Nghiên cứu cho thấy, tán tỉnh không những giúp mối quan hệ tiến triển, mà thật sự, những cử chỉ và lời nói ấn tượng trong tán tỉnh còn đáng giá hơn cả vẻ ngoài nữa. Và người ta rút ra hai điều quan trọng nhất cho ấn tượng ban đầu đó là giao tiếp bằng mắt – biểu thị sự trìu mến, tự tin, rõ ràng và giao tiếp bằng nụ cười – thể hiện sự thân thiện, dễ gần, thái độ tích cực.

Tán tỉnh một cách tài tình không chỉ là những cái thuộc về bản năng hay năng khiếu mà hoàn toàn có thể được học hỏi bằng áp dụng và kinh nghiệm.

Bạn có thể nghĩ rằng, một cái chạm tay nhẹ nhàng hay một cái nháy mắt điệu nghệ là cử chỉ tán tỉnh được yêu thích nhất. Tuy nhiên, có thể chưa đúng hoàn toàn, dù đây cũng là kiểu tán tỉnh phổ biến. Theo một nghiên cứu, có 5 kiểu tán tỉnh, phù hợp với tính cách của các kiểu người khác nhau trong xà hội, bao gồm: kiểu truyền thống, cơ thể (ngoài hình), chân thành, tay chơi và lịch sự. Trong khi 25% số người sẽ ngã gục bởi kiểu anh chàng hay cô nàng tay chơi sành sỏi thì 30% số người khác bị chinh phục bởi kiểu tán tỉnh chân thành, thật thà. Số khác thì chia đều cho 3 kiểu còn lại.

2. Giao tiếp bằng mắt có thể làm bạn quyến rũ hơn

Mỗi lần nhận được nụ cười từ ai đó, hãy đáp lại bằng nụ cười và cả ánh mắt của bạn. Nghiên cứu cho thấy, nếu bạn gặp ánh mắt ai đó trìu mến nhìn mình, một cử chỉ gây sự chú ý đầu tiên, và trong vòng 15 giây nếu bạn phản ứng lại với nụ cười đáp trả kèm theo ánh mắt thì cơ hội hai bạn làm quen tăng lên 80%.

3. Sự va chạm cơ thể là điều chắc chắn cần có

Trong khi nam giới có thể có rất thích sự va chạm cơ thể từ rất sớm của mối quan hệ, thậm chí đôi lúc là quy trình ngược, thì nữ giới muốn nó phải từ từ và phải dễ thương lúc ban đầu. Tựu trung lại, có 3 kiểu đụng chạm trong tán tỉnh: thân thiện (vỗ nhẹ vai), đụng chạm nhẹ (khoác vai, vịn cánh tay, khoác nhẹ eo), âu yếm (các bộ phận thuộc vùng mặt).

4. “Chơi khó” thực sự có hiệu quả

Đúng vậy. Làm cho sự xuất hiện của bạn ít hơn trong mắt người kia, bắt đầu có vẻ biến mất và đi vào bí mật, khó nắm bắt, phải cố gắng để có được… thực sự là một trò chơi cân não. Sở dĩ “chơi khó” lại hiệu quả trong tán tỉnh vì con người ta thường có tâm lý thích chinh phuc những gì mà mình không thể có được.

5. Với nam giới, tuổi tác không là yếu tố quan trọng

Trong trò chơi tán tỉnh, trong khi nữ giới băn khoăn nhiều về tuổi tác thì với nam giới họ lại không đặt nặng quá. Bỏ qua các vấn đề liên quan sâu xa hơn như sự phù hợp về mặt nhận thức, tính cách, ngoại hình, các ảnh hưởng khác, bạn không ngạc nhiên nếu có việc một ông già hơn 60 tuổi lại tán tỉnh nhiệt tình một cô gái đôi mươi.

6. Giọng nói là điều quan trọng

Nam giới có thể không quá chú trọng, vẫn giữ giọng nói tự nhiên như khi giao tiếp thông thường thì nữ giới có một sự thay đổi khác, khi tán tỉnh, 80% phụ nữ sẽ đổi tông giọng sao cho nghe mượt mà và êm ái hơn. Đó là lý do vì sao các ông chồng thường than tại sao lúc mới hẹn hò yêu đương thì giọng cô nàng người yêu nhẹ nhàng như chim hót còn lúc lấy về lại gầm gừ như sư tử…

7. Giữ đầu bạn như thế nào

Ai cũng biết lúc ban đầu hầu hết người ta tập trung sự chú ý vào vùng phía trên cơ thể nhất là phần đầu và mặt, phần dưới cơ thể vì lý do lịch sự tế nhị sẽ có những cái nhìn thoáng qua chứ không chằm chằm. Và nghiên cứu cho thấy, cử chỉ hất đầu và tóc nhẹ qua một bên, nghiêng mặt là cử chỉ được nam giới cho là quyến rũ tự nhiên nhất ở phụ nữ. Còn với nam giới, giữ ánh nhìn thẳng, cương nghị, đầu hơi cúi xuống được nữ giới xem là quyến rũ nhất vì nó biểu thị nét nam tính ở đối tượng nhưng đồng thời cũng cho thấy sự sẵn sàng thân thiện và trìu mến chứ không phải kiểu “bề trên” của chàng.

8. Sức mạnh của màu đỏ trong nghệ thuật quyến rũ

Một chiếc váy đỏ hay một đôi môi đỏ thật sự là quyền năng khi quyến rũ của nữ giới đối với phái mạnh. Nó có tác dụng thu hút sự chú ý của anh chàng để tiếp cận bạn trong hàng trăm người khác với các màu sắc trung tính. Nhưng nhớ, đừng luôn luôn chỉ mặc màu đỏ, và chỉ mặc màu đỏ nếu bạn tự tin rằng đây là màu hợp với mình.

9. Thẳng thắn và rõ ràng

Trong khi nữ giới giữ vẻ bí hiểm và đong đếm sự chu đáo và kiên nhẫn của đàn ông bằng cách thể hiện ý nhị không rõ ràng thì nam giới đánh giá cao về sự thể hiện trực tiếp nói ra những gì bạn muốn.

10. Tán tỉnh một người “đẳng cấp” thật sự thú vị

Bạn có thế thấy khó tin, nhưng thực tế là có chuyện một ông chủ giàu có hay một chàng nghệ sĩ nổi tiếng cặp kè với một cô hầu bàn hay nàng bảo mẫu của con mình. Hoặc nữ doanh nhân giàu có giỏi giang cặp với vệ sỹ, ca sĩ nổi tiếng yêu huấn luyện viên thể dục của mình… Điều đó giải thích rằng, sự khác biệt về mặt “đẳng cấp”, trình độ, hoàn cảnh… có thể gây ra một sự thu hút lớn.