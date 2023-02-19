Phụ nữ chấp nhận lấy một người chồng chưa có gì, có nghĩa là cô ấy có niềm tin và yêu thương vô cùng lớn. Phụ nữ dám kề vai sát cánh bên chồng từ lúc thấp kém đến khi sang giàu luôn có nhiều kiên nhẫn, nghị lực và cả kiến thức. Không có người phụ nữ nào là tầm thường khi có thể là chỗ dựa để chồng thành danh. Không có người vợ nào là kém cỏi khi có thể cho chồng động lực thành công.

Người ta thường nói, đàn ông giàu thường thích đổi vợ. Vì khi có tiền, địa vị, đàn ông mua được nhiều thứ tốt hơn, thậm chí là một người phụ nữ khác tốt hơn vợ. Nhưng kỳ thực, người vợ có thể bên đàn ông lúc khó khăn, nghèo túng mới là người quý giá, khó tìm nhất.

Đàn ông khi thành công thì điều quý giá họ đang có là người vợ ở bên khi trắng tay, cũng là người xứng đáng bên đàn ông khi thành danh nhất.

Có khác chăng là năm tháng để đợi đàn ông gặp thời gặp vận đã bào mòn đi thanh xuân, nhan sắc của phụ nữ. Đó là sự hy sinh của phụ nữ, dù tiền bạc của đàn ông cũng không mua lại được.

Người phụ nữ giúp đàn ông sống tốt hơn

Có một kiểu phụ nữ đàn ông thường không trân trọng, đến khi mất rồi lại hối hận. Đó là người giúp đàn ông sống tốt hơn, nhưng đàn ông lại ít ai nhận ra. Kiểu phụ nữ này có thể xuất hiện khi đàn ông vẫn còn trẻ, nông nổi, hay chưa trưởng thành. Họ dùng tình yêu, sự kiên nhẫn, bao dung của mình để “cảm hóa” những gì gai góc nhất trong đàn ông. Họ dễ càm ràm, nhiều lời, muốn đàn ông tránh cái này, đừng làm cái kia. Họ đôi khi sẽ rất phiền phức trong mắt đàn ông.



Thật ra, có những người phụ nữ là kim chỉ nam trong đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, có những người phụ nữ là kim chỉ nam trong đời đàn ông. Chỉ cần có họ, đàn ông sẽ muốn sống tốt hơn, ý nghĩa hơn, đầy động lực để hoàn thiện bản thân. Nhưng có lẽ ở những năm tháng chưa đủ trưởng thành, thấu đáo, đàn ông lại nghĩ bỏ lỡ họ cũng như bỏ lỡ một cuộc tình. Đến khi đủ vững vàng, đủ hiểu chuyện, đàn ông mới hay một người phụ nữ có thể giúp họ trở thành chính mình tốt hơn đã dành nhiều yêu thương, tin tưởng và bao dung nhường nào.

Chỉ tiếc là, một khi đánh mất người phụ nữ này, đàn ông khó mà tìm lại được. Khi hy vọng không đủ nhiều để chạy theo sự trưởng thành của đàn ông, thì không bao giờ đàn ông có thể đuổi kịp họ.

Người phụ nữ thấu hiểu đàn ông

Đàn ông có thể mê đàn bà đẹp, thích phụ nữ thông minh nhưng cả đời chỉ cần người phụ nữ hiểu mình. Đó là người phụ nữ duy nhất cho đàn ông cảm giác thoải mái. Đó là người tin tưởng, cảm thông và bao dung với những gì xấu xí nhất trong bản chất của đàn ông. Như hai mảnh ghép vừa khít không thể thay đổi.



Phụ nữ thì dễ tìm, như tri kỷ, người thấu hiểu mình thì đời này hiếm lắm chỉ tìm được một lần - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ này sẽ cho đàn ông hiểu sức mạnh lớn nhất khi hai cá thể kết hợp với nhau. Đó có thể là sự hỗ trợ, động viên, cảm thông. Đó có thể là một gia đình của cả hai, cùng vun đắp cùng gắn bó. Và nếu đánh mất người này, đàn ông sẽ không đơn thuần mất đi một mối tình, một người phụ nữ. Phụ nữ thì dễ tìm, như tri kỷ, người thấu hiểu mình thì đời này hiếm lắm chỉ tìm được một lần.