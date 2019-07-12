Liên quan đến vụ nữ nhân viên cây xăng bị giết lúc rạng sáng, cơ quan công an đang truy tìm một kẻ bịt mặt, đội mũ.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ nhân viên cây xăng bị giết lúc rạng sáng ở Nghệ An khiến dư luận cả nước xôn xao. Mới đây, cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đã phát đi thông báo gửi công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để truy tìm hung thủ giết nữ nhân viên cây xăng ở xã Quỳnh Giang vào ngày 10/7 vừa qua. Theo đó, đối tượng này được xác định là nam giới từ 25 – 35 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 đến 1m70, nặng khoảng 65 đến 75kg. Ngoài ra, người này có nước da ngăm đen, tóc ngắn. Vào thời điểm gây án, nghi phạm mặc áo phông trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc màu trắng ở giữa.

Hình ảnh nghi phạm trong vụ nữ nhân viên cây xăng bị giết - Ảnh: Internet Hôm qua (11/7), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bá Thái, Trưởng Công an xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận đơn vị này vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ vụ án. Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát, trong đó có hai nhát trúng ngực, 1 nhát ở lưng và một số vết cắt ở tay vì giằng co qua lại với hung thủ.

Vị trưởng công an xã còn chia sẻ thêm trên Trí thức trẻ, vào thời điểm xảy ra sự việc, chị Phượng đang ngủ thì hung thủ đi vào đâm 2 nhát vào ngực nạn nhân. Sau đó, nạn nhân tỉnh dậy nhưng bị kẻ này tiếp tục đâm vào lưng. Trong quá trình giằng co, chị Phượng bị thương ở tay. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng bỏ đi mà không lấy bất cứ thứ gì. Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 2 giờ sáng 10/7, chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), trong lúc đang trực tại một cửa hàng xăng dầu tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong sau đó. Nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ án. Gia đình nữ nhân viên cây xăng bị giết có hoàn cảnh vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet Được biết, gia đình chị Phượng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cách đây 6 tháng bố chồng chị vừa qua đời vì ung thư phổi, chị dâu mất cách đây 54 ngày. Trong gia đình, chị gần như là lao động chính vì chồng mắc bệnh khớp, đi lại khó khăn, hai đứa con còn rất nhỏ.

Gia cảnh éo le của nữ nhân viên cây xăng bị giết: Chồng mắc bệnh khớp nặng, hai con nhỏ ngơ ngác bên quan tài Nữ nhân viên cây xăng bị giết lúc rạng sáng tại Nghệ An có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chồng mắc bệnh nặng trong khi hai con còn rất nhỏ.

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