Thấy chồng NHÌN GÁI vợ khôn không GHEN, chỉ làm việc này khiến đàn ông nể phục, tự khắc ‘dẹp’ luôn thói trăng hoa

Cứ thử nghĩ lại xem, sẽ có lúc khi hai vợ chồng đi đâu đó cùng nhau lại tình cờ thấy một cô gái xinh đẹp đi nang. Chồng các chị có từng ngó nghiêng cô nàng nóng bỏng đó không? Nếu có, thì chắc là khó chịu lắm đúng không, vừa ghen tuông, lại có chút tủi hổ, thậm chí là bực tức đan xen. Rồi chị em sẽ bắt đầu những suy nghĩ, chồng mình thích cô nàng kia sao, hay chồng mình liệu có ngoại tình không?

Thật ra, nói đó là bản chất thì không đúng, là bản năng thì chính xác hơn. Cũng như ai cũng thích nhìn cái đẹp, gái đẹp cũng chính là cái đẹp đàn ông nào cũng khó lòng không ngó nhìn. Nhưng chị em nên hiểu rằng dù sao đây cũng chỉ là vì đàn ông bị thu hút bởi phương diện hình thể, chứ không hề có gì liên quan đến tình cảm hay ham muốn ngoại tình. Đàn ông khác phụ nữ ở điểm này, họ không ngắm nhìn chỉ vì yêu thích, vì có cảm xúc, nhìn chỉ là vì đẹp, chỉ vậy thôi. Đừng quá bất ngờ khi đàn ông có yêu mãnh liệt thế nào, thủy chung ra sao thì vẫn có lúc không kiềm lòng được mà nhìn gái đẹp.

Luôn có một sự thật có phần phũ phàng rằng, đàn ông luôn thích nhìn gái đẹp, ngay cả khi đã có vợ con. Đúng hơn là đàn ông nào cũng thích gái đẹp cả, cả đàn ông đàng hoàng nhất, đến những kẻ trăng hoa lăng nhăng, đơn giản là tất cả đàn ông đều thế!

Và cũng không phản đối được rằng người đàn ông của bạn bị cô gái kia xinh đẹp kia thu hút. Dù vậy cũng không có nghĩa là chồng sẽ vì phụ nữ đẹp mà bội bạc vợ con. Thế nào thì đây vẫn là sự thu hút rất tự nhiên xuất phát từ khác biệt giời tính, như một hành động vô thức không hề có chủ ý. Nhưng đàn ông thương vợ sẽ luôn vạch rõ ranh giới giữa bản năng tự nhiên và ý thức làm chủ. Họ không để mình sa đà ngắm nhìn trở thành thói trăng hoa. Họ cũng không vì chút bản năng mà có hành động chấp nhận cám dỗ. Đàn ông nhìn gái đẹp là vô ý thức nhưng từ chối cám dỗ thì nhất định phải có ý thức. Qua hết thảy những sắc dục như thế, đàn ông chung thủy cũng sẽ chỉ có vợ con là duy nhất.

Vì vậy, nếu chồng của bạn nhìn phụ nữ khác bằng ánh mắt không tế nhị, lại sinh ý chọc ghẹo đùa cợt…thì thật lòng với mình đi, anh ấy sẽ không thể là người đàn ông chung thủy!

Vợ nên làm gì khi chồng “nhìn gái”?

Hãy nhìn nhận một cách rõ ràng rằng đó là bản năng của đàn ông. Do đó, không cần cứ phải ghen tuông quá mức hay cố ý gây sự với chồng làm gì, cứ bình tĩnh thôi.

Đừng tự ti. Người phụ nữ kia có thể đẹp hơn bạn, nhưng bạn cũng sẽ có cái hơn cô ta. Phụ nữ hơn nhau, chính là phải tự tin vào chính mình. Đừng chỉ vì ánh mắt của chồng mà tự thấy mình thua kém chỉ vì hình thể.

Sau đó thì nắm chặt tay chồng. Khi anh ấy cứ nhìn người phụ nữ khác, đừng nói gì khác, cứ nắm tay chồng, anh ấy tự khắc sẽ quay về phía bạn. Từ đó, chồng sẽ biết anh ấy phải nhìn kỹ hơn điều gì và quan tâm đến vợ con hơn.

Nhiều phụ nữ không chịu được hành động này của chồng, nếu thế thì đừng giữ trong lòng, cứ nói thẳng với chồng. Bạn có thể yêu cầu chồng biết ý thức hơn trong hành động, cũng là cách tôn trọng vợ hơn.