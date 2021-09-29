Yêu đương như chọn dép giày, vừa chân sử dụng tiếp - không vừa thì bỏ...

Gần nhà tôi ở có hai người chị, cả hai đều thích chơi với tôi và đều thích môn yoga, đi phượt...như tôi.

Yêu đương thời nay giống như kiểu đi chọn giày dép vậy, đôi vừa thì mới có thể đeo được, còn đôi quá chật hoặc quá rộng thì chỉ có nước là vứt đi.

Trong một lần cả ba chúng tôi cùng đi phượt, Trúc và Lan có kể cho tôi nghe về chuyện tình của họ và muốn tôi trở thành quân sư quạt mo cho cả hai.

Tuy chơi chung với nhau là vậy, nhưng tôi vẫn thích chị Trúc hơn Lan, bởi vì sự cá tính, thông minh, xinh đẹp, quyến rũ, lại thêm phần nổi loạn...của Trúc đáng điểm mười bao nhiêu, thì sự yếu đuối, thiếu tự tin, nhu mì của Lan lại đáng cho ăn điểm trừ bấy nhiêu.

Rộng, chật đều vứt... Ảnh minh họa

Câu chuyện của Trúc nghe có vẻ khá thú vị, chị ấy không chỉ có một chàng trai theo đuổi, mà thật ra là có rất nhiều người đàn ông trồng cây si.

Trong số đó, chị chọn Ân, một người đàn ông thành đạt, chững chạc, yêu thương chị thành tâm và cả hai đã xác định tiến tới.

Tuy nhiên gia đình Ân thì lại không thích chị nên nhiều lần gây khóc dễ, chị muốn tham khảo ý kiến của tôi rằng nên dừng lại hay tiếp tục trong mối quan hệ này?

Nghe xong tôi phá lên cười mà rằng, chị à nếu anh Ân đủ yêu chị thì anh ấy sẽ biết cách làm thế nào để gia đình mình chấp nhận chị mà? bởi vì nếu muốn thì con người ta tìm cách, còn không muốn thì cứ bịa đại bao trăm lý do, lý trấu…ra là xong.

Cho nên, xét ở trường hợp của chị thì em thấy rằng, riêng về nét tính cách và tổng hòa tất cả mọi yếu tố về anh Ân là ô kê con gà quay hết rồi nè, còn riêng việc gia đình anh ấy không chấp nhận chị, thì cái này xem như là một thử thách trong tình yêu thôi chị nhé!

Nếu Ân vượt qua được, thì chị hãy chọn anh ấy bằng không thì xinh đẹp, thông minh và tài năng như chị còn cả khối người nam nhân nhỏ dãi, khát thèm, chứ có thiếu trai đâu mà chị phải lo nè?

Vừa vặn hẵng đeo... Ảnh minh họa

Nói xong tôi quay sang Lan với ánh mắt tinh nghịch, lém lỉnh mà rằng: thế còn chị Lan thì sao nhỉ? câu chuyện tình yêu của chị như thế nào kể cho hai tụi em nghe đi.

Chuyện của Lan nghe có vẻ lâm ly bi đát và có quá nhiều drama hơn là chuyện tình của chị Trúc, xong cả hai đã tin tưởng, nhờ cô em út nhỏ tuổi nhất trong hội làm quân sư quạt mo cho, thôi thì cứ giúp họ nếu có thể. Nghĩ vậy nên tôi lắng nghe rất kĩ câu chuyện của Lan.

Chuyện tình của chị bắt đầu từ khi chị quen người sếp của mình qua công việc trên mạng, anh này có vẻ lớn hơn chị vài tuổi, nhưng tính cách trẻ con, thiếu chín chắn và nghe có vẻ chẳng thật lòng thật dạ với chị nếu không muốn nói là vui chơi qua đường…

Bằng cớ là dù miệng nói là yêu thương nhưng mấy năm nay chị còn chưa biết người đàn ông mình yêu thương mặt ngang mũi dọc ra sao? anh ta cũng chưa một lần đả động gì đến việc ra ngoài đời gặp chị, rồi ra mắt bạn bè, gia đình hai bên…

So với câu chuyện của Trúc, thì chuyện tình của Lan rơi vào tình trạng kiểu có mà cũng như không, nên chắc phải khuyên chị ấy bỏ quách gã đàn ông không tốt này đi cho rồi. Nghĩ vậy nên tôi xoa xoa vào đôi bàn tay gầy gò, xanh xao và có phần hơi yếu ớt của Lan mà nhỏ to:

Chị à, chị hãy bỏ đi còn kịp đó, chứ anh mà chị kể em thấy chẳng có cơm cháo gì đâu. Bởi vì nếu đàn ông thương chị thì dù chị ở Đông, Tây, Nam, Bắc gì thì với họ cũng đều là tiện đường và anh ta đã sớm muốn gặp chị ngoài đời cũng như ra mắt chị với người thân, họ hàng, gia đình rồi. Đằng này...

Nghe tôi phân tích đến đây Lan như sực tỉnh mộng, chị nhìn tôi trìu mến mà rằng:

Cám ơn em, nhờ em mà chị đã “sáng mắt ra”, đúng là tình yêu hôn nhân như một đôi giày, vừa chân đeo tiếp không vứt đi…”

Sinh ra đàn bà đã khổ, chọn nhầm giầy dép, "người bạn đời" lại càng khốn khổ hơn... Ảnh minh họa

Cả tôi và Trúc đá lông nheo nhau bật cười khoái chí, vì cuối cùng thì người hiền nhất team mê phượt như Lan cũng bật lên được một câu mà nghe chất nhất quả đất...Trúc phụ họa: phụ nữ hiện đại đừng tự hại mình...