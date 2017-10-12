Sau hết thảy những tổn thương vì đàn ông, phụ nữ đừng yếu đuối mà hãy làm những điều này

Vì vậy, sau những tổn thương, phụ nên làm những điều này để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Đừng cho phép bản thân mình quá lụy tình cũng như day dứt vì một nỗi đau quá lâu.

Bạn nên cho bản thân thời gian để nỗi đau lắng xuống. Nên nhớ, đừng vội yêu một người nào đó vì khi đó trái tim bạn không thể nào xử lý được nhiều chuyện cùng một lúc. Nếu cứ cố chấp yêu một người thì thứ tình cảm đó chỉ là tạm bợ, không thể tồn tại dài lâu.

Sau khi kết thúc một mối quan hệ, phụ nữ khó có thể lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Họ có thiên hướng vùi mình vào những nỗi đau, dùng những cách đau đớn nhất để hành hạ bản thân, ép buộc mình phải quên đi người đó một cách nhanh chóng. Nhưng đó không phải là cách tốt nhất.

Cho phép bản thân làm những điều mình muốn

Sau chia tay, có nhiều người khóc nhưng có người không buồn rơi giọt nước mắt nào. Đó không phải vì họ không tổn thương mà là họ đang cố gắng gượng để bản thân mình không yếu đuối.

Làm vậy không khác gì tự hành hạ bản thân mình. Phụ nữ nên làm những điều mình muốn. Muốn khóc cứ khóc một trận thật to rồi đứng dậy bước tiếp. Muốn cười thì cười thật sảng khoái để bản thân trút hết những gánh nặng. Muốn hạnh phúc thì nhất định phải tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Dành cho bản thân những điều tốt đẹp nhất

Bạn muốn đến một nơi thật đẹp, ngắm được toàn cảnh đẹp từ trên cao thì hãy xách balo lên và đi thôi. Đừng mãi vùi mình trong căn phòng tăm tối, trống trải đó. Nếu được, bạn hãy tự lên kế hoạch cho tương lai cho mình. Như hôm nay sẽ làm gì, ngày mai sẽ đi đâu và hai năm nữa, ba năm nữa mình sẽ trở thành một người như thế nào. Phụ nữ biết yêu chiều bản thân một chút sẽ không bao giờ gọi là phí phạm.

Điều đó sẽ làm bạn đẹp hơn, khỏe hơn thay vì cứ mãi sống trong những ký ức đau buồn. Bởi phụ nữ không tốt với mình thì còn mong chờ vào sự yêu thương của ai nữa.

Dành thời gian cho gia đình bạn bè

Khi yêu, trong mắt bạn chỉ có người đó, vô tình đẩy những người yêu thương xung quanh ra xa tầm nhìn của bạn. Nhưng đến khi chia tay, đau khổ thì chỉ có những người đó mới mang lại cho bạn những lời khuyên và sẵn sàng bên cạnh bạn vô điều kiện. Vì vậy hãy trân trọng và yêu thương họ thật nhiều.

Dành một chút thời gian để đi chơi cùng người thân hay cùng họ ăn những món ăn ngon, hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại. Ở bên cạnh những người thân thiết, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương thật sự. Họ sẽ mãi đứng ở đó chờ đợi bạn quay về với những vết thương lòng mà không bỏ đi đâu hết.

Hãy để mọi chuyện qua đi, đừng vướng bận gì

Điều quan trọng nhất sau khi đổ vỡ là phụ nữ đừng quá vướng bận vào quá khứ. Hãy để cho nó trôi qua như một giấc mơ, sớm mai vẫn là một ngày mới, vẫn phải tiếp tục với những hành trình mới. Có câu “cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra” quan trọng là bạn có dám bước qua ngưỡng cửa đó để đến với hạnh phúc hay không.

Sau những tổn thương, phụ nữ sẽ luôn mang trong mình một tâm thế sợ hãi. Bạn sợ phải yêu thêm lần nữa, sợ phải đối mặt với những điều mới mẻ. Đừng khép mình sau những đổ vỡ. Không có gì là không thể nếu bạn luôn tìm kiếm và cho phép bản thân mình chấp nhận những thử thách mới. Con đường phía trước đang đợi bạn, đừng bao giờ chùn bước nhé.