Một khi đã thay lòng đổi dạ, dù cố che giấu tinh vi đến mấy thì đàn ông ngoại tình cũng để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này.

Muốn lật tẩy đàn ông ngoại tình, phụ nữ chẳng cần thuê thám tử theo dõi hay xem lén điện thoại. Chỉ cần dựa vào những dấu hiệu tố cáo chồng bội bạc dưới đây đã dư sức giúp bạn nhận ra chân tướng. Hãy nhớ, đàn ông ngoại tình sẽ không chủ động đòi bỏ vợ nhưng họ lại rất giỏi trong việc bức vợ phải bỏ mình - Ảnh minh họa: Internet 1. Mang chuyện cũ ra đay nghiến vợ Một người đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ nhắc lại những gì đã qua, những hờn giận trong quá khứ. Họ thừa hiểu rằng, bới móc chuyện cũ sẽ chẳng thể giúp vợ chồng vui vẻ hạnh phúc hơn. Thậm chí, nó sẽ khiến hôn nhân khủng hoảng, tình cảm sứt mẻ.

Vậy nên, một khi đã ngoại tình đàn ông sẽ chẳng ngần ngại nhai lại chuyện cũ hòng cố ý gây sự. Họ bạo hành tinh thần bạn đời, khiến đối phương uẩn ức đến mức phải nuốt nước mắt vào trong. Hãy nhớ, chồng ngoại tình sẽ không chủ động đòi bỏ vợ nhưng họ lại rất giỏi trong việc bức vợ phải bỏ mình. Nếu bỗng nhiên chồng quay sang chê bai vẻ ngoài, món ăn bạn nấu hay tìm cớ gây sự thì phụ nữ cần đề cao cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet 2. Hết lời chê bai vợ Đàn ông thương vợ sẽ yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn đời. Dẫu đối phương có đầy đặn, không có vòng eo con kiến thì vợ vẫn là người phụ nữ cuốn hút nhất trong mắt họ. Cũng vậy, chẳng cần quần áo sành điệu, trang điểm kỹ càng thì vợ không cần giữ họ vẫn ngoan ngoãn thủy chung, chẳng bao giờ léng phéng với đàn bà khác.

Thế nên, nếu bỗng nhiên chồng quay sang chê bai vẻ ngoài, món ăn bạn nấu hay tìm cớ gây sự thì phụ nữ cần đề cao cảnh giác. Rất có thể, vì đang nuôi bồ nhí nên đàn ông mới cố tình làm tổn thương vợ như thế. Một người chồng chán vợ, đang có quan hệ lén lút, vụng trộm với người khác ắt sẽ mang vợ ra hạ bệ - Ảnh minh họa: Internet 3. So sánh vợ với người khác Phụ nữ lấy chồng, sung sướng hay khổ hạnh đều chỉ biết mỗi chồng. Họ xem đối phương là trụ cột gia đình, là người mình tôn trọng và thương yêu hết lòng. Tất nhiên, phụ nữ yêu chồng sẽ chẳng bao giờ mang chồng ra so sánh với đàn ông khác. Trái lại, một người chồng chán vợ, đang có quan hệ lén lút, vụng trộm với người khác ắt sẽ mang vợ ra hạ bệ. Họ chẳng ngần ngại chê bai, nói xấu vợ để hành hạ tinh thần đối phương, để bạn đời phải tủi thân mà bật khóc mới hả lòng hả dạ. Hãy đa nghi mà ngờ vực rằng, rất có thể người chồng tệ bạc đang tìm cơ hội để nhắn tin thỏa thích với nhân tình ở sô pha, trong khi bạn đang khóc rưng rức trên giường - Ảnh minh họa: Internet 4. Ngủ riêng Khi cãi nhau, một người đàn ông thương vợ luôn nhớ rõ 3 nguyên tắc. Thứ nhất, không được xưng hô tùy tiện, giận đến mấy vẫn phải xưng anh – em như ngày thường. Thứ hai, nhất định không được rời khỏi nhà nửa bước. Thứ ba, vẫn ngủ chung giường dù cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. Có như thế thì vợ chồng mới nhanh chóng hòa thuận, xí xóa chuyện cũ. Nếu anh ấy viện cớ cãi nhau, đang hờn giận để ngủ riêng thì chị em đừng vội tin ngay. Hãy đa nghi mà ngờ vực rằng, rất có thể người chồng tệ bạc đang tìm cơ hội để nhắn tin thỏa thích với nhân tình ở sô pha, trong khi bạn đang khóc rưng rức trên giường.

Chồng ngoại tình, phụ nữ chỉ cần nhớ 3 điều phải làm, 3 điều cần tránh này là đủ Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì điên cuồng đánh ghen, phụ nữ dù bản lĩnh hay nông cạn cũng cần nhớ rõ 3 điều phải làm, 3 việc cần tránh này để dạy cho hai kẻ trơ trẽn kia một bài học thích đáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-cach-vach-mat-dan-ong-ngoai-tinh-chi-em-hay-tu-kiem-chung-de-biet-chac-minh-co-dang-bi-cam-sung-hay-khong-337471.html