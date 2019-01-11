Xúc động clip em bé không tay cố bóc bánh mì bằng chân, biết hoàn cảnh phía sau càng xót xa hơn nữa

Xã hội 11/01/2019 18:50

Hình ảnh cậu bé khiếm khuyết hai tay đang loay hoay bóc chiếc bánh bằng chân khiến nhiều người rơi nước mắt.

Chiều 11/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh em bé không tay ngồi chơi một mình trên ghế đá sân trường khiến nhiều người thương cảm. Trong lúc các bạn khác đang chơi đùa trên sân, cậu bé lặng lẽ dùng ngón chân kẹp chiếc bánh mì lôi ra khỏi túi rồi loay hoay bóc. 

Clip bé trai không tay ngồi lủi thủi bóc bánh mì bằng chân khiến nhiều người xúc động

Thấy cậu bé gặp khó khăn khi cố lấy bánh ra khỏi vỏ, một số bạn khác nhanh chóng chạy lại giúp đỡ, bóc chiếc bánh đút cho cậu bạn nhỏ rồi cùng nhau chuyện trò vui vẻ.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc cùng vô số bình luận đồng cảm trước hoàn cảnh éo le của bé trai, đồng thời khâm phục nghị lực phi thường của em. Đúng là dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chỉ cần lạc quan, kiên trì và có ý chí vươn lên, tất cả mọi thứ đều có thể thực hiện được.

Đi kèm đoạn clip là những dòng chia sẻ xúc động: "Biết em này từ thời em còn học mẫu giáo, giờ em học lớp 2. Dù khuyết 2 tay nhưng em vẫn như bao bạn đồng lứa, ngây thơ, hồn nhiên và rất nghị lực. Thương em quá, mong em cố gắng nhiều hơn vì cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp phía trước", theo tài khoản Facebook T.T.

Xúc động clip em bé không tay cố bóc bánh mì bằng chân, biết hoàn cảnh phía sau càng xót xa hơn nữa - Ảnh 1
Đoạn clip khiến nhiều người xúc động - Ảnh chụp màn hình

Theo tài khoản Facebook T.T, cậu bé trong clip tên Thiện Huệ, đang là học sinh lớp 2. Huệ bị mẹ bỏ rơi ở cổng chùa Lộc Thọ, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa và được các sư thầy, sư cô nuôi lớn. Mới đây, một nhà hảo tâm đã nhận em làm con nuôi.

Xúc động clip em bé không tay cố bóc bánh mì bằng chân, biết hoàn cảnh phía sau càng xót xa hơn nữa - Ảnh 2
Cậu bé nở nụ cười tươi rói dù viết chữ bằng chân rất khó khăn - Ảnh cắt từ clip

Do mất hai tay nên Thiện Huệ làm gì cũng cực hơn người khác gấp mấy lần. Khi đến trường, mọi sinh hoạt của em đều được các thầy cô, bạn bè giúp đỡ. Dù viết chữ bằng chân rất khó khăn nhưng em vẫn kiên trì tập luyện và chữ rất đẹp. Sinh ra không được may mắn, Thiện Huệ vẫn luôn nở nụ cười trên môi, đem đến sự ấm áp, lạc quan cho mọi người xung quanh.

Clip cậu bé không tay tập viết chữ

"Xem clip mà thương em quá. Sinh ra đã không được lành lặn, còn bị cha mẹ chối bỏ nữa. Mong từ nay về sau những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em", tài khoản K.L. bình luận.

"Mình làm mẹ rồi nên xem clip càng thấy đau lòng. Con sinh ra vốn đã bất hạnh, đáng lẽ mẹ phải yêu thương, bảo vệ con hơn, đằng này nỡ lòng nào bỏ rơi con chứ", tài khoản P.H. bày tỏ.

Xúc động clip em bé không tay cố bóc bánh mì bằng chân, biết hoàn cảnh phía sau càng xót xa hơn nữa - Ảnh 3
Hầu hết đều khâm phục ý chí vượt lên số phận của cậu bé - Ảnh: Facebook

"Thật sự khâm phục ý chí kiên cường của em, nhìn lại bản thân bỗng thấy xấu hổ quá. Mỗi khi gặp chuyện gì không vừa ý lại nghĩ sao mình khổ thế, bất hạnh thế, mà không hiểu ngoài kia còn hàng ngàn người khác khổ cực, thiếu thốn hơn mình rất nhiều. Mong mọi người xung quanh hãy yêu thương, giúp đỡ chiến binh nhỏ này nhiều hơn nữa nhé", tài khoản A.N. viết.

Xôn xao clip bố tát tới tấp vào mặt con gái chỉ vì khóc không chịu cho bác sĩ tiêm

Xôn xao clip bố tát tới tấp vào mặt con gái chỉ vì khóc không chịu cho bác sĩ tiêm

Hành động tát tới tấp vào mặt con vì không chịu tiêm của ông bố trong clip dưới đây nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   clip cảm động hoàn cảnh đáng thương vượt lên số phận

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 25 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 51 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 3 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 55 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày