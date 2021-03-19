10 ngày tới, 3 con giáp gặp vận may hiếm thấy, 'thời đến đuổi không kịp', tiền tài cuốn về ngập nhà

12 con giáp tử vi 19/03/2021 09:36

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn có vận khí thịnh vượng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền tài cuốn về như thác lũ.

Tuổi Mão

Mão vốn là con giáp khôn ngoan, kiên nhẫn. So với những con giáp khác, Mão điềm tĩnh, thận trọng và thích sự yên tĩnh. Mỗi bước đi của Mão đều đảm bảo cả an toàn và thành công.

Mão cũng hay giúp đỡ mọi người, cũng chính vì sự nhiệt tình và tốt bụng trong các mối quan hệ mà ai ai cũng yêu quý Mão. Dự đoán tử vi 12 con giáp cho hay, trong 7 - 10 ngày tới đây, một trong số những người Mão từng giúp đỡ sẽ trở thành “quý nhân” mang đến may mắn và tài lộc cho bản mệnh.

Tài vận của Mão chưa dừng lại ở đó khi chính con giáp cũng có thể tự thân làm giàu. Người tuổi Mão luôn biết chờ đợi và nắm bắt chuẩn xác thời cơ để thăng tiến. Nhiều khả năng, con giáp này sẽ trở thành "đại gia" vì trúng số hoặc nhận được 1 khoản tiền thưởng kếch xù trong vòng 1 đêm.

con giap may man 1
 Tuổi Mão được 'quý nhân' giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Mùi có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Chẳng màng khó khăn, gian khổ, người tuổi Mùi sẽ giẫm đạp lên tất cả để tiến đến vinh quang. Bản mệnh khao khát cuộc sống tiền tài và quyền lực nên họ luôn nỗ lực hết mình khi thời cơ đến.

con giap may man 2
Tuổi Mùi liên tiếp gặp được cơ hội tốt để tạo ra tiền tài, của cải hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới là giai đoạn phất lên trông thấy của người tuổi Mùi. Tử vi hàng ngày cho biết, con giáp tuổi Mùi liên tiếp gặp được cơ hội tốt để tạo ra tiền tài, của cải hơn mong đợi. Giai đoạn này cũng là thời điểm thích hợp để Mùi mở rộng việc làm ăn kinh doanh và đầu tư. Kể cả nếu đầu tư cho việc học hành để thuận lợi cho cơ hội tiến thân sau này cũng rất tốt. Nhận lộc trời ban, Mùi làm gì cũng sẽ thành công. Tuy nhiên, Mùi cũng cần chú ý, đừng tập trung quá nhiều vào công việc mà bỏ bê các mối quan hệ xung quanh.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có bản tính phóng khoáng, lanh lợi, có kinh nghiệm sống vô cùng phong phú. Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ bản mệnh là người vô tâm, tùy hứng nhưng khi làm việc gì đều tập trung hơn bất cứ ai. Tuất có mục tiêu rõ ràng nên con giáp may mắn này đã sớm có sự nghiệp, tài chính bền vững khi còn rất trẻ.

con giap may man 3
Tuất sớm có sự nghiệp, tài chính bền vững khi còn rất trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới, người tuổi Tuất không phải chịu nhiều khó khăn, vất vả mà sẽ được vận may hiếm thấy trong cuộc sống. Công danh, tiền tài chỉ cần bản mệnh muốn là sẽ nắm gọn trong tay. Mặc dù công việc khá nhiều và áp lực nhưng kết quả ngoài mong đợi mà nó mang lại sẽ không khiến bạn thất vọng. Cuối tháng 3, có thể bạn sẽ được nhận 1 khoản thưởng lớn từ cấp trên sau một quý phấn đấu đạt được nhiều thành quả trong công việc. Nhìn chung, đây là giai đoạn thịnh vượng mà con giáp không nên bỏ lỡ các cơ hội mở rộng quan hệ, mối làm ăn kể cả phát triển nghề tay trái. 

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

7 ngày tới, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc

7 ngày tới, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn này sẽ gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thăng tiến, tình yêu viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 28 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ