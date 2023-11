Sau va chạm với xe tải đi cùng chiều phía sau, 2 nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm. Được biết, 2 nạn nhân đang trên đường đi học thì gặp tai nạn đau lòng.

Mới đây, tại đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (cũ), đoạn gần cổng chùa Đức Sơn, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm. Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

2 nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm trên đường đi học - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin trên Người Đưa Tin, khoảng 6 giờ 45 ngày 26/11, 2 nữ sinh lớp 10 chưa rõ danh tính điều khiển xe máy 50 phân khối mang BKS 72E - xxx.48 đến trường THPT Hắc Dịch.

Khi đi đến gần cổng chùa Đức Sơn, xe máy của 2 nữ sinh xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 72C - xxx.81 (chưa rõ danh tính tài xế) đi cùng chiều.

Hậu quả, 2 học sinh lớp 10 tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, điều tra xử lý vụ tai nạn.

Cách đây ít ngày, tại Tiền Giang cũng xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến một thai phụ tử vong thương tâm.

Vào sáng 13/11, tại km2026 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, anh Võ Văn Tú (SN 1987, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy chở chị Lê Ngọc Huệ (đang mang thai) chạy theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải chạy cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe tải bỏ chạy còn chị Huệ được đưa đến một bệnh viện ở TP. Cần Thơ cấp cứu nhưng đã tử vong.

Danh tính tài xế được xác định là Phạm Công Thế (SN 1975, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè).

Khi bị cơ quan công an mời lên làm việc, tài xế Thế khai do thời điểm xảy ra va chạm không biết tai nạn nên chạy luôn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an huyện Cái Bè điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

