Vụ truy bắt, tiêu diệt Tuấn 'khỉ': '50 phút nghẹt thở'

Xã hội 14/02/2020 17:11

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trước khi bị bắn hạ, Tuấn "khỉ" đã bắn 3 phát súng về phía lực lượng công an.

Vào 15 giờ chiều nay (14/2), Công an TP.HCM và Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) gây ra vào ngày 29/1.

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM, cơ quan chức năng nhận được thông tin về đối tượng này qua tin báo của người dân. Qua đó, công an xác định Tuấn trốn trong căn nhà hoang số 19/4C, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn tại khu đất rộng gần 10.000m2. Đây là khu vực có một mặt giáp sông tại xã Tân Hiệp và tiếp giáp tỉnh lộ 15, xung quanh có một số công trình, nhà hoang.

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Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM và ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin -Truyền thông TP.HCM chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin ban đầu về vụ án Tuấn 'khỉ' - Ảnh: Phương Duy

Tối 13/2, lực lượng chức năng đã tiến hành tập kích bí mật để truy bắt nghi phạm. Trong quá trình truy bắt, đối tượng này chống trả quyết liệt để tìm cách bỏ trốn. Tuấn bắn về phía lượng lượng chức năng 3 phát súng trong đó có 1 phát bị lép. Nhờ kế hoạch sáng suốt của lực lượng công an nên không có người dân hay cán bộ, chiến sĩ nào bị thương.

Nói về quá trình truy bắt Tuấn "khỉ", đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết đó là "50 phút nghẹt thở" của lực lượng Công an TP.HCM cũng như các lực lượng khác. Bên cạnh đó, đại tá Quang cũng khẳng định thông tin có đến hàng trăm chiến sĩ tham gia truy bắt đối tượng Tuấn vào tối 13/2 là hoàn toàn sai sự thật. Ngoài ra, về nguồn gốc khẩu súng đối tượng Tuấn sử dụng hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh. Hiện công tác khám nghiệm, khám nghiệm tử thi vẫn chưa hoàn thành. Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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Đại tá Quang cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án - Ảnh: Phương Duy

 

 

Trước đó, vào chiều 29/1, Tuấn cùng em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM để chơi. Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi mang một khẩu súng AK quay lại, nổ súng bắn chết 4 người, 1 người bị thương, cướp 1 tỷ đồng rồi lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến khuya, Tuấn chặn cướp xe Wave màu xanh của người đàn ông 40 tuổi trên tỉnh lộ và bắn chết nạn nhân. Ngay sau đó, Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã Tuấn về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng này đã bị bắn hạ vào rạng sáng 14/2.

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang nơi Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang nơi Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt

Khu vực Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt là căn nhà khá cũ cây cối mọc um tùm gần sông giáp ranh huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. Căn nhà này là nơi ở của một số công nhân và bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.

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