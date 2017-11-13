Là phụ nữ, có long đong lận đận mấy cũng phải có con và tiền của chính mình!

Là phụ nữ, hơn thua nhau không phải ở bồ đẹp, chồng giàu có hiển hách. Đàn bà phải hiểu cảm giác tuyệt vời nhất chính là có thể mua thứ mình thích, đến nơi mình muốn, có thứ mình cần bằng chính tiền của mình. Đàn bà không cần cứ phải giỏi giang kiếm tiền mát tay, nhưng phải có tiền, tiền của chính mình, tiền từ mồ hôi nước mắt chân chính. Tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền chắc chắn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Đàn bà đã thua thiệt không ít, vẫn là cần có tiền để an ủi chính mình.

Là phụ nữ , đừng lơ là cân nặng hay vóc dáng của mình. Hình thể không là tất cả nhưng có hình thể vẫn sẽ được ưu tiên hơn. Phụ nữ sống không phải chỉ vì vóc dáng, nhưng vẫn là phải giữ gìn thứ vũ khí này. Cũng không hẳn là cuộc đời ưu tiên cái đẹp, nhưng cuộc đời sẽ dễ dàng hơn với kẻ biết yêu thương mình. Vì vậy, nỗ lực giảm cân đi, đi spa giữ gìn da dẻ, học cả cách chăm sóc sức khỏe của mình. Đừng bỏ bê mình, đừng khiến bản thân chỉ ngày một xấu xí đi. Đàn bà đẹp luôn có quà, phải nhớ như thế.

Là phụ nữ, biết là sẽ có khi cần chỗ dựa, cần tựa vào ai cho bớt nhọc nhằn, nhưng phải mạnh mẽ. Có thế nào, cũng là phải mạnh mẽ trước đã. Đừng dựa dẫm, đừng nhờ vả, cũng đừng cậy dựa khi không cần thiết. Có thể làm được gì cứ làm, có thể gánh gồng ra sao cứ cố. Đàn bà dại chính là mong ngóng người khác lo cho mình. Nên nhớ, ở đời này, sẽ không điều gì có cái kết tốt đẹp nếu ta không tự độc lập.

Là phụ nữ, cũng đừng nhân danh tình yêu mà bi lụy. Đàn bà có thể yêu sai, lấy nhầm nhưng ngu dại chính là cam chịu. Có lỡ yêu hay lấy phải chồng không tốt lành gì thì cũng phải bỏ. Cắn răng mà bỏ, nhẫn tâm mà buông. Mình không vì mình thì đời này như bỏ đi. Hư một thời chứ đừng dại bỏ một đời vì một sự lựa chọn sai lầm. Cũng đừng trách người tệ kẻ bạc, hạnh phúc và bất hạnh vốn đều do mình chọn mà ra.

Là phụ nữ, vẫn nên là chính mình thôi. Giả lả đổi thay thành một người khác để làm gì, khi thiên hạ này ai cũng có mắt mà nhìn thấu. Đời này cũng không dài, còn có thể sống thì phải là chính mình trước đã. Tốt xấu gì vẫn sẽ không phải hối hận, vẫn là còn có thể cố gắng đền cùng.

Là phụ nữ, đừng trông mong những thứ miễn phí. Trên đời này, ngoài gia đình ra, không thứ gì ta nhận mà không có giá. Đừng chỉ thấy hạnh phúc khi được nhận không điều gì, mà phải hỏi, tại sao họ lại cho mình điều đó. Với đàn bà, cái được cho chính là cái lo, thế nào cũng nên là sòng phẳng. Nếu là tình cảm thì càng phải cân nhắc, nhé!

Là phụ nữ, có một mình khóc sưng mắt, lòng đau tới tan nát thì ra phố vẫn phải lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất. Đau khổ vốn chỉ có giá trị với đàn bà, không thể và cũng không bao giờ là vũ khí của ta. Người thương ta thì hiểu đôi chút, kẻ ghét ta sẽ không từ thủ đoạn chà đạp. Kiêu hãnh của đàn bà vẫn là nằm ở chiếc mặt nạ bản lĩnh với muộn phiền.

Là phụ nữ, đàn ông có thể không cần nhưng con thì phải giữ đến cùng. Đàn ông có đó rồi mất đó, không người này thì cũng có người kia. Nhưng con chính là máu mủ, là người thân một đời. Có thể bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ con. Đàn bà lấy chồng, lãi mỗi đứa con, thua thiệt thế nào cũng phải nhớ lấy lãi cho bằng được!

Là phụ nữ, càng sinh ra yếu ớt thì càng phải học cách đứng vững trên đôi chân của mình. Là phụ nữ, chịu sóng gió vùi dập không dứt, nhưng vẫn là phải biết đứng dậy mà đi tiếp. Thiệt thòi đó, thua kém đó nhưng là càng phải lấy bản lĩnh mà bù đắp, mà giữ lấy bản ngã của mình. Cuộc sống này không dễ dàng nhưng không có nghĩa là không có cách, chuyện gì rồi cũng có thể qua, đàn bà nhé!