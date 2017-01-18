Trong đoạn clip có thể thấy cô gái trẻ bị một người phụ nữ cùng với vài người đi chung, liên tục đánh tới tấp vào người. Xung quanh đó cũng có rất nhiều người chứng kiến nhưng không có bất kì ai can thiệp.

Theo trang này đưa tin, đoạn t? vi deo trên được quay trên một con đường ở Trung Quốc. Cô gái trẻ trong đoạn video bị nghi giật chồng của người phụ nữ này. Sau một thời gian theo dõi, người vợ đã thuê người đón đường đánh cô gái.

Trong đoạn video có thể thấy phần áo của cô gái được cho là bồ nhí bị xé rách toàn bộ, cô phải dùng hai tay che chắn trước ngực để không bị “lộ hàng” trước đám đông. Không chỉ dừng lại ở việc xé rách quần áo, những người này còn liên tục nắm tóc, tát mạnh vào mặt cô gái.

Có thể thấy xung quanh có rất nhiều người đi đường chứng kiến sự việc, trong số đó còn có một vài người đứng lại để chụp hình và quay video. Lúc đầu, không một ai dám đứng ra can ngăn, nhưng sau khi thấy cô gái liên tục bị đánh một vài người đi đường đã khuyên nhóm người này dừng lại.

Tưởng chừng sự việc đến đây là kết thúc, nhưng nhóm người này không những không dừng mà còn gây chuyện với cả người xung quanh khi họ khuyên can. Thấy vậy người đi đường có ý định giúp đỡ cô gái cũng dần tản đi.

Sau khi đánh đập cô gái trẻ, nhóm người này còn dùng điện thoại của mình chụp hình lại và chửi mắng cô thậm tệ.

Trước khi đoạn clip kết thúc, những người này lại tiếp tục tát, kéo tóc và đạp mạnh vào người cô gái. Trước sự hung hãn của nhóm người này, cô gái trẻ chỉ biết ngồi im chịu trận mà không thể chống cự lại.

Sau khi được lan truyền rộng rãi trên Weibo, đoạn clip nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Rất nhiều người để lại bình luận chỉ trích nhóm người này ở phần bình luận của dễn đàn. Ngoài những ý kiến phê phán, lên án hành động của những người phụ nữ đánh ghe thì cũng có nhiều người cho rằng nên xử lý người chồng trước khi đánh đập cô bồ nhí như vậy.

“Tại sao lại đổ lỗi cho cô gái, người đàn ông chắc chắn cũng có lỗi và ông ta mới là người gây ra tất cả mọi chuyện”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác để lại nhận xét rằng: “Người vợ vừa già, vừa xấu xí lại hung dữ như vậy, chồng đi ngoại tình là phải. Không thể tin được một người phụ nữ có thể ra tay độc ác như vậy”.