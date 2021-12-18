12 con giáp 'chạy marathon' trước thềm kết thúc năm 2021, mở ra 1 năm Nhâm Dần với nhiều thành công trong công việc, tiền tài

Tính cách của những chú Chuột có đôi chút kín đáo và nhút nhát nên dù cơ hội tốt đang ở trước mắt, bạn cũng không dám vươn tay. Không ít lần bỏ lỡ hạnh phúc cũng chỉ vì điều đó.

Tuổi Tý yêu một cách nồng nhiệt, hết mình, nhưng dường như mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Đôi khi tình yêu quá lớn của bạn còn gây ra áp lực cho đối phương, khiến họ ngần ngại bước vào mối quan hệ với bạn.

Đối với một người có tính cẩn thận và thực tế như tuổi Sửu, trước khi muốn làm một việc gì đó, bạn thường dành rất nhiều thời gian để tâm đến những điều vụn vặt, những chi tiết thừa thãi mà không hay biết điều đó không hề có tác dụng.

Vậy nên nếu muốn tình duyên của mình có sự bứt phá trước Tết Nguyên đán, lời khuyên dành cho bạn là hãy yêu một cách dũng cảm hơn, hãy mạnh dạn nói cho đối phương biết mình muốn gì mình nghĩ gì. Tình cảm được thổ lộ cũng giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù kết quả có ra sao.

Có đôi khi bạn nghĩ vẩn vơ nhiều đến mức đánh mất đi mục đích ban đầu, bỗng cảm thấy điều mình đang theo đuổi không còn tốt như trước nữa, cứ thế bỏ qua không tiếp tục thực hiện nữa.

Đây là một thói quen xấu mà bản mệnh phải sớm thay đổi. Bạn nên học cách đứng ra xa để nhìn vào bức tranh tổng thể hơn là tập trung vào những chi tiết vụn vặt, vô bổ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn là con giáp tràn ngập khí phách mạnh mẽ, nhưng cũng sở hữu trái tim vô cùng dịu dàng. Sâu thẳm trong trái tim bạn có một vị trí vô cùng đặc biệt và không gì có thể thay thế, đó chính là nơi dành cho người yêu cũ của bạn.

Nhưng cũng chính điều đó đã khiến bạn không thể thoải mái bắt đầu một mối quan hệ mới hay mở lòng ra yêu một ai đó như bạn đã từng yêu người cũ.

Dù đã từng rất cố gắng nhiều lần, song con giáp này vẫn không thể thành công, Điều này khiến bạn suy sụp vô cùng nhưng cũng không thể loại bỏ được hoàn toàn hình bóng người ấy trong tim.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có một tật xấu là mong muốn kiểm soát của bạn mạnh quá muốn cần thiết. Bạn luôn muốn kiểm soát mọi việc, mọi người ở xung quanh mình. Bất cứ thứ gì cũng phải diễn ra theo ý muốn của mình thì mới tạo cho bạn được cảm giác an toàn và an tâm để làm việc khác.

Vậy nên khi mọi thứ không phát triển như bản thân mong đợi, bạn sẽ tỏ rõ sự không hài lòng và có thể nổi giận ngay lập tức. Đó là lý do ngay cả những người bạn, người thân xung quanh cũng cảm thấy hơi áp lực khi ở bên bạn.

Để có thể đón Tết một cách nhẹ nhàng không có gì phải vướng bận, Mão nên học cách cho qua những điều không thực sự cần thiết. Sự hoàn hảo không phải lúc nào cũng là đẹp nhất, đừng quên vẻ đẹp của sự không hoàn hảo nằm ở việc luôn có chỗ để bạn cố gắng hơn.

Tuổi Thìn

Thìn là người có mục tiêu rõ ràng và cũng chăm chỉ cố gắng để hoàn thành mục tiêu. Nhưng có đôi khi bạn quá cố chấp theo đuổi cái đích bản thân đặt ra mà quên đi những giá trị khác trong cuộc sống.

Mỗi ngày, bạn như một con rô-bốt được lập trình sẵn, đi làm về nhà đúng giờ, hết ngày này qua ngày khác. Dù mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn không sai, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Cuộc sống chỉ toàn công việc dần khiến bạn trở thành một cỗ máy vô hồn, không còn hòa nhập với thế giới đa sắc màu xung quanh.

Kể cả khi đang kiệt quệ về thể xác và tinh thần, bạn cũng không dám dừng lại một lúc để nghỉ ngơi. Cứ liên tục như vậy có ngày bạn sẽ kiệt sức.

Tuổi Tỵ

Đa phần người tuổi Tỵ đều rất yêu cái đẹp, cũng là người có “gu” thẩm mỹ cao. Trong chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ, bạn có cả một hệ thống yêu cầu về nửa kia của mình.

Dù xung quanh không thiếu người theo đuổi nhưng chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của bạn đó. Vậy nên nếu tuổi này đến thời điểm hiện tại vẫn đang “ế” cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn là người rất trọng tình nghĩa, hết mình vì mọi người. Mỗi khi nghe tin bạn bè gặp khó khăn, bạn đều lập tức đưa ra sự giúp đỡ mà không hề toan tính hay đòi hỏi bất cứ sự báo đáp nào. Để lòng tốt mình trao đi đúng người đúng lúc, trước hết bạn phải học cách không cho đi vô điều kiện mọi lúc mọi nơi.

Mối quan hệ giữa mọi người là bình đẳng. Nếu như việc từ chối hoặc nói “không” là quá khó đối với bạn, mọi người sẽ luôn cho rằng bạn sẽ gật đầu trong mọi trường hợp, hoặc làm phiền bạn phải làm cả những điều bạn không thích và cả lúc bạn đang rất bận rộn. Lòng tốt chỉ có giá trị khi được đặt đúng chỗ. Biết đặt ra giới hạn của lòng tốt cũng là cách bạn bảo vệ bản thân.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thoạt nhìn có vẻ hiền lành hòa nhã, nhưng cũng có một mặt vô cùng quật cường. Vì bạn luôn muốn mình hoàn hảo nhất trong bất cứ việc gì, nên chỉ cần bạn cảm thấy người bên cạnh vượt qua mình, bạn sẽ tự yêu cầu bản thân phải nỗ lực để tốt hơn nữa.

Dần dà, bạn vô tình cứ luôn chạy theo người khác mà không hề hay biết. Bạn cũng không được sống theo cách mình muốn nữa, cứ mải mê nhìn theo người khác và sống theo họ.

Để cuộc sống của mình “dễ thở” hơn cũng như tập trung theo đuổi thành công mình muốn trước khi năm 2022 bước sang, tuổi Mùi cần phải nhìn vào những ưu điểm mà mình có để tự tin hơn.

Tuổi Thân

Một người ham vận động, ham vui như tuổi Thân, có lẽ thật khó để bắt họ ngồi yên một chỗ trong những ngày cận kề Tết như này.

Ở thời điểm này, những chú Khỉ sẽ có ham muốn học hỏi thêm những lĩnh vực chuyên môn mà bạn chưa từng chạm tới, muốn thử phát triển theo một hướng hoàn toàn khác trước đó.

Nói cách khác, tuổi Thân luôn muốn bứt phá khỏi giới hạn và cùng an toàn của mình. Chỉ có điều, bạn lại thiếu một chút tự tin và dũng cảm để biến ham muốn thành hành động. Đôi khi cũng vì ngại trở thành người tiên phong, lo lắng về rủi ro có thể gặp phải nên con giáp này chưa dám tiến thêm một bước, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội mười mươi cũng vì thế.

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp, tuổi Dậu là người tính toán rất chi li, có ý thức tiết kiệm, luôn tự nhắc nhở bản thân phải tăng thu giảm chi để có thể đảm bảo cuộc sống khi về già không có gì phải lo lắng. Kiếm tiền vì thế trở thành mục tiêu mà con giáp này luôn theo đuổi trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thế nhưng mải mê kiếm tiền cũng dễ khiến bạn đánh mất những giá trị quan trọng chẳng kém bên cạnh. Điển hình như tình cảm, các mối quan hệ xa gần và cả gia đình.

Bạn gần như thường hay đánh đổi thời gian quây quần, tụ tập với mọi người để vùi đầu vào công việc hay lo nghĩ cách làm giàu. Dần dà, bạn trở nên tách biệt hơn với đám đông xung quanh, mọi người cũng chẳng còn nghĩ đến bạn trong mỗi cuộc vui.

Tuổi Tuất

Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tuổi Tuất luôn nghiêm khắc với bản thân và muốn trở nên hoàn hảo trong mọi việc. Nhưng việc đặt ra những yêu cầu cao và bắt mình phải hoàn thành khiến năng lượng bên trong bạn tiêu hao quá nhiều, gây ra tình trạng mệt mỏi và uể oải.

Nhất là mỗi khi không làm được như kỳ vọng, con giáp này lại rơi vào tình trạng thất vọng về bản thân, tinh thần suy sụp và mất một khoảng thời gian rất dài mới lấy lại được tự tin.

Để không tự tạo gánh nặng cho mình và có thể yên tâm bứt phá trước khi đón năm mới sang, trước hết bạn phải sống chậm lại.

Tuổi Hợi

Hợi vốn là con giáp làm gì cũng nghiêm túc và tập trung hết sức. Bạn luôn cho thấy mặt chăm chỉ và cầu tiến của mình. Dù không mang quá nhiều tham vọng lớn lao nhưng bạn biết cách đặt ra những mục tiêu vừa phải và ngắn hạn để hoàn toàn trong khả năng của mình, tránh trường hợp trèo cao ngã đau.

Để có thể thực sự bứt phá trước Tết Nguyên đán 2022, con giáp này sẽ phải tìm cách để cải thiện năng lực bản thân nhằm tăng sức cạnh tranh. Khi đó, bạn sẽ tìm được lối đi riêng cho mình, không lo bị tụt hậu hay thua kém bất cứ ai khác. Năm 2022 tới cũng sẽ vững bước trên nền tảng cơ bản đã có sẵn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm của quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet