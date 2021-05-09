100 ngày tới: 3 con giáp PHÁT TÀI ĐỔI VẬN, thu nhập gấp đôi, tiền của liên tục chui vào túi

Tử vi hàng ngày dự đoán trong 100 ngày tới, những người tuổi Dậu sẽ bén duyên với tiền bạc, trước kia nghèo khó bao nhiêu thì nay lại giàu có gấp bấy nhiêu lần. Dậu vốn đã quen với cuộc sống cơ cực, gặp nhiều khó khăn, nay bỗng chốc được quý nhân phù trợ cho làm ăn thuận lợi, thu lời toàn con số khủng.

Bản mệnh ham học hỏi, nhưng Dậu vẫn chưa thực sự mạnh dạn dám đột phá trong làm ăn. Tử vi khuyên Dậu nên chú ý cơ hội trong 100 ngày tới đây, nó có thể giúp con giáp này đổi thay vận mệnh, rũ bỏ cuộc sống nghèo hèn trước đó.

Cát tinh chiếu vận, soi sáng con đường công danh giúp cho những người tuổi Hợi trong 100 ngày tới sẽ được ghi danh vào sổ vàng của Thần Tài. Con giáp này tuy có thông minh, nhưng tính tình đôi khi quá hiền lành để người khác ăn hiếp trên đầu trên cổ nên mãi vẫn không thể đứng dậy để thể hiện bản thân mình. Tử vi có nói, thời gian tới, Hợi cần mạnh mẽ hơn vì đã có quý nhân ở bên nâng đỡ, không còn điều gì phải lo sợ.

Thời gian tới sẽ là lúc mà Hợi có thể bức phá để tự tay xây dựng nên cơ đồ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đam mê lớn nhất của Mão chính là kiếm tiền, dù có vất vả, có khó khăn đến đâu, miễn là kiếm ra tiền thì con giáp này vẫn sẽ cố gắng hết sức. Tử vi mới nhất của Mão cho biết, trong 100 ngày tới, tài lộc của Mão sẽ tăng theo hướng dựng đứng. Trên phương diện sự nghiệp, Mão được quý nhân hậu thuẫn nên mọi sự đều suôn sẻ, mang lại thu nhập cực cao.

Nguồn thu của Mão trong 100 ngày tới cực kỳ ổn định, lại tăng dần theo cấp số nhân giúp con giáp này bỗng chốc thành tỷ phú - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh người tuổi Mão rất hợp với công việc kinh doanh. Nếu vẫn chưa đi vào con đường này thì con giáp này khó mà giàu có. Trong thời gian tới, cơ hội sẽ ở ngay trước mặt, Mão nên cân nhắc để lựa chọn đúng và phù hợp với khả năng mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.