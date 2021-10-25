Phụ nữ thông minh sẽ giữ chân người đàn ông họ yêu bằng 3 thứ này, đảm bảo chàng dính như sam, nửa bước chẳng rời

Yêu - Hôn nhân 25/10/2021 19:30

Không cần phải dùng bất kỳ chiêu trò gì cả, mà chỉ cần có 3 thứ này thì đảm bảo người đàn ông yêu bạn sẽ dính lấy bạn như sam, nửa bước cũng không muốn rời.

Không cần phải dùng bất kỳ chiêu trò gì cả, mà chỉ cần có 3 thứ này thì đảm bảo người đàn ông yêu bạn sẽ dính lấy bạn như sam, nửa bước cũng không muốn rời…

1. Có ý thức rằng mình đến với mối quan hệ này là có những hệ giá trị tốt đẹp để trao cho người mình yêu

Phụ nữ thông minh sẽ giữ chân người đàn ông họ yêu bằng 3 thứ này, đảm bảo chàng dính như sam, nửa bước chẳng rời - Ảnh 1
Là một cô gái có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như bạn là một cô gái có giá trị cao, thì đương nhiên là khi có bên đời anh ấy sẽ được nhận những hệ giá trị tốt đẹp.

Còn nếu như để lỡ mất đi bạn, thì anh ấy sẽ mất đi một cô gái mà có dùng cả đời mình để cố công đi tìm ngoài kia ba la thế giới cũng không ai sánh bằng.

Nếu hệ giá trị của bạn mà đạt đến mức độ như thế này, thì không một người đàn ông nào yêu bạn dám buông tay bạn ạ.

Trừ khi là cả hai bạn chỉ có duyên mà không có nợ, thì mới xảy đến việc giữa đường đứt gánh tương tư thôi.

Còn nếu như cả hai có duyên và có cả nợ nần với nhau từ các đời kiếp sống trước, thì trong kiếp sống này hai bạn gặp gỡ và yêu nhau rồi đi đến kết hôn là chuyện đương nhiên nhé!

2. Có ý thức chỉ trao những hệ giá trị tốt đẹp của bản thân cho người đàn ông xứng đáng nhất mà thôi

Phụ nữ thông minh sẽ giữ chân người đàn ông họ yêu bằng 3 thứ này, đảm bảo chàng dính như sam, nửa bước chẳng rời - Ảnh 2
Có khí chất trong chuyện yêu đương và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn xinh đẹp hoặc tài giỏi, hoặc có duyên ăn nói… nên xung quanh bạn không chỉ có một người đàn ông theo đuổi, mà là rất nhiều người.

Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn như vậy, thì nhiệm vụ của bạn chính là hãy chọn lấy cho mình một người đàn ông xứng đáng nhất trong số đó để yêu và lấy làm chồng.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn càng có ý thức về hệ giá trị tốt đẹp của mình bao nhiêu, thì xác suất để gặp gỡ và ở bên người đàn ông tuyệt vời nhất mà bạn sẽ gọi là chồng càng cao bấy nhiêu.

3. Luôn có thói quen suy nghĩ tích cực, lạc quan dựa trên “trí tuệ” ở mọi hoàn cảnh sống

Phụ nữ thông minh sẽ giữ chân người đàn ông họ yêu bằng 3 thứ này, đảm bảo chàng dính như sam, nửa bước chẳng rời - Ảnh 3
Thái độ lạc quan và hài hước ở mọi hoàn cảnh sống - Ảnh minh họa: Internet

Ở các bài viết trước đó thì tôi cũng đã đề cập đến với các bạn về điều này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ sâu hơn để các bạn nắm và ứng dụng sao cho có hiệu quả nhất.

Thường thì trong ý nghĩ của bạn có những gì, thì thế giới bên ngoài của bạn sẽ có y chang những thứ giống với ý nghĩ của bạn.

Ví dụ như là bạn luôn suy nghĩ tiêu cực, luôn sân si với mọi thứ trên đời, thì người đàn ông bạn gặp cũng sẽ có những suy nghĩ, thói quen và nét tính cách tiêu cực giống như bạn.

Còn riêng với những bạn luôn có thói quen suy nghĩ tích cực, hài hước khi gặp hoàn cảnh không như ý, thì những điều họ thu hút về cuộc sống cũng sẽ tương tự như ý nghĩ và tính cách của họ.

Ví như trong công việc, họ sẽ gặp được một người sếp tốt, có suy nghĩ tích cực và giúp đỡ họ rất nhiều trong công việc.

Hay trong chuyện tình cảm, họ sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương và biết chăm lo cho bạn, đặc biệt hơn cả là anh ấy cũng có nét tính cách lạc quan và có thói quen suy nghĩ tích cực giống như mình.

Đến đây thì chắc hẳn là bạn đã thấy mọi thứ trở nên đơn giản, rõ ràng và dễ hình dung hơn rồi phải không ạ?

Cho nên, duy trì thói quen suy nghĩ tích cực không chỉ có lợi cho bạn trong việc tìm chàng bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình.

Mà còn giúp cho cuộc sống của bạn thêm phần hanh thông, giá trị và ý nghĩa hơn nữa đấy.

3 điều trong hôn nhân còn khiến cho phụ nữ bất hạnh hơn cả việc ly hôn, điều thứ 2 là đau đớn nhất

3 điều trong hôn nhân còn khiến cho phụ nữ bất hạnh hơn cả việc ly hôn, điều thứ 2 là đau đớn nhất

Nếu gặp phải 1 trong 3 trường hợp này trong tình yêu, hôn nhân thì thà là phụ nữ ly hôn vẫn sẽ tốt hơn...

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ thông minh yêu và hạnh phúc trong tình yêu Cách ứng xử thông minh trong tình yêu Chân dung người phụ nữ có giá trị cao

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai