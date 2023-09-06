Không nên làm “chuyện ấy” vào 4 khoảng thời gian này, đặc biệt là điều 3 vì "lợi bất cập hại"

Phụ nữ yêu 06/09/2023 14:48

Vợ chồng quan hệ là một việc làm rất cần thiết để duy trì hạnh phúc, tuy nhiên vào khoảng 4 thời gian này chúng ta không nên thực hiện vì ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

Cuộc sống của con người tương đối đều đặn, ngày ba bữa, ban ngày làm việc, ban đêm nghỉ ngơi, đó là những quy luật cố định của cuộc sống.

Ngoài ra, đời sống vợ chồng cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, cũng phải tuân thủ một số quy luật nhất định.

Tuy nhiên, rất nhiều người không biết rằng nếu quan hệ trong bốn khoảng thời gian này, có thể gây tổn thương cho cơ thể, đặc biệt là trong khoảng thời gian thứ ba, mà rất nhiều người thường làm.

Sau 11 giờ đêm

Không nên làm “chuyện ấy” vào 4 khoảng thời gian này, đặc biệt là điều 3 vì 'lợi bất cập hại' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không xét đến yếu tố mang thai thì có thể quan hệ vào buổi sáng hoặc buổi tối, tuy nhiên với dân văn phòng thì 11 giờ tối là thời gian các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi, gan giải độc.

Quan hệ vào thời điểm này không chỉ ảnh hưởng đến ngày làm việc thứ hai mà còn có thể khiến con người cảm thấy mệt mỏi, lão hóa da mặt có thể xảy ra theo thời gian.

Trong giai đoạn đầu và cuối thai kỳ

Hiện nay, rất nhiều cặp vợ chồng đã biết rằng trong thời gian mang bầu vẫn có thể có quan hệ. Tuy nhiên, quan hệ trong giai đoạn đầu và cuối thai kỳ có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Trong giai đoạn đầu thai kỳ, phôi thai rất dễ bị tổn thương, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây sảy thai cho phụ nữ.

Trong giai đoạn cuối thai kỳ, nếu có quan hệ một cách cưỡng chế, thai nhi rất có thể sinh non. Vì vậy, không chỉ vì sức khỏe của thai nhi mà còn vì sức khỏe của bà bầu, nam giới cần tự kiềm chế trong hai giai đoạn này.

Sau khi uống rượu

Trong cuộc sống, có một số cặp vợ chồng thích uống một ít rượu vào buổi tối để tạo ra một không khí lãng mạn và sau đó có quan hệ.

Không nên làm “chuyện ấy” vào 4 khoảng thời gian này, đặc biệt là điều 3 vì 'lợi bất cập hại' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau khi uống rượu, người ta có thể ở trạng thái phấn khích, nếu có quan hệ trong thời điểm này, dễ dẫn đến hành vi quá kích động hoặc thô lỗ, từ đó gây tổn hại cho cơ thể. Do đó, sau khi uống rượu, cố gắng tránh quan hệ.

Nhịn tiểu

Trong khi quan hệ, nhiều người có thói quen nhịn tiểu, tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc này, có thể dễ dẫn đến vấn đề về tuyến tiền liệt ở nam giới, ảnh hưởng đến khả năng kéo dài thời gian.

Hơn nữa, nhịn tiểu trong quan hệ sẽ làm giảm chất lượng, nếu không cẩn thận để lại nước tiểu trong cơ thể của phụ nữ, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe bạn đời. Vì vậy, khi có cảm giác tiểu tiện, hãy giải quyết nó sớm rồi mới tiến hành quan hệ.

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Từ khóa:   sức khỏe vợ chồng quan hệ

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