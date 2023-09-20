Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất có tính cách cao thượng, không thích tranh cãi với người khác.

Nhờ có mối quan hệ tốt mà họ mở ra nhiều cơ hội để phát triển, thu nhập khấm khá, không bao giờ lo thiếu tiền để chi tiêu.

Con giáp này cũng có rất nhiều bạn bè, chủ yếu là vì họ có tầm nhìn xa trông rộng, tính cách tỉ mỉ, thận trọng, biết đối nhân xử thế.

Trong 3 ngày liên tiếp (từ 1/10-3/10), con giáp tuổi Tuất họ sẽ có vận khí tốt, có thể dễ dàng nắm bắt các cơ hội để phát triển trong suốt cả tháng.

Từ đó, những người này sẽ làm ăn phát đạt, kiếm tiền dễ dàng hơn, cuộc sống cũng trở nên thuận lợi hơn, cả tháng thịnh vượng dư dả.

‏Tuổi Tý

Tuần này mặt trời vẫn chiếu rọi đối với con giáp này. Tình hình công việc căng thẳng những ngày đầu tháng qua sẽ hạ nhiệt dần, những cơ hội tốt sẽ xuất hiện, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng và nắm bắt chúng. Đừng quá nóng vội, hấp tấp dẫn đến "xôi hỏng bỏng không".‏

Những nỗ lực chăm chỉ trong thời gian gần đây sẽ được đền đáp và bạn sẽ nhận thấy điều đó qua việc thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Đừng ngại nhận những lời khen, tán thưởng của sếp và đồng nghiệp vì bạn xứng đáng.‏

Về mặt tài lộc, vận may tuần này cũng được cải thiện, có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, bao gồm cả nguồn thu đến từ công việc chính và việc làm thêm.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu có vận trình vô cùng suôn sẻ. Con giáp này làm gì cũng có thể thu về thành quả tốt đẹp. Bản mệnh là người làm việc có kế hoạch, biết thu xếp mọi thứ một cách chu toàn.

Các nhiệm vụ được giao vào tay người tuổi Sửu đều sẽ được thực hiện một cách chỉn chu, không sợ sai sót.

Đây là thời điểm tuổi Sửu có thể tiếp xúc với nhiều dự án mới. Thông qua những dự án này, bản mệnh học được khá nhiều điều hay, trau dồi thêm kiến thức và năng lực của bản thân.

Tuổi Sửu đón tài lộc vượng phát, thu nhập dự báo sẽ tăng lên. Bản mệnh có vị trí vững chắc trong công việc, thành công đạt được ngày một rực rỡ.