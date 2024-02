Khi đến đoạn qua thôn Pắc Bó, xã Ia Lâu thì tông vào xe máy do Rơ Mah Tuen (21 tuổi, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Công an điều tra xác định lỗi do Rơ Mah Tinh không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Theo Báo Giao thông, sau vụ TNGT xảy ra, Công an huyện Chư Prông lấy mẫu máu của các nạn nhân để xét nghiệm. Kết quả giám định cho thấy, các nạn nhân đi xe mô tô chở 3 có nồng độ cồn rất cao.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Làm chết 03 người trở lên. Ảnh: Internet

Cụ thể: Tinh có nồng độ Ethanoi là 170mg/100ml; Niang Kéo mức 88mg/100ml và Siu Ngư mức 77mg/100ml. Riêng Rơ Mah Tuyên không có nồng độ cồn.

Nguyên nhân gây TNGT được xác định là người gây tai nạn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Tinh điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ; Điều khiển phương tiện khi trong người có nồng độ cồn; Chở người quá quy định.

Liên quan đến vụ TNGT trên, cơ quan điều tra xác định, chị Rơ Mah Pil đã có hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".