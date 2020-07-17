Xôn xao group kín của các cô gái trẻ tìm người bao nuôi: Ngán ngẩm cảnh xài sang nhưng biếng làm của một bộ phận giới trẻ

Xã hội 17/07/2020 16:55

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một nhóm kín dành cho các cô gái trẻ tìm người bao nuôi khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Trong khi vụ việc đường dây bán dâm hàng chục nghìn đô liên quan đến các hot girl, người đẹp bị công an triệt phá vẫn đang gây xôn xao dư luận, mới đây một group kín trên Twitter của các cô gái trẻ chuyên tìm người bao nuôi bị dân mạng "đào" được tiếp tục khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo đó, nhóm kín này có tên “SGDD - SGBB” (viết tắt của cụm từ “Sugar daddy - Sugar baby), chỉ mối quan hệ của những người đàn ông nhiều tuổi sẵn sàng chu cấp, hỗ trợ cho các cô "con gái nuôi" trong một khoảng thời gian với những yêu cầu, điều kiện nhất định.

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Các cô gái trẻ tìm người bao nuôi trong group kín - Ảnh: Internet
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Các sugar baby đăng thông tin cá nhân, kèm ảnh gợi cảm để tìm daddy - Ảnh: Internet

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Thông tin của các cô gái trẻ được chia sẻ rộng rãi - Ảnh chụp màn hình

Trong nhóm này, có thể thấy hầu hết các cô gái đều còn rất trẻ, chủ yếu sinh năm 1999, 2000. Để có được “mối ngon”, họ không ngừng chủ động đăng tải hình ảnh sexy và những lời giới thiệu, chào mời về bản thân để tìm những người đàn ông lịch sự, đẹp trai, nhiều tiền để bao nuôi.

Ngoài thông tin của những sugar baby, group này cũng đăng thông tin của những “daddy” đang có nhu cầu tìm các cô gái trẻ. Loạt bài đăng trong group đóng vai trò như cầu nối giữa 2 bên. Ngoài ra, để vào được group này, các cô gái phải để lại thông tin về bản thân, mục đích tham gia nhóm, số điện thoại để xác minh…

Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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Một số nam giới lên đây tìm các cô gái để bao nuôi, giải sầu - Ảnh: Internet

Hầu hết mọi người đều tỏ ra chán ngán với một số cô gái trẻ có tư tưởng lệch lạc, chỉ thích tiêu tiền mà không muốn làm việc.

“Thật không thể hiểu được giới trẻ ngày nay, muốn có tiền xài mà không muốn làm. Sau này lớn lên cũng chẳng biết làm gì, cũng chỉ có thể đi ăn bám người khác”, K.A bình luận.

“Cái này giống động mại dâm trá hình thật. Các em nhỏ ngày nay bạo dạn thật. Hồi lúc còn bằng tuổi các bạn, mình chỉ biết ăn, ngủ, học thôi”, ý kiến một người dùng mạng xã hội.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều. 

Triệt phá đường dây mại dâm lập nhóm kín trên mạng xã hội để hoạt động

Triệt phá đường dây mại dâm lập nhóm kín trên mạng xã hội để hoạt động

Các đối tượng thành lập nhóm liên lạc trên Messenger mạng internet với tên gọi “Tập đoàn phò” do Trần Minh Hoàng (SN 1992, quê Lập Thạnh, Vĩnh Phúc) quản lý. Nhiệm vụ của nhóm người này là lên mạng Zalo, Facebook tìm kiếm khách mua dâm hoặc khách mua dâm quen biết trước với gái bán dâm liên hệ trực tiếp, sau đó báo cho “má mì”, “đại ca” biết để quản lý và điều người chở đi.

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