thời gian này. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nhau vì những vấn đề xảy ra trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những biến cố bất ngờ. Hãy thật bình tĩnh khi giải quyết công việc, đặc biệt những công việc càng khó khăn thì lại càng cần phải có sự kiên nhẫn hơn.

Trong thời điểm tháng 1 này có nhiều cơ hội để làm ăn nhưng tốt nhất bạn không nên quá vội vàng, nôn nóng, hãy xác định rõ giới hạn năng lực của mình, đừng chạy theo những điều viển vông hoặc quá sức.

Trong thời gian này tuổi Thìn sẽ có số mất tiền, nên bạn đừng dễ dàng tin theo lời rủ rê của người khác. Đó có thể là kẻ xấu cố tình đưa ra những định hướng sai lầm, khiến bạn phải chịu không ít thiệt hại về tài sản.

Về mặt tình duyên những người tuổi Thìn nên kìm chế bớt tính nóng nảy, thậm chí không cho nửa kia được giải thích hoặc nêu lên quan điểm của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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