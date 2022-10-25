TOP 4 con giáp TIỀN TÀI TRẮC TRỞ trong tháng 1 năm Quý Mão

Xét về công việc làm ăn, trong tháng 1 âm có khá nhiều chuyển biến không tích cực đưa tới. Tiền bạc đầu tư chủ yếu vào kinh doanh, hùn vốn làm ăn chung. Luận Tử vi năm 2023 , việc làm ăn kinh doanh thu về lợi nhuận thấp, có thể xảy ra bất hòa vì phân chia lời lãi không đồng đều. Điều này cũng dẫn đến tranh chấp, thậm chí còn sinh ra kiện cáo, thua thiệt, tiền mất tật mang.

Đứng đầu trong bản danh sách Top 4 con giáp tiền bạc trắc trở trong tháng 1 chính là tuổi Tý. Năm 2023 là năm thứ 2 Tam Tai của tuổi này, theo đó phương diện tiền bạc bị ảnh hưởng không tốt, thu nhập ít ỏi lại còn phải chi tiêu nhiều khoản.

Người tuổi Hợi trong tháng đầu năm mới cũng không có nhiều tốt lành và khởi sắc về phương diện tài chính. Tiền bạc kiếm không được nhiều, chỉ đủ trang trải cuộc sống, lại thêm vào đó không có lộc tới.

Tuy nhiên, với bản tính nhanh nhẹn, thông minh, giỏi biến hóa, người tuổi Tý vẫn có khả năng xoay sở được mọi việc. Tốt nhất trong tháng người này nên giữ gìn công việc hiện tại, mọi việc sẽ được cải thiện tốt hơn trong tháng tới.

Theo tử vi năm 2023 trong tháng 1 âm, tuổi Hợi thay đổi công việc của mình thì khó tránh khỏi những họa “trên trời rơi xuống”. Chính vì thế, nếu người tuổi này có dự định gì mới trong sự nghiệp thì nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Hãy dành cho mình thời gian chuẩn bị cả về năng lực bản thân lẫn tiền bạc để mọi việc đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong tháng nếu bản mệnh rơi vào cảnh khó khăn trong công việc và tiền bạc, họ không nên kỳ vọng quá nhiều vào sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Chủ yếu người sinh năm Hợi vẫn phải tự thân vận động, tự mình cố gắng là chính.

Tuổi Sửu

Xem tử vi năm 2023 về phương diện tài lộc của người sinh năm Sửu vào tháng 1 âm lịch năm 2023 được dự báo là xảy ra khá nhiều vấn đề không được như ý. Tiền bạc tuy có khả năng làm ra nhưng vì phải chi tiêu nhiều cho cuộc sống nên việc tích lũy không được dư dả.

Trong công việc làm ăn, người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến hoặc mở rộng quy mô, tuy nhiên kết quả công việc cũng như tiền bạc thu về chưa thực sự tốt như kỳ vọng. Nguyên nhân là do có kẻ tiêu nhân đem lòng ghen ghét, gây chuyện thị phi, phá hoại cơ hội phát triển của tuổi này.

Bên cạnh đó, tiền bạc kiếm được hầu như được tuổi Sửu đầu tư vào làm ăn kinh doanh là chủ yếu. Tuy nhiên, có thể là do tính toán chưa kỹ càng hoặc chưa gặp thời dẫn tới người sinh năm này khó thu hồi được vốn, tiền bạc nhận về không được nhiều lãi như tính toán.

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Tuổi Mão

Xếp vị trí cuối cùng trong Top 4 con giáp kém may mắn về tiền tài chính tháng 1 là tuổi Mão. Đầu năm mới 2023, họ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống, tiền bạc không những thu được ít mà còn phải chi tiêu nhiều khoản tốn kém.

Công danh sự nghiệp theo lá số Tử vi năm 2023 của người tuổi Mão vướng vào không ít khó khăn và trở ngại. Họ khó đạt được thành tích tốt, lại thêm dễ mất đi nhiều cơ hội thăng tiến hoặc có sự thay đổi trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, sự thay đổi này thường không mang lại nhiều may mắn và tiền bạc cho tuổi Mão. Do đó, nếu có ý định thay đổi thì họ nên cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định.

Phương diện tài vận trong tháng đầu năm không tốt đẹp, trong tháng phải phát sinh nhiều khoản chi tiêu lớn ngoài dự kiến. Áp lực công việc nên dễ sinh ra đau ốm, phải tiêu tốn tiền bạc cho thuốc thang và thăm khám bác sĩ.

Top 4 con giáp có chuyển biến khó khăn về tài lộc trong tháng 1 năm 2023 đã được lộ diện bao gồm: tuổi Tý - Hợi - Sửu - Mão. Những người sinh các địa chi này nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề thu - chi, đảm bảo có sự cân đối tránh lãng phí, dư thừa. Ngoài ra, công việc trong tháng nên giữ ổn định, tập trung cố gắng phấn đấu và chờ thời cơ khởi sắc để tiến hành.

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