Phụ nữ thông minh sẽ giữ chân người đàn ông họ yêu bằng 3 thứ này, đảm bảo chàng dính như sam, nửa bước chẳng rời

1. Có ý thức rằng mình đến với mối quan hệ này là có những hệ giá trị tốt đẹp để trao cho người mình yêu

Không cần phải dùng bất kỳ chiêu trò gì cả, mà chỉ cần có 3 thứ này thì đảm bảo người đàn ông yêu bạn sẽ dính lấy bạn như sam, nửa bước cũng không muốn rời…

Còn nếu như để lỡ mất đi bạn, thì anh ấy sẽ mất đi một cô gái mà có dùng cả đời mình để cố công đi tìm ngoài kia ba la thế giới cũng không ai sánh bằng.

Nếu như bạn là một cô gái có giá trị cao, thì đương nhiên là khi có bên đời anh ấy sẽ được nhận những hệ giá trị tốt đẹp.

Nếu hệ giá trị của bạn mà đạt đến mức độ như thế này, thì không một người đàn ông nào yêu bạn dám buông tay bạn ạ.

Trừ khi là cả hai bạn chỉ có duyên mà không có nợ, thì mới xảy đến việc giữa đường đứt gánh tương tư thôi.

Còn nếu như cả hai có duyên và có cả nợ nần với nhau từ các đời kiếp sống trước, thì trong kiếp sống này hai bạn gặp gỡ và yêu nhau rồi đi đến kết hôn là chuyện đương nhiên nhé!

2. Có ý thức chỉ trao những hệ giá trị tốt đẹp của bản thân cho người đàn ông xứng đáng nhất mà thôi

Có khí chất trong chuyện yêu đương và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn xinh đẹp hoặc tài giỏi, hoặc có duyên ăn nói… nên xung quanh bạn không chỉ có một người đàn ông theo đuổi, mà là rất nhiều người.

Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn như vậy, thì nhiệm vụ của bạn chính là hãy chọn lấy cho mình một người đàn ông xứng đáng nhất trong số đó để yêu và lấy làm chồng.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn càng có ý thức về hệ giá trị tốt đẹp của mình bao nhiêu, thì xác suất để gặp gỡ và ở bên người đàn ông tuyệt vời nhất mà bạn sẽ gọi là chồng càng cao bấy nhiêu.

3. Luôn có thói quen suy nghĩ tích cực, lạc quan dựa trên “trí tuệ” ở mọi hoàn cảnh sống

Thái độ lạc quan và hài hước ở mọi hoàn cảnh sống - Ảnh minh họa: Internet

Ở các bài viết trước đó thì tôi cũng đã đề cập đến với các bạn về điều này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ sâu hơn để các bạn nắm và ứng dụng sao cho có hiệu quả nhất.

Thường thì trong ý nghĩ của bạn có những gì, thì thế giới bên ngoài của bạn sẽ có y chang những thứ giống với ý nghĩ của bạn.

Ví dụ như là bạn luôn suy nghĩ tiêu cực, luôn sân si với mọi thứ trên đời, thì người đàn ông bạn gặp cũng sẽ có những suy nghĩ, thói quen và nét tính cách tiêu cực giống như bạn.

Còn riêng với những bạn luôn có thói quen suy nghĩ tích cực, hài hước khi gặp hoàn cảnh không như ý, thì những điều họ thu hút về cuộc sống cũng sẽ tương tự như ý nghĩ và tính cách của họ.

Ví như trong công việc, họ sẽ gặp được một người sếp tốt, có suy nghĩ tích cực và giúp đỡ họ rất nhiều trong công việc.

Hay trong chuyện tình cảm, họ sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương và biết chăm lo cho bạn, đặc biệt hơn cả là anh ấy cũng có nét tính cách lạc quan và có thói quen suy nghĩ tích cực giống như mình.

Đến đây thì chắc hẳn là bạn đã thấy mọi thứ trở nên đơn giản, rõ ràng và dễ hình dung hơn rồi phải không ạ?

Cho nên, duy trì thói quen suy nghĩ tích cực không chỉ có lợi cho bạn trong việc tìm chàng bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình.

Mà còn giúp cho cuộc sống của bạn thêm phần hanh thông, giá trị và ý nghĩa hơn nữa đấy.