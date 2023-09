Những ngày gần đây, vụ việc nữ nhân viên cây xăng bị giết lúc rạng sáng ở Nghệ An khiến dư luận cả nước xôn xao. Mới đây, cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đã phát đi thông báo gửi công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để truy tìm hung thủ giết nữ nhân viên cây xăng ở xã Quỳnh Giang vào ngày 10/7 vừa qua.

Theo đó, đối tượng này được xác định là nam giới từ 25 – 35 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 đến 1m70, nặng khoảng 65 đến 75kg. Ngoài ra, người này có nước da ngăm đen, tóc ngắn. Vào thời điểm gây án, nghi phạm mặc áo phông trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc màu trắng ở giữa.