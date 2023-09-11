3 ngày liên tiếp (từ 14/9-16/9), 3 con giáp này sẽ là “chiến binh” mạnh mẽ, được quý nhân đắc lực hỗ trợ, tiền – tình không thiếu

Ưu điểm của người tuổi Hợi làm chăm chỉ làm ăn. Họ luôn đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết vào công việc, có trách nhiệm cao với những gì mình làm.

3 ngày liên tiếp (từ 14/9-16/9), vận may sẽ kéo đến với những người tuổi Hợi. Sự chăm chỉ của họ sẽ sớm được đền đáp, nhận nhiều may mắn trong con đường sự nghiệp. Không chỉ vậy, con giáp này có khả năng gặp được quý nhân, được hỗ trợ trong công việc.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua bản mệnh lại chưa thực sự bùng nổ vận may nên đường công danh sự nghiệp chỉ bình ổn chứ không có sự đột phá.

Thời gian tới đây, tuổi Hợi cần kiên quyết với những dự định của mình. Nếu như bản mệnh đã nhận 1 công việc, dự án nào đó thì hãy kiên quyết theo đuổi tới cùng thay vì bỏ cuộc giữa chừng.

Khi con giáp này kiếm được nhiều tiền, họ dễ chi tiêu vô tội vạ, không biết cách kiểm soát tài chính. Vì thế dù được cát tinh chiếu mệnh, con giáp này cũng không nên chi tiêu quá tay để tránh “rỗng túi” và gặp khó khăn về tài chính.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi thường là những người có kiến thức rộng và tích cực tìm hiểu, nghiên cứu về các chủ đề khác nhau. Họ đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và thường thực hiện mọi việc một cách nghiêm túc.

Họ thường chú trọng đến chi tiết và có khả năng nhận biết những thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh. Họ luôn quan tâm đến sự thoả mãn của người khác và thường sẵn sàng giúp đỡ.

3 ngày liên tiếp (từ 14/9-16/9), công việc của người tuổi Mùi được dự đoán sẽ diễn ra suôn sẻ. Con giáp này sẽ gặp may mắn trong việc đầu tư, quản lý tiền bạc.

Mùi cũng nên tận dụng cơ hội để làm việc chăm chỉ, gặt hái quả ngọt. Bởi chỉ có những người có tài lộc dồi dào mới có cơ hội để làm ăn.

Trong 3 ngày liên tiếp (từ 14/9-16/9) là cơ hội tốt nhất để Mùi gặp gỡ nhiều người, có thêm các mối quan hệ. Điều này ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp của họ.

Cơ hội công việc mới khiến họ rất bận rộn và căng thẳng. Tuy vậy, chỉ cần nghiêm túc, tận tâm với công việc, họ có thể vượt qua những khó khăn.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi cần cẩn trọng, tập trung vào mỗi phần việc, tránh ôm đồm công việc kẻo mắc sai sót. Sự nghiệp ngày càng khởi sắc giúp họ kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi năm 2023, vận đỏ sẽ gõ cửa những người tuổi Dậu trong 3 ngày liên tiếp (từ 14/9-16/9),. Bản mệnh này sẽ đón nhận nhiều tin vui tích cực liên quan đến tài lộc và thăng tiến về sự nghiệp.

Do đó, người làm công ăn lương chỉ cần họ nghiêm túc phát huy được năng lực của mình thì ắt sẽ được cấp trên ghi nhận, trọng thưởng hoặc thăng quan tiến chức. Còn người làm kinh doanh sẽ càng được lợi.

Những dự án đầu tư, “rót tiền” mở rộng kinh doanh sắp tới có khả năng thành công cao, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Con giáp này có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu.

Nếu họ biết nắm bắt thời cơ này để đi lên thì chẳng lo cuối năm gặp cảnh túng thiếu. Thậm chí nếu biết phát huy tối đa khả năng của bản thân, tuổi Dậu ắt cũng sẽ làm nên đại sự trong thời gian tới.

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo