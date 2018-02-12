'Yêu' bạn gái nhí nhiều lần tại phòng trọ, nam thanh niên lãnh án

Xã hội 12/02/2018 11:09

Dù mới quen nhau được vài tháng, bạn gái nhí đã dọn đến phòng trọ sống chung với người yêu. Kết cục là nam thanh niên phải trả giá bằng bản án thích đáng trước pháp luật.

Mới đây TAND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tân Tiến (tạm trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) về hành vi Giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là em Trần Thị Mỹ Trinh (SN 20/12/2002).

Theo bản cáo trạng, vào khoảng tháng 11/2016, Tiến và Trinh nảy sinh tình cảm yêu đương, Trinh chuyển về phòng trọ của Tiến sống chung như vợ chồng. Trong thời gian này, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Tại thời điểm trên, Trinh còn thiếu 15 ngày nữa mới tròn 15 tuổi. Gia đình nạn nhân sau khi phát hiện sự việc đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tân Tiến 3 năm tù giam vì tội Giao cấu với trẻ em.

'Yêu' bạn gái nhí nhiều lần tại phòng trọ, nam thanh niên lãnh án - Ảnh 1
Nhiều thanh niên lãnh án vì 'yêu' bạn gái nhí - Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp thanh niên vướng vào lao lý vì quan hệ với bạn gái chưa đủ tuổi trưởng thành.

Ngày 14/1 vừa qua, Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là cháu Trần Thị T. (15 tuổi, quê ở TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận). Gia đình em T. làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo Nông Văn Huy (19 tuổi, trú tại tỉnh Bình Thuận) đã có hành vi giao cấu với cháu T.

Theo kết quả điều tra, do cả hai có quan hệ tình cảm nam nữ nên Huy rủ T. sống chung tại một phòng trọ trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Cả hai nhiều lần quan hệ tình dục, gia đình T. sau khi biết chuyện đã tố cáo Huy "hại đời" con gái mình.

'Yêu râu xanh' U40 hiếp dâm bé gái 10 tuổi gây phẫn nộ

'Yêu râu xanh' U40 hiếp dâm bé gái 10 tuổi gây phẫn nộ

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Huỳnh khai nhận trong lúc đi chăn trâu, đối tượng thấy bé gái 10 tuổi đi hái rau một mình nên dùng vũ lực khống chế rồi cưỡng hiếp cháu bé.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em giao cấu với trẻ em xâm hại trẻ em

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày