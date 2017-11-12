Đàn bà đừng chọn lựa cô đơn chỉ vì lỡ qua một lần dở dang...

Yêu - Hôn nhân 12/11/2017 15:17

Ai chẳng có lúc yếu đuối, chẳng cần được sẻ chia? Vì vậy nên đừng lựa chọn cô đơn đến hết cuộc đời khi lỡ qua một lần dở dang...

Sự đổ vỡ có thể mang lại cho chúng ta nhiều đau khổ, nhưng hãy nhớ rằng, đừng cố khép chặt con tim, đừng ngăn mình tìm đến hạnh phúc.

Muôn đời nay vẫn thế, tình yêu luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi con người. Sự tồn tại của nó như con dao hai lưỡi. Một mặt, nó có sức mạnh gắn kết hai con người, hai trái tim hòa cùng một nhịp đập. Tình yêu mang đến cho cả hai những xúc cảm ngọt ngào, những rung động mãnh liệt và xoa dịu đi nỗi cô đơn, trống trải. Nhưng mặt khác, cũng chẳng điều gì đủ sức mạnh khiến con người ta bơ vơ, lạc lõng đến thế khi yêu thương vỡ vụn. Sau những dở dang, người ta dễ chìm đắm trong sự chán chường, mệt mỏi. Lắm lúc như kiệt sức mà không buồn cố gắng cho cuộc sống. Có người còn dại dột tìm đến cái chết. Có người lại khép chặt con tim, không bao giờ muốn yêu thêm một lần nào nữa.

Dẫu biết rằng, sau đổ vỡ, tìm lại bình yên đã là điều không dễ dàng gì. Việc cùng người khác yêu thương tiếp, có thể cũng chẳng đi đến được hạnh phúc. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, mỗi cuộc đời, hạnh phúc đều có tiếng nói rất riêng. Ai rồi cũng từng phải đong đếm vài lần bất hạnh vụn vặt cho một hạnh phúc lớn lao sau cùng.  Rồi ta sẽ lại hạnh phúc, ở đâu đó trên chặng đường kế tiếp, chắc chắn là thế.

Đàn bà đừng chọn lựa cô đơn chỉ vì lỡ qua một lần dở dang... - Ảnh 1
Rồi ta sẽ lại hạnh phúc, ở đâu đó trên chặng đường kế tiếp, chắc chắn là thế - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghi ngại về tình yêu. Người cũ có thể buông tay bạn khi khó khăn, có thể thay đổi vì những lí do đời thường. Nhưng người mới thì không hẳn đã như vậy. Một người phù hợp dành cho bạn, một người luôn nắm chặt tay bạn không buông, mặc mưa gió cuộc đời vẫn đang đợi bạn tìm đến. Anh ấy sẽ là người cùng bạn sẻ chia những vui buồn cho đến hết cuộc đời. Anh ấy sẽ dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm chặt bạn vào lòng. Đôi bờ vai rộng của anh ấy sẽ chở che hết mọi nắng mưa cho bạn. Và lồng ngực cường tráng của anh ấy sẽ sưởi ấm con tim bạn.

Thượng đế luôn công bằng lắm. Ngài không cho không ai điều gì và cũng không cướp đi hạnh phúc của ai cả. Người đàn ông nắm giữ hạnh phúc của bạn vẫn đang tồn tại ở đâu đó. Ngài có thể sắp đặt anh ấy là người tình tiếp theo của bạn. Hoặc cũng có thể sau một vài người nữa, anh ấy mới đến.

Đàn bà đừng chọn lựa cô đơn chỉ vì lỡ qua một lần dở dang... - Ảnh 2
Người đàn ông nắm giữ hạnh phúc của bạn vẫn đang tồn tại ở đâu đó - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, khi kết thúc một mối tình, bạn có thể sẽ cảm thấy đau khổ, nhưng đừng tự đóng luôn cánh cửa hạnh phúc của mình. Những cảm xúc chân thật của con tim luôn là thứ cần được giữ gìn. Hãy cứ cô đơn, hãy cứ khóc, cứ buồn. Chia li cũng giống như sinh lão bệnh tử, đều là những quy luật của cuộc sống. Đã là quy luật, thì chúng ta nên chấp nhận đối mặt với nó. Ai chẳng có lúc yếu đuối, chẳng cần được sẻ chia? Vì vậy nên đừng lựa chọn cô đơn đến hết cuộc đời khi lỡ đi qua một lần dở dang..

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Nhưng hạnh phúc giống như một món quà của thượng đế, ai cũng đều được hưởng. Ngài cho chúng ta đi những con đường không bằng phẳng để tự tìm đến hạnh phúc của mình. Ngài muốn chúng ta hiểu và trân trọng những giá trị đích thực của hạnh phúc. Do đó, hãy cứ mở lòng sau những tan vỡ, biết đâu, người tiếp theo chính là người nắm giữ hạnh phúc của bạn thì sao!

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Từ khóa:   đàn bà dở dang cô đơn hạnh phúc

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