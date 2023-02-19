Nếu có ngày thấy chồng lên giường với người phụ nữ khác, phụ nữ sẽ làm sao?

Bởi thế mới nói ngoại tình như một căn bệnh, dù là ai cũng có thể mắc phải, không có ngoại lệ. Bệnh thì sẽ có nguyên căn, phát tán âm thầm và đỉnh điểm là biểu hiện ra bên ngoài. Ngoại tình là một quá trình, không phải ngày một ngày hai, không phải sớm chiều đổi thay. Bởi thế, nếu chồng bạn chưa ngoại tình cũng không có nghĩa là mãi chung thủy. Hay nếu bạn phát hiện chồng ngoại tình thì có nghĩa là anh ấy đã phản bội bạn đủ lâu.

Không phải đàn ông nào cũng tệ bạc, sinh ra để phản bội phụ nữ. Nhưng ngoại tình là chuyện có thể xảy ra trong bất kì gia đình nào, với bất kể đàn ông tốt hay xấu. Đàn ông tệ chắc chắn ngoại tình, mà đàn ông tốt cũng vẫn ngoại tình. Ngoại tình như một minh chứng cho thực trạng hôn nhân mục ruỗng lâu ngày khi không xây đắp, vun vén. Ngoại tình cũng là phản ánh bản chất con người dễ bị cám dỗ bẻ gãy.

Bạn có thể đang hạnh phúc, hài lòng với người chồng có trách nhiệm, yêu thương gia đình. Nhưng đừng mang suy nghĩ bạn tin chồng tuyệt đối, và anh ấy sẽ không bao giờ phản bội bạn. Phụ nữ làm vợ thì đừng đa nghi, nhưng phải một mắt nhắm một mắt mở trước hạnh phúc. Chồng bạn tốt thật, nhưng phụ nữ bên ngoài thì đầy người tệ. Chồng bạn càng khuôn mẫu, ưu tú, thì cũng đầy phụ nữ muốn cướp đi. Bạn tin chồng, nhưng cũng phải tỉnh táo để bảo vệ gia đình của mình. Vì đàn ông có tốt đến đâu thì khi bị cám dỗ mê hoặc cũng đều khó lường trước.



Phụ nữ thì nên yêu và tin chồng, nhưng trước hết phải nghĩ cho mình và con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đường lui thứ hai cho phụ nữ có chồng là hãy thử nghĩ nếu có ngày chồng phản bội, bạn sẽ làm sao? Phụ nữ sống thì phải lạc quan, nhưng không có nghĩa là vô tư. Phụ nữ có gia đình nên có những đường lùi cho bản thân. Để nếu gặp biến cố, bạn không chới với hay gục ngã. Nếu nhà gặp bão, bạn không lớ ngớ để nhà lung lay. Phụ nữ thì nên yêu và tin chồng, nhưng trước hết phải nghĩ cho mình và con cái.

Nếu chứng kiến chồng ngoại tình, bạn sẽ thế nào?

Với phụ nữ, nỗi đau lớn và dai dẳng nhất là chứng kiến chồng lên giường với người phụ nữ khác. Đó là khoảnh khắc “bắt tại trận” khiến nhiều người vợ như muốn phát điên. Tổn thương khi lòng tin bị bội phản sẽ ăn sâu bám rễ trong lòng phụ nữ.

Ngay tại khoảnh khắc đó, có người cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, thậm chí sẽ làm những việc tổn hại đến bản thân. Trong mắt người khác, họ có thể như kẻ điên cuồng. Chỉ là nỗi đau quá lớn, và họ vụng về kiểm soát chính mình.

Lại có người chọn cách im lặng để giải quyết tổn thương do chồng gây ra. Họ không muốn biết quá nhiều, vì họ không muốn nhớ quá lâu quá nhiều chuyện. Họ có thể sẽ chọn buông tay, nhưng ám ảnh, thương tổn thì vẫn không quên được.



Bạn là người tổn thương nhiều nhất, vì thế hãy chọn cách giải quyết có lợi cho mình nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không may là một trong những người phụ nữ chứng kiến chồng phản bội thì chỉ cần nhớ 3 “không”. Không khóc trước mặt người thứ ba, không hạ mình, và không tin bất kì ai ngoài bản thân. Và 3 điều nhất định phải làm, là bình tĩnh trước, nói chuyện với chồng, và nghĩ cho tương lai của bản thân và con. Đây sẽ là cơ sở để bạn đưa ra quyết định tha thứ hay là buông tay.

Và dù bạn lựa chọn điều gì thì việc chứng kiến chồng ngoại tình sẽ là ký ức khó quên nhất trong đời. Bạn là người tổn thương nhiều nhất, vì thế hãy chọn cách giải quyết có lợi cho mình nhất.