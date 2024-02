Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm của vụ án. Danh tính nghi phạm đã được công bố.

Theo Báo PNVN, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm của vụ án.

Đến khoảng 12h30 chiều 19/02/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an Thành phố đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L. là H.M.H (SN 2004, quê quán Bắc Giang).

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vào tối 19/2. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Tối cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Mọi người đều rất bàng hoàng và thương tâm trước cái chết của cô gái trẻ. Trước đó, L. rời nhà từ chiều 16/2 (tức mùng 7 Tết). Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Lan Anh cho biết, L. sinh năm 2003, quê quán: Thanh Hóa. Nhà L. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ L. mất cách đây 4 năm, cô cùng bố gồng gánh kinh tế để nuôi hai em, một người học cấp 1, một người mới lên lớp 11.

Thi thể cô gái 21 tuổi đã được đưa về bệnh viện 198 - Bộ Công an. Ảnh: Pháp Luật

Được biết, L. kiếm thêm thu nhập bằng việc đứng ra thuê các dãy trọ, chung cư rồi cho người khác thuê lại.

Theo Báo An ninh Thủ đô, từ 15h ngày 16/02/2024 (mùng 7 Tết Giáp Thìn); căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an Thành phố để hỗ trợ gia đình tìm kiếm; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, truy tìm chị L.

Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

