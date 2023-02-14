Có mặt tại hiện trường, bà Võ Thị Nhương vợ của nạn nhân Đinh Văn Hai (54 tuổi, quê thành phố Quảng Ngãi), khóc nghẹn: "Ông ơi sao nỡ bỏ mẹ con tôi ra đi".

Theo thông tin từ báo Lao động, sáng 14/2, ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong. Theo đó, gần 4h cùng ngày, tại khu vực ngã tư trên tuyến đường ven biển 129 đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô khách 16 chỗ hiệu Ford Transit mang biển kiểm soát 76B-006.60 di chuyển theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng với xe container đi từ hướng Quốc lộ 1A xuống cảng Kỳ Hà.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: báo Lao động Theo thông tin từ Zingnews, Thượng tá Phạm Việt Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, cú va chạm mạnh khiến 6 người chết tại chỗ (gồm cả tài xế và phụ xe khách), 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Nhiều người mắc kẹt trong xe khách đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. "Lực lượng chức năng phải dùng cưa cắt thành xe khách, phá vỡ kính để đưa các nạn nhân ra" - ông Tiến thông tin và cho biết 12 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Hầu hết nạn nhân tử vong đều trú tại Quảng Ngãi.

Có mặt tại hiện trường, bà Võ Thị Nhương vợ của nạn nhân Đinh Văn Hai (54 tuổi, quê thành phố Quảng Ngãi), khóc nghẹn: "Ông ơi sao nỡ bỏ mẹ con tôi ra đi. Sáng nay, ông sợ mẹ con tôi mất giấc ngủ, không dám gọi dậy để sửa soạn đồ cho ông đi khám bệnh. Ông lặng lẽ ra đi rồi không về nữa vậy ông ơi". Bà Võ Thị Nhương vợ của nạn nhân Đinh Văn Hai (SN 1969, quê thành phố Quảng Ngãi, Ngãi) - Ảnh: Zingnews Theo con trai ông Hai, bố anh đi Đà Nẵng để khám bệnh định kỳ. Ông Hai rời nhà đi lúc 3h sáng, đến địa phận huyện Núi Thành thì bị tai nạn. Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam, thông tin sau khi nắm thông tin sự việc, phòng đã cử nhiều lực lượng vào hiện trường để phục vụ công tác cấp cứu các nạn nhân bị thương và bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Sau vụ tai nạn, chiếc ôtô khách hư hỏng nặng, nằm lật ngửa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, tham gia khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam, 8 người thiệt mạng Ô tô khách chở theo nhiều người va chạm với xe container khiến 8 người tử vong tại chỗ.

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