Trong lúc xô xát, nam thanh niên dùng hung khí tấn công khiến người đàn ông tử vong.

Theo Báo Tiền Phong, ngày 15/2, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 14/2, người dân sinh sống trên đường 26/3 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) thấy nam thanh niên điều khiển xe máy biển số TPHCM, chở theo cô gái xảy ra va quẹt với xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng do người đàn ông cầm lái.

Đoạn đường xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã. Cũng theo PLO, đỉnh điểm mâu thuẫn, nam thanh niên đi cùng cô gái đã dùng hung khí tấn công khiến người đàn ông gục tại chỗ, tử vong sau đó. Đối tượng gây án cũng đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm gây án.

Nghi phạm sau đó đã bị công an bắt để phục vụ điều tra. Ảnh: PLO

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

