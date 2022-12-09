Ngày đèn đỏ có quan hệ được không? 5 bước quan hệ an toàn chị em buộc phải nhớ nếu không muốn viêm nhiễm buồng trứng, nguy hại tử cung

Yêu - Hôn nhân 09/12/2022 15:32

Sự căng thẳng và mệt mỏi của “bà dì” lại khiến một vài người không mấy mặn mà về chuyện ấy.

Mỗi lần đến mùa “dâu rụng”, chị em thường có ham muốn chuyện vợ chồng. Nhưng hầu hết đều lựa chọn im lặng vì ngại cô bé có mùi hay dính máu. Đây là một hiện tượng rất bình thường do sự gia tăng của hormone estrogen, âm đạo mở rộng khiến phụ nữ dễ bị kích thích. Ngoài ra, vùng ngực bị căng cứng khiến các nàng thích quan hệ trong ngày đèn đỏ.

Tuy nhiên, sự căng thẳng và mệt mỏi của “bà dì” lại khiến một vài người không mấy mặn mà về chuyện ấy.

Bên cạnh những lợi ích trên thì việc này cũng mang lại nhiều rủi ro đáng suy nghĩ. Tử cung trong những ngày hành kinh rất mỏng. Kèm theo phù nề nên việc cọ xát trong lúc giao hợp dễ gây đau rát.

“Dâu rụng” còn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn xâm nhập nếu như không có biện pháp an toàn. Bởi những ngày này, vùng kín của chị em thường xuyên ẩm ướt. Sự gia tăng nồng độ pH khiến lượng axit giảm mạnh, tạo cơ hội cho nấm candida phát triển. Ngoài ra, quá trình giải phóng kinh nguyệt khiến vi khuẩn di chuyển sâu vào tử cung làm viêm nhiễm buồng trứng, ống dẫn trứng.

Ngày đèn đỏ có quan hệ được không? 5 bước quan hệ an toàn chị em buộc phải nhớ nếu không muốn viêm nhiễm buồng trứng, nguy hại tử cung - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nên làm gì khi quan hệ trong ngày đèn đỏ?

Vệ sinh “cô bé” sạch sẽ trước và sau khi quan hệ

Nếu muốn an toàn, bạn và người ấy nên vệ sinh vùng kín trước và sau khi ân ái. Các nàng có thể sử dụng dung dịch vệ sinh loại nhẹ nhưng nhớ không nên thụt rửa sâu. Việc này sẽ giúp ngăn chặn lượng vi khuẩn từ bệnh lậu, viêm lạc nội mạc hay những bệnh phụ khoa khác.

Sử dụng khăn tắm, khăn giấy

Lợi ích đầu tiên là nó có thể thấm hút máu kinh, giữ ga giường sạch sẽ và tạo tâm lý thoải mái cho hai người. Ngoài ra, chị em cũng nên chuẩn bị khăn giấy ướt để lau vùng kín thường xuyên.

Nên sử dụng bao cao su và các biện pháp tránh thai

Sẽ ngăn chặn được các loại vi khuẩn và tránh mang thai ngoài ý muốn nếu như bạn dùng bao cao su nhé. Ngoài ra, nó còn là lớp màng giúp dương vật không bị dính máu. Tuy nhiên, chị em nên chọn bao cao su mỏng, mềm, tránh các loại hạt để không gây tổn thương cô bé.

Ngày đèn đỏ có quan hệ được không? 5 bước quan hệ an toàn chị em buộc phải nhớ nếu không muốn viêm nhiễm buồng trứng, nguy hại tử cung - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn tư thế phù hợp và động tác nhẹ nhàng

Như đã phân tích, âm đạo mùa “dâu rụng” bị phù nề và dễ tổn thương. Vậy nên các cặp đôi nên lựa chọn những tư thế phù hợp, nhẹ nhàng, tránh hoạt động mạnh. Bạn có thể thử tư thế truyền thống hoặc nằm sấp. Chúng sẽ làm giảm lượng máu kinh đáng kể đấy. Khi đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay thôi.

Chia sẻ với phụ nữ nhiều hơn

Để an toàn và thoải mái, phái mạnh hãy biết quan tâm chị em nhiều hơn vào những ngày này nhé. Bởi những ngày này, các nàng thường dễ nhạy cảm và cáu gắt. Bạn nên nhẹ nhàng hỏi han cô ấy trong những tư thế yêu cũng như chuẩn bị một ly sữa ấm sau khi quan hệ cho nửa kia nhé.

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Ba đặc điểm sau đây sẽ giúp bạn nhận diện được những người phụ nữ có ham muốn cao trong chuyện ấy.

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