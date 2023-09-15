Đầu tháng 10, 3 con giáp tiền chảy về rất nhiều, làm ăn được quý nhân phù trợ, may mắn có người chỉ điểm để đánh đâu thắng đó

Yêu - Hôn nhân 15/09/2023 16:44

Theo tử vi 2023, đầu tháng 10 có thành quả ngoài mong đợi, gặp dữ hóa lành, giàu có trong phút chốc.

Tuổi Tỵ

Đầu tháng 10, 3 con giáp tiền chảy về rất nhiều, làm ăn được quý nhân phù trợ, may mắn có người chỉ điểm để đánh đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 10, tuổi Tỵ hoàn toàn có thể gặt hái được những thành công rực rỡ trong công việc trong ngày này.

Tuy nhiên bản mệnh này chớ nên do dự mà cần thể hiện sự dứt khoát và rõ ràng hơn trong công việc. Chuyện gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán mà trì hoãn.

Hãy thử tận dụng cơ hội này để bứt phá, biết đâu lại mang về thành quả ngoài mong đợi vì đang có quý nhân trợ mệnh, gặp dữ cũng sẽ hóa lành, gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua.

Bất kể trước đó có túng thiếu ra sao thì ngày này cũng sẽ là một ngày để bản mệnh này “gỡ gạc” lại những gì đã mất.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng nên nhớ rằng nếu tiền đổ về nhiều thì nên giữ lại tiết kiệm kẻo dễ thâm hụt. Nếu muốn đầu tư thì nên xin ý kiến của người có kinh nghiệm hẵng xuống tiền mới là khôn ngoan. 

Trong thời gian tới, muốn giữ lộc cho mình thì bản mệnh này đừng chủ quan mà hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa để tài lộc không bao giờ cạn.

Tuổi Dậu

Thời gian này, tuổi Dậu hãy tập trung làm ăn nghiêm túc và có kế hoạch rõ ràng hơn nhé, vì bạn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều cơ hội tốt đến bất ngờ.

Sếp nhìn rất rõ khả năng của bạn, thế nên, bạn hãy cố gắng thể hiện bằng công việc và thái độ cho sếp thấy nhé.

Bạn sinh ra đã là người chịu khó, chăm chỉ, thông minh, thế nên trong công việc, trách nhiệm của bạn, bạn sẽ không từ nan.

Đầu tháng 10, bạn nhất định sẽ có được một vận mệnh tình duyên tốt, và người này có thể sẽ là người luôn đồng hành, yêu thương bạn, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Thế nên đối với bạn, khó khăn không là gì cả, vì bạn sẽ có thể vượt qua được tất cả.

Nếu có kế hoạch kinh doanh thì phải sớm làm đi nhé tuổi Dậu. Thời gian này là dịp tốt để bạn có thể có kế hoạch làm giàu riêng cho mình đó.

Tuổi Tuất

Đầu tháng 10, 3 con giáp tiền chảy về rất nhiều, làm ăn được quý nhân phù trợ, may mắn có người chỉ điểm để đánh đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đặc biệt tích cực và lạc quan. Họ luôn nghĩ cho người khác, cân nhắc mọi việc một cách tinh tế và thận trọng.

Điều này khiến cho con giáp này phải chịu một số áp lực và mất mát trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu dài, họ giữ được sự nghiệp ổn định.

Sau khi vấp ngã, con giáp này có thể thuận lợi biến thảm họa thành vận may. Cuối cùng họ đã tích lũy được kinh nghiệm và có được sự giàu có, tháng này qua năm khác, tương lai của họ ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt trong đầu tháng 10 năm nay, vận may của con giáp tuổi Tuất sẽ được cải thiện. Nỗ lực của họ đến lúc hái được trái ngọt. Họ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người, tài lộc nhiều đáng ghen tị.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

 

3 ngày liên tiếp (từ 18/9-20/9), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, công việc dần dần đi lên mà không gặp trở ngại

3 ngày liên tiếp (từ 18/9-20/9), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, công việc dần dần đi lên mà không gặp trở ngại

Theo tử vi 2023, 3 ngày liên tiếp (từ 18/9-20/9), 3 con giáp may mắn có thừa, sự nghiệp phát triển vượt bậc, mọi khó khăn đều đi qua.

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