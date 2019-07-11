Nữ sinh 19 tuổi bị sát hại trong phòng trọ: Hung thủ được nhận xét là người ngoan hiền

Xã hội 11/07/2019 17:32

Theo chia sẻ của người quen thì Tiến là một thanh niên ngoan ngoãn, hiền lành. Khi nghe tin Tiến là hung thủ trong vụ nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ, ai cũng ngỡ ngàng.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ, hôm nay (11/7) hai gia đình đã tổ chức tang lễ cho P.T.T.U (19 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và nghi phạm Nguyễn Minh Tiến (19 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

nu sinh bi sat hai 1
Gia đình tổ chức đám tang cho nữ sinh xấu số - Ảnh: Internet

Trên Người đưa tin, ông P.K.L (cha của U.) cho biết U. là cô bé ngoan ngoãn, chịu khó, chăm chỉ học hành và rất thương yêu cha mẹ, các em. Trước đó, ông từng nghe con gái kể về cậu bạn tên Tiến yêu đơn phương mình nhưng U. không yêu lại và từ chối tình cảm của người bạn này. Từ trước đến nay, U. cũng chưa từng đưa người bạn khác giới nào về nhà, cũng chưa từng nói có bạn trai. U. còn hứa với cha mẹ sẽ chẳng bao giờ lấy chồng, ở vậy nuôi cha mẹ và các em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên lúc đi học, U. còn đi làm thêm kiếm tiền, dù khổ cực nhưng chưa từng than thở một lời.

Sau khi vụ án mạng đau lòng xảy ra, người nhà Tiến cũng đã ghé thắp nhang cho U. và làm lễ phúng điếu nhưng chưa nói gì về việc Tiến sát hại U. Được biết, Tiến là con trai duy nhất, cháu đích tôn của dòng họ. Người thân và bạn bè nhận xét Tiến là người ngoan ngoãn, hiền lành, học được. Khi nghe tin Tiến là hung thủ trong vụ án nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ, ai nấy đều ngỡ ngàng.

nu sinh bi sat hai 2
Sau khi sát hại U., thi thể Tiến được tìm thấy dưới kênh Nhiêu Lộc - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng 8/7, một người bạn cùng phòng phát hiện U. nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết thương trên người nên trình báo đến cơ quan công an. Kết quả trích xuất camera cho thấy một nam thanh niên xuất hiện trong phòng nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ việc. Sau khi xác định được thanh niên này là Tiến, cơ quan công an đã nỗ lực tìm kiếm đối tượng về phục vụ điều tra. Đến ngày 9/7, người dân đi tập thể dục ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi dưới kênh. Sau đó, nạn nhân được xác định là nghi can sát hại nữ sinh trong phòng trọ.

Đám tang đẫm nước mắt của nữ sinh 19 tuổi bị bạn trai sát hại: 'T.U muốn nuôi mẹ cả đời, không cưới ai hết'

Đám tang đẫm nước mắt của nữ sinh 19 tuổi bị bạn trai sát hại: 'T.U muốn nuôi mẹ cả đời, không cưới ai hết'

Mẹ của nữ sinh Phạm Trần T.U bị sát hại đau đớn khi tấm ảnh thẻ lại chính là tấm ảnh thờ của con gái đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đồng nai cô gái bị sát hại

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản