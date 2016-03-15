20 dấu hiệu cho thấy chàng là người cực kỳ ưa kiểm soát

Mặc dù có rất nhiều trường hợp cho thấy người ưa kiểm soát cũng là người có tính cách mạnh, có thể nóng nảy và có xu hướng bạo lực khi đi kèm hành vi kiểm soát. Nhưng cũng có một dạng kiểm soát “tinh tế” hơn mà phải sau một thời gian bạn mới nhận thấy được. Bài viết này đi thẳng luôn vào các dấu hiệu đó và bạn có thể nghiệm thấy và ứng dụng vào trường hợp của mình.

Một mối quan hệ độc hại có thể ảnh hưởng lên bất cứ ai, bất kể bạn có thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, gợi cảm thế nào. Đối tác, kẻ thích kiểm soát người khác, luôn nắm phần chủ động và thượng phong trong mối quan hệ, cũng có thể gặp ở bất cứ giới tính, tuổi tác hay trình độ nào.

Người kiểm soát là người luôn có xu hướng lấn át hẳn đối tác của mình trong mối quan hệ, cho dù họ hoặc đối tác của họ có nhận thấy điều đó đang xảy ra. Đôi khi, những cảm xúc tinh tế phức tạp đủ để một người nào đó chịu sự kiểm soát lại có phản ứng trái ngược, cảm thấy may mắn bởi mình luôn thúc đẩy người kia, họ thấy “an ổn” vì tưởng rằng người kia luôn mạnh mẽ hơn, có thể là chỗ dựa cho mình. Nhưng, cho dù sự kiểm soát này có dẫn đến hành vi bạo lực thể xác hoặc tinh thần hay không, nó vẫn là một biểu hiện kém lành mạnh trong mối quan hệ.

Dưới đây là các biểu hiện:

1. Cô lập hoặc cách ly bạn với gia đình hoặc bạn bè: Khởi đầu của dấu hiệu này khá tinh tế, có thể bạn ít để ý. Họ sẽ than phiền bạn nói chuyện điện thoại với bạn bè của mình nhiều quá, hoặc bày tỏ thái độ không thích về bạn thân của bạn, và nghĩ bạn không nên qua lại quá nhiều với người bạn đó.

2. Phê phán bạn liên tục, cho dù chỉ là chuyện vặt: Điều này cũng thể hiện rất tinh tế. Và đôi khi, nó được thể hiện ở chỗ, họ có thể thuyết phục bạn rằng họ làm điều đó chỉ là do mong những thứ tốt hơn cho bạn. Họ bày tỏ và mong muốn bạn thay đổi: cách ăn mặc, trang trí nhà cửa, món ăn phải làm thế này thế kia… nói chung hầu hết là để “thỏa mãn” giác quan, nhãn quan, vị giác của họ dù những điều đó là của bạn hay của chung hai người. Họ đôi khi có thể không ép bạn làm nhưng luôn tự đề cao về khiếu thẩm mỹ, mắt nhìn, cách tính toán đong đếm của họ.

3. Đe dọa kín đáo hoặc công khai: Nếu có bất kì dấu hiệu đe dọa nào, bạn nên hết sức cảnh giác. Đôi khi không phải đe dọa bạn, mà bất kì lời đe dọa nào có liên quan đến sức khỏe, tình cảm… nhằm đạt được mong muốn đều phải được nhìn nhận thận trọng. Nếu bạn không đồng ý sex một lần nào đó, và anh chàng dọa sẽ “kiếm người khác đó nha” dù rằng đang nói với giọng đùa cợt, hãy tin là anh ta sẽ có thể biến ý nghĩ đó thành sự thật. Nếu anh ta không nghĩ đến, hẳn anh ta sẽ không bao giờ nói vì sợ bạn phiền lòng.

4. Tạo sự chấp nhận, chăm sóc, quan tâm: Nếu bạn nghe bất kì ngữ điệu nào sau đây, anh ta chính là kiểu người kiểm soát. “Anh cảm thấy thương em thật nhiều khi em làm nhiều việc để kiếm thêm tiền”, “Nếu em chăm chỉ tập luyện và giảm cân thêm một chút đi thì em sẽ quyến rũ anh hơn”, “Nếu em thậm chí không thể nấu bữa tối cho anh, anh băn khoăn liệu có cưới một người vợ không biết nấu nướng như em”, “Em sẽ đẹp hơn nhiều nếu em để kiểu tóc này, hơn là kiểu hiện tại”. Nói cách khác, anh ta sẽ yêu con người bạn theo cách anh ta trông đợi, hơn là chính bạn đang là.

5. Giành phần thắng: Một mối quan hệ khỏe mạnh là khi hai người nhân nhượng lẫn nhau. Nếu một người luôn cố giành phần thắng trong tranh luận, trong các quyết định, điều đó chứng tỏ đây là mẫu người ưa kiểm soát.

6. Dùng cảm giác hối lỗi như một công cụ: Rất nhiều người kiểm soát sử dụng cảm xúc của mình để điều khiển người khác. Nếu bạn làm điều gì trái ý họ, họ sẽ nói rằng họ rất buồn, rất mệt mỏi và stress, rất tệ,… để bạn luôn cảm thấy hối lỗi rằng việc bạn làm đã làm tổn thương họ thế nào. Đây là kiểu biểu hiện thường gặp của những cậu bé già nhưng chưa chịu lớn, anh ta như một đứa trẻ dùng cách “ăn vạ” để đạt được thứ mình muốn.

7. Tạo ra ơn để nắm giữ bạn: Những người thích kiểm soát người khác bao giờ cũng tạo ra một ấn tượng mạnh lúc đầu. Họ có thể đến với bạn một cách mạnh mẽ, lãng mạn nhất, chiều chuộng nhất. Khi bạn bắt đầu có cảm giác lệ thuộc vào điều đó, bạn muốn họ phải giữ liên tục cảm giác đó cho mình, bạn phải theo ý họ. Như kiểu “bánh ít cho đi, bánh quy nhận lại” vậy.

7. Vạch lá tìm sâu: Đầu tiên, anh ta gửi thông điệp kín đáo rằng, giữa hai người yêu nhau là không có điều gì giấu giếm, anh ta sẵn sàng cho bạn xem điện thoại, tin nhắn (đã được xóa sạch những thứ đáng nghi ngờ) của anh ta, rồi yêu cầu bạn cũng phải làm tương tự lại. Nắm mật khẩu, kiểm tra tài khoản mạng xã hội và lịch sử truy cập mạng internet, nghe thật thiếu lịch sự và tôn trọng. Liệu bạn vẫn chấp nhận?

8. Quá ghen tuông, đa nghi, buộc tội: Một đối tác ghen tuông có thể thú vị lúc đầu, nhưng về sau, nó sẽ gây sự khó chịu cho bạn. Khi ghen tuông trở nên quá mức, nó sẽ đi kèm với đa nghi, hoang tưởng và buộc tội. Nó rất đáng sợ.

9. Không tôn trọng những giờ phút bạn cần được một mình: Một cách khác để phá hủy sức mạnh của bạn đó là anh ta làm cho bạn cảm thấy hối lỗi vì đã dành thời gian riêng cho bản thân, như đi mua sắm, cà phê tán gẫu với bạn bè. Anh ta sẽ làm bạn cảm thấy rằng anh ta đang bị hắt hủi, rằng bạn dành quá ít thời gian cho anh ta. Trong một mối quan hệ khỏe mạnh, các bạn vẫn là hai người riêng lẻ dù đã hòa làm một, ai ngăn trở bạn có những khoảng thời gian một mình cần thiết, chính là người đang cố kiểm soát bạn.

10. Yêu cầu bạn đối xử tốt và trung thực mọi lúc với anh ấy: Nếu một người có xu hướng muốn bạn phải tạo niềm tin cho họ bằng cách bạn phải báo cáo tất cả những việc mình làm trong ngày, gặp những ai, sự kiện gì… nó không cần thiết và có vẻ xâm phạm tự do của nhau.

11. Áp lực làm bạn ăn năn hối lỗi: Cho dù không phải lỗi của bạn, nhưng người kiểm soát là người luôn tạo cho bạn cảm giác bạn làm chưa đúng, chưa hết sức, phải cố gắng hơn nữa. Kiểu cư xử ông chủ này không chỉ phổ biến ở các công ty, nó cũng có mặt trong nhiều mối quan hệ yêu đương. Họ có thể tài tình đến độ đôi khi bạn cảm thấy mình rất sai dù rằng bạn vô tội.

12. Làm cho bạn mệt mỏi vì tranh cãi gay gắt: Nhiều người chọn cách rất khôn ngoan, họ giả vờ đẩy cuộc tranh cãi lên đỉnh điểm, họ thật ra không mệt vì trong đầu họ có sẵn chiến lược. Họ sẽ thấy bạn quyết định xuống nước, nhượng bộ, chấp nhận ý kiến hay việc làm của họ vì chỉ có bạn là người đang cố tranh cãi kịch liệt trong khi người kia đang thỏa hiệp, đó là cảm giác họ tạo ra cho bạn.

13. Làm bạn thấy bạn nhỏ bé để nắm cho chặt: Nếu trong cuộc tranh luận, anh ta nói rằng cảm thấy hài hước về hiểu biết chính trị của bạn, hay bất cứ lĩnh vực nào, để bạn cảm thấy mình phải “ngước nhìn” anh ta, thì đó là dấu hiệu kiểm soát. Một người cởi mở sẽ dễ dàng chấp nhận quan điểm của người khác dù không giống với quan điểm của mình, cũng không tranh cãi nếu tầm hiểu biết của bạn khác với anh ấy.

14. Làm bạn cảm thấy không tương xứng, không xứng đáng với anh ấy: Tín hiệu có thể được đưa ra tinh tế, khiến bạn luôn cảm thấy không xứng với anh ấy về trình độ, nhan sắc, độ thu hút hay gì đó tương tự, buộc bạn phải luôn làm thật nhiều để tương xứng với anh ta. Bạn liệu có vui vì mình không được là chính mình, luôn phải tự ganh đua với bản thân để xứng với người yêu?

15. Bỡn cợt, chế giễu bạn: Không phải nhiều nhưng sự thật là có những anh chàng như vậy. anh ta cười vào mũi bạn vì những việc làm tủn mủn nhỏ nhặt, tính cách phụ nữ hay những gì đó đại loại.

16. Tình dục chán nản: Nếu anh ấy không làm cho bạn cảm thấy thú vị với đời sống gối chăn nhưng lại đòi hỏi bạn phải làm thế này thế kia để quyến rũ anh ấy, bạn không có cảm giác thỏa mãn về mặt tình cảm tâm lý sau khi quan hệ, điều này chứng tỏ có gì đó rất sai rồi.

17. Không có khả năng và không sẵn sàng lắng nghe quan điểm từ phía bạn: Bạn có thể nhận thấy, họ nghe bạn rất nhiều nhưng thật ra họ không để tâm, họ nhanh chóng quên ngay và mỗi khi bạn đòi hỏi sự nghiêm túc thì họ ngơ ngác về điều bạn nói.

18. Ép buộc những thói quen không tốt: không dùng bao cao su dù bạn yêu cầu, buộc bạn dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, không tôn trọng quyết định của bạn dù miệng luôn nói như vậy. Ở bên một ngươi thích kiểm soát, bạn thấy mình yếu ớt trong các quyết định, lệ thuộc vào sự quả quyết của anh ta, mà thật sự là anh ta chủ động tao ra điều đó.

19. Làm bạn nghi ngờ khả năng của mình: Bạn có ý định mở shop, anh ta can ngăn và bạn thấy hợp lý vì anh ta luôn cẩn trọng hơn bạn. Tất cả những việc tương tự khác đều khiến bạn thấy rằng mức của bạn chỉ vậy thôi.