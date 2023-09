Theo chia sẻ của người quen thì Tiến là một thanh niên ngoan ngoãn, hiền lành. Khi nghe tin Tiến là hung thủ trong vụ nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ, ai cũng ngỡ ngàng.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ, hôm nay (11/7) hai gia đình đã tổ chức tang lễ cho P.T.T.U (19 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và nghi phạm Nguyễn Minh Tiến (19 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Gia đình tổ chức đám tang cho nữ sinh xấu số - Ảnh: Internet

Trên Người đưa tin, ông P.K.L (cha của U.) cho biết U. là cô bé ngoan ngoãn, chịu khó, chăm chỉ học hành và rất thương yêu cha mẹ, các em. Trước đó, ông từng nghe con gái kể về cậu bạn tên Tiến yêu đơn phương mình nhưng U. không yêu lại và từ chối tình cảm của người bạn này. Từ trước đến nay, U. cũng chưa từng đưa người bạn khác giới nào về nhà, cũng chưa từng nói có bạn trai. U. còn hứa với cha mẹ sẽ chẳng bao giờ lấy chồng, ở vậy nuôi cha mẹ và các em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên lúc đi học, U. còn đi làm thêm kiếm tiền, dù khổ cực nhưng chưa từng than thở một lời.

Sau khi vụ án mạng đau lòng xảy ra, người nhà Tiến cũng đã ghé thắp nhang cho U. và làm lễ phúng điếu nhưng chưa nói gì về việc Tiến sát hại U. Được biết, Tiến là con trai duy nhất, cháu đích tôn của dòng họ. Người thân và bạn bè nhận xét Tiến là người ngoan ngoãn, hiền lành, học được. Khi nghe tin Tiến là hung thủ trong vụ án nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ, ai nấy đều ngỡ ngàng.

Sau khi sát hại U., thi thể Tiến được tìm thấy dưới kênh Nhiêu Lộc - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng 8/7, một người bạn cùng phòng phát hiện U. nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết thương trên người nên trình báo đến cơ quan công an. Kết quả trích xuất camera cho thấy một nam thanh niên xuất hiện trong phòng nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ việc. Sau khi xác định được thanh niên này là Tiến, cơ quan công an đã nỗ lực tìm kiếm đối tượng về phục vụ điều tra. Đến ngày 9/7, người dân đi tập thể dục ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi dưới kênh. Sau đó, nạn nhân được xác định là nghi can sát hại nữ sinh trong phòng trọ.

Đám tang đẫm nước mắt của nữ sinh 19 tuổi bị bạn trai sát hại: 'T.U muốn nuôi mẹ cả đời, không cưới ai hết' Mẹ của nữ sinh Phạm Trần T.U bị sát hại đau đớn khi tấm ảnh thẻ lại chính là tấm ảnh thờ của con gái đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-19-tuoi-bi-sat-hai-trong-phong-tro-hung-thu-duoc-nhan-xet-la-nguoi-ngoan-hien-330866.html