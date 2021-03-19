10 ngày tới, 3 con giáp gặp vận may hiếm thấy, 'thời đến đuổi không kịp', tiền tài cuốn về ngập nhà

Tài vận của Mão chưa dừng lại ở đó khi chính con giáp cũng có thể tự thân làm giàu. Người tuổi Mão luôn biết chờ đợi và nắm bắt chuẩn xác thời cơ để thăng tiến. Nhiều khả năng, con giáp này sẽ trở thành "đại gia" vì trúng số hoặc nhận được 1 khoản tiền thưởng kếch xù trong vòng 1 đêm.

Mão cũng hay giúp đỡ mọi người, cũng chính vì sự nhiệt tình và tốt bụng trong các mối quan hệ mà ai ai cũng yêu quý Mão. Dự đoán tử vi 12 con giáp cho hay, trong 7 - 10 ngày tới đây, một trong số những người Mão từng giúp đỡ sẽ trở thành “quý nhân” mang đến may mắn và tài lộc cho bản mệnh.

Tuổi Mão được 'quý nhân' giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Chẳng màng khó khăn, gian khổ, người tuổi Mùi sẽ giẫm đạp lên tất cả để tiến đến vinh quang. Bản mệnh khao khát cuộc sống tiền tài và quyền lực nên họ luôn nỗ lực hết mình khi thời cơ đến.

Tuổi Mùi liên tiếp gặp được cơ hội tốt để tạo ra tiền tài, của cải hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới là giai đoạn phất lên trông thấy của người tuổi Mùi. Tử vi hàng ngày cho biết, con giáp tuổi Mùi liên tiếp gặp được cơ hội tốt để tạo ra tiền tài, của cải hơn mong đợi. Giai đoạn này cũng là thời điểm thích hợp để Mùi mở rộng việc làm ăn kinh doanh và đầu tư. Kể cả nếu đầu tư cho việc học hành để thuận lợi cho cơ hội tiến thân sau này cũng rất tốt. Nhận lộc trời ban, Mùi làm gì cũng sẽ thành công. Tuy nhiên, Mùi cũng cần chú ý, đừng tập trung quá nhiều vào công việc mà bỏ bê các mối quan hệ xung quanh.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có bản tính phóng khoáng, lanh lợi, có kinh nghiệm sống vô cùng phong phú. Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ bản mệnh là người vô tâm, tùy hứng nhưng khi làm việc gì đều tập trung hơn bất cứ ai. Tuất có mục tiêu rõ ràng nên con giáp may mắn này đã sớm có sự nghiệp, tài chính bền vững khi còn rất trẻ.

Tuất sớm có sự nghiệp, tài chính bền vững khi còn rất trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới, người tuổi Tuất không phải chịu nhiều khó khăn, vất vả mà sẽ được vận may hiếm thấy trong cuộc sống. Công danh, tiền tài chỉ cần bản mệnh muốn là sẽ nắm gọn trong tay. Mặc dù công việc khá nhiều và áp lực nhưng kết quả ngoài mong đợi mà nó mang lại sẽ không khiến bạn thất vọng. Cuối tháng 3, có thể bạn sẽ được nhận 1 khoản thưởng lớn từ cấp trên sau một quý phấn đấu đạt được nhiều thành quả trong công việc. Nhìn chung, đây là giai đoạn thịnh vượng mà con giáp không nên bỏ lỡ các cơ hội mở rộng quan hệ, mối làm ăn kể cả phát triển nghề tay trái.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.