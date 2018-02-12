'Yêu' bạn gái nhí nhiều lần tại phòng trọ, nam thanh niên lãnh án

Dù mới quen nhau được vài tháng, bạn gái nhí đã dọn đến phòng trọ sống chung với người yêu. Kết cục là nam thanh niên phải trả giá bằng bản án thích đáng trước pháp luật.

Mới đây TAND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tân Tiến (tạm trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) về hành vi Giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là em Trần Thị Mỹ Trinh (SN 20/12/2002).

Theo bản cáo trạng, vào khoảng tháng 11/2016, Tiến và Trinh nảy sinh tình cảm yêu đương, Trinh chuyển về phòng trọ của Tiến sống chung như vợ chồng. Trong thời gian này, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Tại thời điểm trên, Trinh còn thiếu 15 ngày nữa mới tròn 15 tuổi. Gia đình nạn nhân sau khi phát hiện sự việc đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tân Tiến 3 năm tù giam vì tội Giao cấu với trẻ em.



Nhiều thanh niên lãnh án vì 'yêu' bạn gái nhí - Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp thanh niên vướng vào lao lý vì quan hệ với bạn gái chưa đủ tuổi trưởng thành.

Ngày 14/1 vừa qua, Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là cháu Trần Thị T. (15 tuổi, quê ở TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận). Gia đình em T. làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo Nông Văn Huy (19 tuổi, trú tại tỉnh Bình Thuận) đã có hành vi giao cấu với cháu T.

Theo kết quả điều tra, do cả hai có quan hệ tình cảm nam nữ nên Huy rủ T. sống chung tại một phòng trọ trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Cả hai nhiều lần quan hệ tình dục, gia đình T. sau khi biết chuyện đã tố cáo Huy "hại đời" con gái mình.

'Yêu râu xanh' U40 hiếp dâm bé gái 10 tuổi gây phẫn nộ Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Huỳnh khai nhận trong lúc đi chăn trâu, đối tượng thấy bé gái 10 tuổi đi hái rau một mình nên dùng vũ lực khống chế rồi cưỡng hiếp cháu bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yeu-ban-gai-nhi-nhieu-lan-tai-phong-tro-nam-thanh-nien-lanh-an-271331.html