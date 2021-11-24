12 con giáp phải kiêng kỵ khi đi du lịch vào tháng mấy để tránh gặp những điều xui xẻo, rước họa vào thân?

Tuổi Sửu thuộc ngũ hành Thổ, tương xung với tháng Tuất. Chớ dại mà rủ nhau đi du lịch vào tháng 6 và tháng 9 âm lịch nếu không tránh sẽ dễ mắc các chứng bệnh về đường tiêu hóa, tiêu chảy, tiền đi viện nhiều hơn tiền đi chơi.

Xét về mặt ngũ hành thì tuổi Tý thuộc ngũ hành Thủy, tương xung với Ngọ và tương hình với Mão. Tuổi này nên tránh đi du lịch vào tháng 2, 5, 6 âm lịch. Vì đi du lịch vào những tháng xung khắc thì hành trình thường thay đổi đột ngột, đi xa trong tháng xung khắc dễ bị ốm đau, sinh chuyện không vui.

Mão thuộc ngũ hành Mộc, tương hình với tuổi Tý và tương xung với tuổi Dậu. Những tháng cần tránh đi du lịch là tháng 8 và tháng 11 âm lịch vì dễ gây ra họa thị phi hoặc bị thương nhẹ ở tay chân hoặc tai nạn giao thông trên đường đi du lịch, gia chủ nên cẩn trọng.

Người tuổi Dần thuộc ngũ hành Mộc, tương hình với tháng Tị và tương xung với tháng Thân. Tuổi này nên tránh đi du lịch vào tháng 4 và tháng 7 âm lịch, nhất định phải tránh, nếu không sẽ gây ra thương tích hoặc tai ương.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn thuộc ngũ hành Thổ, tuổi này kỵ nhất là tháng Tuất. Cảnh báo nếu tháng 3 và tháng 9 âm lịch biết là tháng xui nhưng Thìn vẫn cố tình đi du lịch thì sẽ dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh phụ khoa, đi chơi mất vui.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thuộc ngũ hành hỏa nên tương xung với tháng Hợi, tương hình với tháng Dần, tháng Thân. Những tháng cần tránh đi du lịch là tháng 7 và tháng 10 âm lịch, nếu không tránh thì việc đi lại gặp nhiều phiền phức, mệt mỏi, hành trình sẽ có nhiều thay đổi.

Tuổi Ngọ

Ngọ trong ngũ hành thuộc Hỏa, tuổi ngọ nằm trong tứ xung "Tý, Dậu, Mão, Ngọ". Theo tháng kiêng kỵ đi du lịch của 12 con giáp, các tháng cần tránh là tháng 5 và 11 âm lịch, nếu không chú ý rất dễ xảy ra các sự cố như chết đuối, bỏng, đặc biệt là những gia đình có em bé, con nhỏ.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thuộc ngũ hành Hỏa nên khắc với tháng Sửu, tháng Tuất. Các tháng cần tránh là tháng 9 và tháng 12 âm lịch, cố chấp đi du lịch vào 2 tháng này sẽ không thuận lợi, tiền mất tật mang, đi chơi dễ bị lừa tiền, mất cắp.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thuộc ngũ hành Kim nên tương xung với tháng Dần và tương hình với tháng Tỵ. Các tháng cần tránh là tháng giêng và tháng 4 âm lịch, đi chơi xa vào những tháng kiêng kỵ thì gia đình hay tranh cãi, con cái đau ốm, đi chơi không có niềm vui trọn vẹn.

Tuổi Dậu

Trong ngũ hành thì tuổi Dậu mệnh Kim, tuổi này tương xung với tháng Mão và tương hình với tháng Dậu. Tuổi Dậu cần tránh đi du lịch là tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Người khác thì thuận lợi nhưng nếu bạn đi thì không hề may mắn chút nào, nên đi đứng cẩn thận, tránh đi xa vào ban đêm hay đi đến những nơi hoang vắng, ít người.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thuộc ngũ hành Thổ, con giáp này nên lưu ý rằng phải kiêng kỵ đi du lịch vào tháng Tuất, Thìn, Mùi. Các tháng cần tránh là tháng 6, 9 và 3 âm lịch, đây là những tháng xấu của bạn, nếu đi xa dễ bị hỏng xe giữa đường, đi đường lắm trục trặc mệt mỏi, cơ thể sau khi đi du lịch về phải dưỡng sức.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thuộc ngũ hành Thủy, tương xung với tháng Tỵ và tương hình với tháng Hợi. Vì thế nên bạn nào tuổi Hợi thì tuyệt đối tránh đi du lịch vào tháng 4 và tháng 10 âm lịch. Nếu đi vào 2 tháng này thì hay bị mất cắp đồ đạc, tiền bạc ở trên đường đi và nơi nghỉ dưỡng, gia đình xảy ra lục đục tranh cãi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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