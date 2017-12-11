Đàn bà sau ly hôn: Tuyệt đối đừng để mình trở nên tầm thường

Yêu - Hôn nhân 11/12/2017 06:30

Đàn bà sau ly hôn, lòng dạ có thể là hoa bớt ngát hương, cỏ thôi đậm màu. Bể dâu mấy, long đong thế nào thì hoa rồi vẫn sẽ là hoa khoe sắc, cỏ vẫn sẽ có ngày xanh tươi

Đàn bà sau ly hôn, lòng dạ có thể là hoa bớt ngát hương, cỏ thôi đậm màu. Nhưng đừng nghĩ, đời này hoa rồi sẽ thôi không còn thơm, cỏ sẽ chỉ vàng úa mãi miết. Bể dâu mấy, long đong thế nào thì hoa rồi vẫn sẽ là hoa khoe sắc, cỏ vẫn sẽ có ngày xanh tươi. Ly hôn thì sao, dở dang thì thế nào, quan trọng chính là tuyệt đối đừng để mình trở nên tầm thường.

Đề cao hạnh phúc của chính mình

Đàn bà qua một lần đổ vỡ, hạnh phúc rồi cũng sẽ rõ ràng hơn. Không hẳn cứ phải có chồng mới là hạnh phúc, cũng chưa chắc cuộc đời nhất thiết phải có đàn ông mới đủ đầy. Hơn hết, chính là sống đượccho chính mìnhđã là đủ. Không còn khổ sở vì chồng, không còn buồn đau vì hạnh phúc của người khác. Đàn bà sau ly hôn phải học cách thu xếp tổn thương, dần biết cách sống vì hạnh phúc của mình.

Phải hiểu, giá trị của bản thân không nằm ở hai chữ “bỏ chồng” của thiên hạ. Bản thân cũng không tầm thường như người ta nói đàn bà một đời chồng là bỏ đi. Giá trị của mình, cũng chỉ mình có thể nhận định, chỉ bản thân có thể làm nên. Vì vậy, có thế nào cũng phải sống hạnh phúc nhất có thể. Để ai cũng có thể hiểu, đàn bà ly hôn luôn xứng đáng với điều tốt nhất.  Và đàn bà hạnh phúc, chưa khi nào là tầm thường.

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Và đàn bà hạnh phúc, chưa khi nào là tầm thường - Ảnh minh họa: Internet

Đừng từ bỏ cơ hội yêu thương

Đàn bà không cần đàn ông tệ nhưng đừng từ bỏ yêu thương. Trên đời này, tình yêu là thứ đẹp đẽ và đáng để mong chờ nhất. Tình yêu khiến con người ta thôi tầm thường với những sân si ở đời, với trắng đen phải trái khó lường. Đừng vì một lần chọn sai, va vấp vài ba kẻ tồi mà tự cướp mất quyền được yêu thương của chính mình. Đàn bà là để yêu và đáng được yêu. Quan trọng là, có đúng người không, yêu đã đúng chưa. Chứ không phải là tình yêu là sai, tình yêu là thuốc độc với đàn bà. Đến cuối cùng, khó khăn mấy, lỡ làng ra sao cũng hãy kiên nhẫn và can đảm. Điều tốt đẹp luôn đến sau cùng, điều mỹ mãn luôn dành cho người biết mong chờ.

Tiền cũng quan trọng lắm

Đàn bà đến một lúc nên hiểu tiền cũng quan trọng không kém đàn ông. Vào một giai đoạn nào đó, tiền còn cần thiết hơn cả đàn ông. Đàn bà cần tiền để tự mua một cuộc sống mình mong muốn, có thứ mình thích, làm được điều mình cần. Đàn bà cần tiền để thương mình, nuôi con và xa xỉ khi muốn. Tiền không là tất cả, nhưng có tiền đàn bà sẽ có tiếng nói, đàn bà cũng bảo vệ được mình và con. Đàn bà phục vụ cho tiền, là thực dụng. Đàn bà để tiền phục vụ mình mới là đàn bà không tầm thường.

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Đàn bà đến một lúc nên hiểu tiền cũng quan trọng không kém đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Độc thân không đáng sợ, đáng sợ là lại chọn nhầm người tin tưởng.

Đàn bà từng ly hôn đừng sợ cô đơn đến mức tìm đại một chỗ tựa vào. Nên nhớ, độc thân không đáng sợ, đáng sợ là lại chọn nhầm người tin tưởng. Cái giá của tự do, chính là cô đơn. Nhưng cô đơn cũng không là điều gì quá tệ. Hãy là người phụ nữ dù một mình vẫn không khiến người khác thương hại. Là người phụ nữ từng qua đổ vỡ cũng không để người khác thấy đáng thương. Mình còn cuộc đời để lo toan, còn tháng năm để làm đẹp, còn biết bao thứ để yêu thương mình hơn. Nào chỉ có ngày tháng một mình lẩn quẩn đâu. Ra ngoài đi, cuộc sống còn nhiều điều để thấy, còn lắm thứ để khao khát, còn đầy mong muốn mình phải làm. Đời đàn bà, có bước ra khỏi cô đơn thì mới mong nâng cao được giá trị của mình. 

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