Xúc động clip em bé không tay cố bóc bánh mì bằng chân, biết hoàn cảnh phía sau càng xót xa hơn nữa

Chiều 11/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh em bé không tay ngồi chơi một mình trên ghế đá sân trường khiến nhiều người thương cảm. Trong lúc các bạn khác đang chơi đùa trên sân, cậu bé lặng lẽ dùng ngón chân kẹp chiếc bánh mì lôi ra khỏi túi rồi loay hoay bóc.

Thấy cậu bé gặp khó khăn khi cố lấy bánh ra khỏi vỏ, một số bạn khác nhanh chóng chạy lại giúp đỡ, bóc chiếc bánh đút cho cậu bạn nhỏ rồi cùng nhau chuyện trò vui vẻ.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc cùng vô số bình luận đồng cảm trước hoàn cảnh éo le của bé trai, đồng thời khâm phục nghị lực phi thường của em. Đúng là dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chỉ cần lạc quan, kiên trì và có ý chí vươn lên, tất cả mọi thứ đều có thể thực hiện được.

Đi kèm đoạn clip là những dòng chia sẻ xúc động: "Biết em này từ thời em còn học mẫu giáo, giờ em học lớp 2. Dù khuyết 2 tay nhưng em vẫn như bao bạn đồng lứa, ngây thơ, hồn nhiên và rất nghị lực. Thương em quá, mong em cố gắng nhiều hơn vì cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp phía trước", theo tài khoản Facebook T.T.

Đoạn clip khiến nhiều người xúc động - Ảnh chụp màn hình

Theo tài khoản Facebook T.T, cậu bé trong clip tên Thiện Huệ, đang là học sinh lớp 2. Huệ bị mẹ bỏ rơi ở cổng chùa Lộc Thọ, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa và được các sư thầy, sư cô nuôi lớn. Mới đây, một nhà hảo tâm đã nhận em làm con nuôi.

Cậu bé nở nụ cười tươi rói dù viết chữ bằng chân rất khó khăn - Ảnh cắt từ clip

Do mất hai tay nên Thiện Huệ làm gì cũng cực hơn người khác gấp mấy lần. Khi đến trường, mọi sinh hoạt của em đều được các thầy cô, bạn bè giúp đỡ. Dù viết chữ bằng chân rất khó khăn nhưng em vẫn kiên trì tập luyện và chữ rất đẹp. Sinh ra không được may mắn, Thiện Huệ vẫn luôn nở nụ cười trên môi, đem đến sự ấm áp, lạc quan cho mọi người xung quanh.

Clip cậu bé không tay tập viết chữ

"Xem clip mà thương em quá. Sinh ra đã không được lành lặn, còn bị cha mẹ chối bỏ nữa. Mong từ nay về sau những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em", tài khoản K.L. bình luận.

"Mình làm mẹ rồi nên xem clip càng thấy đau lòng. Con sinh ra vốn đã bất hạnh, đáng lẽ mẹ phải yêu thương, bảo vệ con hơn, đằng này nỡ lòng nào bỏ rơi con chứ", tài khoản P.H. bày tỏ.

Hầu hết đều khâm phục ý chí vượt lên số phận của cậu bé - Ảnh: Facebook

"Thật sự khâm phục ý chí kiên cường của em, nhìn lại bản thân bỗng thấy xấu hổ quá. Mỗi khi gặp chuyện gì không vừa ý lại nghĩ sao mình khổ thế, bất hạnh thế, mà không hiểu ngoài kia còn hàng ngàn người khác khổ cực, thiếu thốn hơn mình rất nhiều. Mong mọi người xung quanh hãy yêu thương, giúp đỡ chiến binh nhỏ này nhiều hơn nữa nhé", tài khoản A.N. viết.