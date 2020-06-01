Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế gào khóc kêu cứu vì cháy xe hơi thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Nguyên nhân vụ cháy lại bắt nguồn từ thứ tưởng vô hại được rải khắp đường.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe hơi bốc cháy dữ dội giữa đường khiến tài xế gào khóc cầu cứu thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 31/5, khi chiếc xe Kia Forte đang lưu thông tại khu vực gần cầu Tịnh Xuyên (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tài xế không kịp phản ứng. Anh này đã cầu cứu người dân xung quanh lấy giúp mình những giấy tờ quan trọng bên trong, nhưng do ngọn lửa lan quá nhanh nên không ai có thể hỗ trợ. Cảnh nam tài xế gào khóc bất lực bên chiếc xe cháy khiến ai nấy vô cùng xót xa, thương cảm.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt và rất may mắn không có bất kỳ thiệt hại nào về người.

Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến chiếc xe hơi hư hỏng nặng nề. Toàn bộ nội thất bên trong chỉ còn trơ lại khung sắt, đồng nghĩa với việc những giấy tờ quan trọng cũng đã cháy rụi.

Theo Tổ Quốc, nguyên nhân vụ cháy xe hơi ban đầu được nhận định là do bị rơm rạ phơi trên đường quấn vào bánh xe, từ đó bắt lửa gây nên hỏa hoạn.

Tại nhiều đoạn đường quốc lộ, rơm rạ được người dân địa phương phơi rải rác khắp mặt đường, từ lâu đây chính là nguyên nhân gây ra rất nhiều vụ cháy xe ô tô do rơm rạ vô tình cuốn vào gầm xe.

Nguyên nhân vụ cháy xe được cho là do rơm rạ cuốn vào gầm xe, bắt lửa gây hỏa hoạn - Ảnh: FB

Sự việc gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Tội anh quá, nhưng cũng may là người không sao"; "Giấy tờ có thể làm lại, quan trọng là tính mạng vẫn an toàn"; "Với nhiều tài xế xe hơi đường dài thì rơm rạ phơi khắp mặt đường vẫn luôn là nỗi niềm bức xúc"; "Với nhiều người thì chiếc xe hơi là cả một gia tài đấy, mong những chuyện thế này không còn lặp lại nữa"; "Mong các tài xế rút kinh nghiệm, bỏ giấy tờ quan trọng ở nơi dễ thấy và dễ lấy, có chuyện gì cũng có thể xử lý kịp"...

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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