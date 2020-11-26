Xót xa 2 nữ sinh lớp 10 bị xe tải cán tử vong thương tâm trên đường đi học

Xã hội 26/11/2020 15:19

Sau va chạm với xe tải đi cùng chiều phía sau, 2 nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm. Được biết, 2 nạn nhân đang trên đường đi học thì gặp tai nạn đau lòng.

Mới đây, tại đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (cũ), đoạn gần cổng chùa Đức Sơn, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm. Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

tu vong thuong tam 1
2 nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm trên đường đi học - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin trên Người Đưa Tin, khoảng 6 giờ 45 ngày 26/11, 2 nữ sinh lớp 10 chưa rõ danh tính điều khiển xe máy 50 phân khối mang BKS 72E - xxx.48 đến trường THPT Hắc Dịch.

Khi đi đến gần cổng chùa Đức Sơn, xe máy của 2 nữ sinh xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 72C - xxx.81 (chưa rõ danh tính tài xế) đi cùng chiều. 

Hậu quả, 2 học sinh lớp 10 tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, điều tra xử lý vụ tai nạn. 

Cách đây ít ngày, tại Tiền Giang cũng xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến một thai phụ tử vong thương tâm. 

Vào sáng 13/11, tại km2026 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, anh Võ Văn Tú (SN 1987, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy chở chị Lê Ngọc Huệ (đang mang thai) chạy theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải chạy cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe tải bỏ chạy còn chị Huệ được đưa đến một bệnh viện ở TP. Cần Thơ cấp cứu nhưng đã tử vong.

Danh tính tài xế được xác định là Phạm Công Thế (SN 1975, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè).

Khi bị cơ quan công an mời lên làm việc, tài xế Thế khai do thời điểm xảy ra va chạm không biết tai nạn nên chạy luôn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an huyện Cái Bè điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Mẹ đoảng cắt tóc mái cho con xấu "điên đảo" nhưng khi bé ngẩng mặt lên và mở mắt thì ai cũng phải òa lên kinh ngạc

Mẹ đoảng cắt tóc mái cho con xấu "điên đảo" nhưng khi bé ngẩng mặt lên và mở mắt thì ai cũng phải òa lên kinh ngạc

Chỉ "vài đường cơ bản" nhưng cô Lý nhận ra từ lý thuyết đến thực hành thật sự cách xa nhau cả vạn dặm. Đặc biệt khi nhìn thành phẩm của mình cô chỉ còn nước cười khổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm tai nạn kinh hoàng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn