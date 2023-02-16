Phụ nữ lấy được chồng tử tế thì nắm tay vun đắp, cưới nhầm kẻ tệ bạc thì hãy buông tay

Phụ nữ yêu 16/02/2023 17:49

Phụ nữ khôn ngoan là người biết phân biệt thế nào là vun đắp, thế nào là cam chịu. Đàn bà lấy chồng, lỡ kém duyên mà lấy phải kẻ chẳng ra gì thì đừng nên chịu đựng.

Phụ nữ vẫn không ngừng tìm kiếm cho mình một người đàn ông tốt để kết hôn. Bởi vì với phụ nữ, gia đình và chồng con vẫn luôn là những điều quan trọng trong cuộc đời. Bình yên của phụ nữ chính là có một người chồng tử tế, một ngôi nhà ấm êm rộn rã tiếng cười con trẻ.

Phụ nữ lấy được chồng tử tế thì nắm tay vun đắp, cưới nhầm kẻ tệ bạc thì hãy buông tay - Ảnh 1
Bình yên của phụ nữ chính là có được một người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau một thời gian lấy chồng, dù ít hay nhiều thì trong lòng cũng có những thất vọng về người đàn ông của mình. Chồng mình lười biếng, luộm thuộm, chẳng biết nấu ăn, chẳng hề biết lãng mạn, chẳng bao giờ nói những câu yêu thương… “Nhân vô thập toàn”, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Người chồng dẫu còn nhiều thiếu sót nhưng trên hết biết thương yêu, biết lo lắng cho vợ con cũng là điều đáng để trân trọng.

Phụ nữ thường có tâm lý so sánh chồng mình với chồng người khác. Nhưng nhìn lên mãi thì đôi lúc cũng nên nhìn xuống. Ngoài kia, vẫn có những gã đàn ông sống bạc bẽo vô cùng. Họ ngoại tình, vũ phu, rẻ rúng vợ con… Chồng mình đấy, vẫn còn tốt vạn lần những kẻ kia! Muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy chấp nhận và yêu thương người mà mình đã chọn làm chồng. Chấp nhận cả những lúc xấu xí, thô kệch, vụng về nhất. Cưới được một người chồng tử tế, phụ nữ hãy cùng chồng vun đắp, xây dựng gia đình.

Phụ nữ lấy được chồng tử tế thì nắm tay vun đắp, cưới nhầm kẻ tệ bạc thì hãy buông tay - Ảnh 2
Có một người chồng biết lo lắng, thương yêu là điều đáng để trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nhà không cần quá rộng nhưng nhất định phải ấm áp, bình yên. Bữa ăn không cần sơn hào hải vị nhưng nhất định phải vui vẻ, sum vầy. Biết đủ là sẽ hạnh phúc! Bởi đôi khi, người ta ngồi giữa mâm cơm thịnh soạn đắt tiền lại thèm cảm giác vợ gắp cho chồng, con gắp cho cha. Nằm trong nhung lụa lại nhớ hơi ấm trong một chiếc giường chật vợ chồng, con cái ôm nhau ngủ.

Phụ nữ khôn ngoan là người biết phân biệt thế nào là vun đắp, thế nào là cam chịu. Đàn bà lấy chồng, lỡ kém duyên mà lấy phải kẻ chẳng ra gì thì đừng nên chịu đựng. Người chồng coi rẻ vợ con, mải mê tìm kiếm những thú vui bên ngoài gia đình, không hề có bổn phận và trách nhiệm với con cái… Hôn nhân không thể hạnh phúc nếu một người xây một người phá. Phụ nữ chẳng thể bình yên nếu cứ sống với một kẻ coi gia đình không bằng những cuộc chơi phù phiếm. Cuộc đời mãi mãi chỉ là nước mắt và dằn vặt. Chồng tử tế thì ráng vun đắp, còn ngược lại biết mình lấy sai người thì hãy chọn buông tay!

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Từ khóa:   Yêu hôn nhân chuyện gia đình phụ nữ khí chất

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