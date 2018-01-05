“Ôi thôi nghĩ lại rồi, mẹ ơi con không lấy chồng nữa đâu. Mẹ chửi con ăn bám không ai rước cũng được, đẻ kiểu này sợ lắm. Hoàng tử hay hoàng thượng đẹp trai đến mấy cũng không đẻ hộ mình được. Hay là có cách nào để yêu nhau xong hôn một phát xong ngủ một giấc tỉnh dậy là đẻ xong một đứa con luôn được không? Đẻ đau như này cơ á?”.

Chứng kiến sự đau đớn của các bà mẹ, nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa, nhất là những cô gái chưa kết hôn.

Nhân dịp này, nhiều bà mẹ cũng chia sẻ nỗi đau đớn mà họ phải trải qua khi sinh con.

H.H.H chia sẻ “combo liên hoàn” mà chị phải chịu khi sinh con: “Đau đẻ, đau tầng sinh môn nếu đẻ to (rạn xương mu). Trật khớp nếu rặn sai tư thế dự là 2 ngày không đi được. Rạch sâu đến đ** nên cơ bản là không ngồi được. Táo bón đau vết rạch sinh môn không dám đi vệ sinh vì rất buốt. Và quả thốn nhất là tắc tia sữa đau hơn đau đẻ và chúc mừng nếu bạn ăn trọn combo tắc tia sữa, nứt đầu ti và phải cho con bú. Sau đó nếu không thì bạn bị áp xe. Lúc đó bạn chỉ mong chết đi một lúc”. Dù đau đớn như vậy, nhưng bà mẹ này vẫn muốn sinh một đứa nữa khi nhìn thấy con vì “sau tất cả có 1 em bé yêu rồi mọi chuyện sẽ qua đi”.

Các bà mẹ thay nhau chia sẻ nỗi đau đớn khi sinh - Ảnh chụp màn hình

Dù trước đó là người lạ nhưng khi vào phòng sinh, các sản phụ bỗng thương nhau như người thân vì phải chịu nỗi đau như nhau. “Đợt đi đẻ cả phòng chờ đẻ ai cũng đau quá chả rên nổi. Ai cũng nửa đứng nửa quỳ ôm cột giường, thành giường vì đau. Đứng không được, ngồi không xong. Đến lúc mà cứ nhìn ai được vào phòng đẻ rồi là mừng thay cho người ấy vì thoát được cơn đau dai dẳng này rồi”, một bà mẹ chia sẻ.

Thế mới thấy người phụ nữ phải can đảm và vô cùng yêu chồng mới có thể hi sinh như nhiều đến thế. Vậy nên, mong các ông chồng hãy yêu thương vợ nhiều hơn.