4 điều phụ nữ cực ghét ở đàn ông nhưng ngại nói ra, điều thứ 2 ai đọc xong cũng giật mình

Yêu - Hôn nhân 20/02/2023 06:37

Muốn nắm giữ bí quyết quyến rũ phụ nữ, đàn ông hãy tránh xa những sai lầm tai hại này.

Phụ nữ sống cảm tính, một khi đã yêu sẽ hết mình, cuồng nhiệt và chẳng suy tính bất cứ điều gì. Thế nhưng, nếu phạm phải những điều phụ nữ ghét này thì bạn sẽ chẳng bao giờ “có cửa” bước vào trái tim cô ấy.

Muốn nắm giữ bí quyết quyến rũ phụ nữ, đàn ông hãy tránh xa những sai lầm tai hại này.

1. Liên tục nhắc đến người yêu cũ

Chuyện tình cảm trong quá khứ dù sâu đậm đến mấy, người yêu cũ dù tốt đến đâu thì tất cả đã là ký ức. Chẳng ai bắt đàn ông phải “tẩy não”, quên đi những gì tốt đẹp mình đã có với người phụ nữ năm xưa. Vậy nhưng, khi đối diện với người phụ nữ hiện tại các chàng trai đừng dại nhắc đến chuyện cũ quá nhiều.

Dù là khen ngợi hay chê bai thì bạn cũng sẽ khiến đối phương khó chịu, bực dọc. Thậm chí, sẽ khiến phụ nữ tổn thương vì nghĩ rằng bạn vẫn còn vương vấn tình xưa nghĩa cũ.

4 điều phụ nữ cực ghét ở đàn ông nhưng ngại nói ra, điều thứ 2 ai đọc xong cũng giật mình - Ảnh 1
Nếu bạn sống quá nguyên tắc, cứng nhắc sẽ khiến mối quan hệ trở nên nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

2. Sống quá cứng nhắc, vô tâm

Đàn ông cần phải có bản lĩnh, lòng kiên định mới có thể làm cây tùng cây bách để người phụ nữ của mình tựa nương. Chính sự tin cậy, cảm giác bình yên sẽ giúp nàng không phải lấn cấn, lo lắng rằng bạn sẽ thay lòng đổi dạ, làm chuyện có lỗi sau lưng mình.

Vậy nhưng, nếu bạn sống quá nguyên tắc, cứng nhắc sẽ khiến mối quan hệ trở nên nhàm chán. Việc đặt điện hoa, gửi một món quà bất ngờ hay những dòng tin nhắn yêu thương là cách để làm đối phương vui vẻ, hạnh phúc mà chẳng mất quá nhiều công sức.

4 điều phụ nữ cực ghét ở đàn ông nhưng ngại nói ra, điều thứ 2 ai đọc xong cũng giật mình - Ảnh 2
Hãy khen ngợi một cách tinh tế, chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

3. Khen ngợi quá đà

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, nữ giới đa phần đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đều thích được ngợi khen. Tuy nhiên, nếu bạn thảo mai đến mức tâng bốc quá đà sẽ khiến cô ấy nghĩ rằng bạn là người giả dối, không đáng tin cậy.

Hãy khen ngợi một cách tinh tế, chừng mực và vừa đủ để mỗi khi nhận được lời khen của bạn cô ấy sẽ thấy mình là người phụ nữ quyến rũ nhất đời.

4 điều phụ nữ cực ghét ở đàn ông nhưng ngại nói ra, điều thứ 2 ai đọc xong cũng giật mình - Ảnh 3
Thay vì chia sẻ quá nhiều về mình, đàn ông thông minh sẽ dùng chính cơ hội gặp gỡ để tìm hiểu về đối phương - Ảnh minh họa: Internet

4. Khoe khoang

Ấn tượng về lần gặp gỡ, trò chuyện đầu tiên rất quan trọng. Đây là lý do vì sao rất nhiều anh chàng đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu về bản thân nhằm gây ấn tượng với đối phương. Thế nhưng, lắm khi vì muốn nhận được sự chú ý mà họ đã khoe khoang quá nhiều điều về mình, dẫn đến phản tác dụng.

Thay vì chia sẻ quá nhiều về mình, đàn ông thông minh sẽ dùng chính cơ hội này để tìm hiểu về người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Họ muốn hiểu thêm, biết thêm và ghi nhớ tất thảy những thông tin liên quan đến người phụ nữ cuốn hút này. Nhờ sự chân thành, bình dị ấy ấn tượng của nàng về bạn sẽ tốt hơn rất nhiều.

3 người phụ nữ đặc biệt quan trọng với đàn ông, người khôn ngoan sẽ không dại đánh mất, dẫu có lỡ mất cũng quyết tìm lại cho bằng được

3 người phụ nữ đặc biệt quan trọng với đàn ông, người khôn ngoan sẽ không dại đánh mất, dẫu có lỡ mất cũng quyết tìm lại cho bằng được

Phụ nữ thì dễ tìm, như tri kỷ, người thấu hiểu mình thì đời này hiếm lắm chỉ tìm được một lần.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 13 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 22 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà