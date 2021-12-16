3 con giáp mang số mệnh 'vàng mười', tài lộc đến liên tục khi bước sang năm 2022

12 con giáp tử vi 16/12/2021 10:30

3 con giáp dưới đây bình thường đã may mắn hơn rất nhiều người. Bước sang năm 2022, sẽ là năm 'thần tài' của những con giáp tài, tiền của tiêu sài không hết, không lo nghĩ nhiều về 'cơm áo gạo tiền'.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Họ mang tính cách dịu dàng, ân cần và chu đáo. Không những thế,con giáp này còn giàu lòng trắc ẩn, thường hay giúp đỡ người khác.

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Cũng bởi vì vậy mà người tuổi Mão nhận được nhiều phúc báo. Về hậu vận, họ thường có được cuộc sống ấm êm, đủ đầy. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi Mão buôn bán mát tay, có tài thuyết phục người khác.

Tuy thời trẻ, con giáp này gặp nhiều khó khăn, lận đận, tự mình lập nghiệp nhưng đến tuổi trung niên, hầu hết trong số họ thường có sự nghiệp vững chắc, thu nhập ổn định. Về già, người tuổi Mão tích lũy được nhiều tiền bạc, tài sản, có cuộc sống ấm êm, an nhàn bên gia đình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp chu đáo, giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này trọng nghĩa khinh tài. Họ có khát vọng lập thân, lập nghiệp nhưng luôn giữ vững đạo đức, cốt cách chứ không vì đồng tiền mà đánh đổi tất cả.

Đặc biệt, người tuổi này có khả năng tính toán, phân tích nhạy bén nên thường thành công trong đầu tư, kinh doanh. Sau tuổi trung niên, tài vận của họ rất tốt. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến.

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Người làm kinh doanh buôn bán cũng có cơ hội mở thêm nhiều chi nhánh, thu nhập rất dồi dào. Thành công trong sự nghiệp, con giáp này tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người khác, giúp đỡ được nhiều người. Về già, người tuổi Mùi có cuộc sống sung túc bên người bạn đời thủy chung, con cái tài giỏi, hiếu thảo.

Tuổi Hợi

Hầu hết những người tuổi Hợi thường là người hiền lành, tốt bụng, có phúc khí sâu dày. Con giáp này giàu lòng trắc ẩn, biết thông cảm và yêu thương mọi người. Đó cũng là lý do khiến con giáp này gặp được nhiều may mắn, được nhiều người giúp đỡ.

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Trong những năm đầu khởi nghiệp, vì chưa có kinh nghiệm, bản lĩnh nên con giáp này gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, giữa lúc này, họ được quý nhân giúp đỡ, được người thân động viên, ủng hộ nên từng bước vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Không những giỏi chuyên môn nghiệp vụ, con giáp này còn gặp may mắn trong đầu tư kinh doanh nên tiền bạc trong tay họ cứ thế sinh sôi nảy nở. Về già, họ có được cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, chẳng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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Con giáp tuổi Mùi sinh vào các tháng âm lịch này sẽ vượt qua mọi khó khăn, thành công trong sự nghiệp, giàu sang khó cưỡng. Năm 2022 chính là thời cơ tốt nhất để những người tuổi Mùi có thể phát triển bản thân của mình và cơ hội đổi đời đang đến rất gần với con giáp này.

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