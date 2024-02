Cụ thể, Báo PLO cho biết, tối 13-2, Công an TP Thủ Đức vẫn phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án phân xác phi tang tại TP Thủ Đức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nghi phạm là người đàn ông ở cùng dãy trọ với chị T. Sau khi gây án, người đàn ông này đã trốn về quê vợ ở Bình Định và bị bắt giữ tại đây.

Theo Tạp chí Điện tử Một thế giới cho hay, nạn nhân là chị V.T.Th (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), ở trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức người đã mất tích 6 ngày nay khi chuẩn bị về quê ăn tết.

Trước đó, ngày 8.2, chị Th tan ca ở Công ty TNHH Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) quay về phòng trọ ở đường Quang Trung (khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B). Tại đây, chị Th có nhắn tin với người thân thông báo là chuẩn bị về quê ăn tết.

Công an đang điều tra vụ án. Ảnh: SGGP

Người thân của chị Th ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai chờ hoài không thấy chị về. Sau đó, người thân liên lạc qua điện thoại nhưng không được nên đi tìm kiếm và không có kết quả.

Chị gái Th cho biết, 6 ngày trôi qua, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy chị Th. Sau khi đến căn phòng trọ, gia đình nhờ công an trích xuất camera phát hiện Th tan ca trở về nhà vào lúc 6 giờ 16 phút ngày 29 tết. Tuy nhiên, theo dõi camera không thấy Th ra khỏi khu vực trọ.

Chị gái Th chia sẻ, em gái chị mất tích rất bí ẩn. Khu trọ chỉ có một lối ra duy nhất. Camera chỉ quay được chị Th về phòng trọ nhưng không thấy đi ra. Trước lúc mất tích, chị Th liên lạc với gia đình và không có dấu hiệu gì bất thường…

Công an TP.Thủ Đức tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường và làm rõ lời khai của nghi can, xác định sự thật của vụ án.