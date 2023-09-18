3 ngày liên tiếp (từ 26/9-28/9), 3 con giáp được gặp quý nhân giúp đỡ, cơ hội thăng chức và tăng lương hiện ngay trước mắt, tiền bạc bay đầy nhà

Yêu - Hôn nhân 18/09/2023 14:31

Theo tử vi 2023, 3 ngày liên tiếp (từ 26/9-28/9), 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, may mắn gặp Thần Tài, đường tình duyên phát triển thuận lợi.

Tuổi Dậu

3 ngày liên tiếp (từ 26/9-28/9), 3 con giáp được gặp quý nhân giúp đỡ, cơ hội thăng chức và tăng lương hiện ngay trước mắt, tiền bạc bay đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

‏Những người tuổi Dậu thường có tính cách hào phóng, nhiệt tình. Họ cư xử chân thành mà không vồ vập, rất khéo léo trong trong cách đối nhân xử thế.

Điều này giúp họ có được những mối quan hệ chất lượng trong cả đời sống lẫn công việc, là tiền đề để sau này bứt phá.‏

Nhờ sự trợ lực của Tam Hội và Mộc Dục nên tháng này tuổi Dậu có nhiều tin vui mới, vận trình đang chuyển biến theo hướng tích cực và sẽ có những sự kiện hoàn toàn mới xảy đến không nằm trong tầm dự đoán của họ.‏

Trong 3 ngày liên tiếp (từ 26/9-28/9), tài vận của bản mệnh sẽ tăng trưởng dồi dào, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió và may mắn kiếm được nhiều tiền. Cùng với sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó, người tuổi Dậu sẽ ngày càng giàu có hơn.

Khi tài lộc và may mắn song hành, họ có thể tranh thủ kiếm được "đầy bồn đầy bát" mỗi tháng, thậm chí có cơ hội thăng chức và tăng lương.

Để duy trì khí thế tốt như vậy, họ cũng nên lưu ý tiếp tục chăm chỉ, phấn đấu thể hiện bản thân, không chần chừ trước mỗi cơ hội.

Khi đối mặt với nội dung công việc mới, có thể họ sẽ phải cống hiến nhiều thời gian và sức lực trong thời gian ngắn. Chỉ cần kiên trì làm được, sớm muộn họ cũng có cuộc sống sung túc.‏

Thái Dương soi sáng giúp con đường phía trước của người tuổi Dậu trong tháng này được mở rộng hơn. Dù có biến cố nào xảy đến, họ vẫn có thể vượt qua bằng sự tự tin và tinh thần lạc quan, chăm chỉ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn được biết đến với trí tuệ và khả năng phân tích sắc sảo. Co giáp này thường có tư duy nhanh nhạy và khả năng hiểu sâu về nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Những người này luôn tò mò và ham muốn khám phá thế giới xung quanh. Tính tò mò này thúc đẩy họ đặt ra nhiều câu hỏi và tìm kiếm kiến thức liên tục.

Con giáp tuổi Thìn thường có ngoại hình quyến rũ và tính cách thân thiện. Trong 3 ngày liên tiếp (từ 26/9-28/9), họ có thể mong đợi một số đột phá trong sự nghiệp và những cơ hội mới.

Những người này có cơ hội thăng tiến hoặc có cơ hội thắt chặt mối quan hệ với các đối tác. Trong cuộc sống cá nhân, con giáp tuổi Thìn có thể nhận một số tin vui, chẳng hạn như kết hôn, mang thai hoặc sinh con.

Những người tuổi Thìn cần mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình tại nơi làm việc, nâng cao năng lực cá nhân hoặc thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với đồng nghiệp.

Trong cuộc sống cá nhân, họ có thể bày tỏ tình cảm chân thành trong các mối quan hệ.

Tuổi Tỵ

3 ngày liên tiếp (từ 26/9-28/9), 3 con giáp được gặp quý nhân giúp đỡ, cơ hội thăng chức và tăng lương hiện ngay trước mắt, tiền bạc bay đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ bản chất nhanh nhẹn và thưởng phản ứng nhanh khi gặp bất cứ tình huống nào. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thông minh, sáng tạo và thường nghĩ ra những ý tưởng đột phá.

Tuy nhiên, con giáp này đôi khi cũng hay cáu gắt và dễ nổi nóng. Là người giàu nghị lực vươn lên, người tuổi Tỵ được dự báo sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Tỵ có tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi điều ước đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, nông sản bán được mùa, được giá.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Trong khoảng thời gian tới, con giáp tuổi Tỵ cần cẩn trọng trước công việc liên quan đến giấy tờ. Làm việc chăm chỉ và cẩn trọng, họ sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên ban lộc, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, may mắn đang vào mùa “bội thu”

Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên ban lộc, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, may mắn đang vào mùa “bội thu”

Theo tử vi 2023, đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, may mắn có thừa, cuộc sống sung túc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng