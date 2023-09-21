Cuối tháng 10, 3 con giáp này gặp dữ hóa lành, phất lên giàu sụ, công việc tiến xa chưa từng có

Trong những người tuổi Tuất con giáp vô cùng may mắn. Những người tuổi Thân đều là những người có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc.

Tử vi cho biết cuối tháng 10 những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này.

Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Thìn lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa trong công việc của mình

Trong công việc trong thời gian tới đây, những người tuổi Tuất sẽ là con giáp vô cùng may mắn và có cơ hội được tăng lương tăng bổng. Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những sự chuyển biến vô cùng tích cực, cuộc sống vô cùng lên hương giàu có.

Người tuổi Tuất không chỉ may mắn về đường tình duyên vô cùng may mắn hơn người, vận đào hoa bủa vây. Những người tuổi Tuất sẽ lên hương tìm được chân ái cho mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão rất sáng tạo và linh hoạt trong suy nghĩ. Họ có khả năng tư duy độc đáo và thích tìm ra giải pháp mới cho các vấn đề phức tạp.

Con giáp này thường có niềm đam mê trong lĩnh vực nghệ thuật và thể hiện sự sáng tạo qua việc vẽ tranh, sáng tác âm nhạc hoặc thậm chí là trong công việc hàng ngày.

Những người sinh năm Mão được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong cuối tháng 10. Nhiều sự kiện vui vẻ, may mắn sẽ diễn ra với họ. Người tuổi này ăn nên làm ra, có của ăn của để. Con giáp này sẽ có sự thay đổi tương đối lớn trong công việc, đó là thăng chức hoặc được tuyển dụng ở một công ty lớn.

Tài lộc của họ trong thời gian này dồi dào hơn trước. Con giáp này nên hợp tác với người thân, bạn bè để đạt được hiệu quả công việc như mong đợi.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi báo rằng tuổi Tỵ hoàn toàn có thể gặt hái được những thành công rực rỡ trong công việc trong cuối tháng 10.

Tuy nhiên bản mệnh này chớ nên do dự mà cần thể hiện sự dứt khoát và rõ ràng hơn trong công việc. Chuyện gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán mà trì hoãn.

Hãy thử tận dụng cơ hội này để bứt phá, biết đâu lại mang về thành quả ngoài mong đợi vì đang có quý nhân trợ mệnh, gặp dữ cũng sẽ hóa lành, gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua.

Bất kể trước đó có túng thiếu ra sao thì ngày này cũng sẽ là một ngày để bản mệnh này “gỡ gạc” lại những gì đã mất.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng nên nhớ rằng nếu tiền đổ về nhiều thì nên giữ lại tiết kiệm kẻo dễ thâm hụt. Nếu muốn đầu tư thì nên xin ý kiến của người có kinh nghiệm hẵng xuống tiền mới là khôn ngoan.

Trong thời gian này, muốn giữ lộc cho mình thì bản mệnh này đừng chủ quan mà hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa để tài lộc không bao giờ cạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo