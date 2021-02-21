Xôn xao quy định mới tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Phải đặt NV1 và NV2 ở nơi học sinh có hộ khẩu thường trú

Xã hội 21/02/2021 12:54

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Kế hoạch thể hiện rất nhiều điểm mới đáng lưu ý cho cả học sinh và phụ huynh.

NV1 và NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú

Các năm trước, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, Sở GDĐT Hà Nội cho phép thí sinh được đổi khu vực tuyển sinh trong tổng số 12 khu vực tuyển sinh thuộc địa bàn. Cụ thể, Hà Nội quy định để làm căn cứ cho việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển, toàn thành phố được phân chia thành 12 khu vực tuyển sinh. Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực tuyển sinh nào, được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong khu vực tuyển sinh đó.

Kế hoạch tuyển sinh năm nay vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt nêu rõ, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường THPT công lập thay vì 2 nguyện vọng như trước. Tuy nhiên, “Nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú.

Cụ thể, thay vì chỉ được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường như mọi năm thì năm nay, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên. Riêng nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. 

 

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Kì thi tuyển sinh lớp 10 theo kế hoạch 2021-2022 sẽ có nhiều điểm đổi mới - Ảnh: Báo Lao Động

Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi đăng ký

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội trước đây, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng dự tuyển 1 lần. Trước đó, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố công khai số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT để cho học sinh tham khảo và quyết định.

Tuy nhiên, năm học 2021-2022, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông quy định rõ: “Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký”.

Ngoài ra, trong mùa tuyển sinh năm nay, điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng 1 và 2 là 1 điểm, giảm 0,5 điểm so với quy định cũ. Điểm chênh lệch giữa nguyện vọng 1 và 3 là 2 điểm. Đặc biệt, khi hạ điểm chuẩn, trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2 và 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo dự kiến, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức vào ngày 29 và 30/5/2021. Sở GDĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả trường trung học phổ thông công lập.

Kỳ thi gồm 4 bài thi độc lập: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ và bài thi thứ tư. Trong đó, bài thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, giáo dục công dân, địa lý.

Được biết, điều khiến phụ huynh, học sinh lo lắng nhất hiện nay là nếu quy định bắt buộc phải đăng ký 2 nguyện vọng trong khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú, thì cơ hội vào trường top ở các quận khác theo nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 sẽ giảm đi.

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