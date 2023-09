Vụ lừa 'con đang cấp cứu': Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì về nghi vấn để lộ thông tin dẫn đến việc phụ huynh bị lừa?

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Tp.HCM khẳng định, thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh không bị lộ, lọt từ ngành giáo dục - Ảnh: báo Người đưa tin

Ông Minh cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp với nhà trường, phụ huynh để kiểm chứng, từ đó nhận thấy thông tin không khớp với thông tin được quản lý. Ví dụ, nhóm lừa đảo nói trẻ học lớp 7, nhưng thực tế em đã lên lớp 9. Tuy nhiên, nghe tin con gặp tai nạn, phụ huynh hoảng sợ, mất bình tĩnh nên thực hiện theo yêu cầu của người lạ mà không kiểm tra lại.

"Một số trường hợp phụ huynh chuyển tiền 2 lần rồi mới nhớ ra để liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, khi đó, họ mới biết con đang học ở trường. Lẽ ra khi có thông tin, phụ huynh nên trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường" - ông Minh nói.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin thêm, trong quá trình quản lý, mỗi lớp đều có giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường cũng có kênh để thông tin truyền thông. Phụ huynh khi nhận thông tin nên liên lạc trực tiếp lại với giáo viên hoặc nhà trường.

Ngoài ra hiện nay, các trường có đường dây nóng và công khai số đường dây nóng trên cổng thông tin để phụ huynh liên hệ. Sở GD&ĐT Tp.HCM cũng yêu cầu tất cả trường phải công khai đường dây nóng này để phụ huynh yên tâm liên lạc, trao đổi thông tin.

Bên cạnh đó, ông Hồ Tấn Minh cảnh báo phụ huynh nên cẩn thận với các hội nhóm trên mạng xã hội. Một số phụ huynh có thể chia sẻ thông tin của mình và con lên các hội nhóm đó nên rất có thể sẽ thông tin bị lọt từ những kênh, hội nhóm đó.

Với vấn đề nhiều phụ huynh nhận cuộc gọi lừa chuyển tiền với kịch bản con đang cấp cứu, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an Tp.HCM, cung cấp các thông tin Sở đã làm việc với nhà trường, phụ huynh, chuyển giao qua công an để giải quyết triệt để, ngăn chặn kịp thời hiện tượng lừa đảo này.

Các bệnh viện cũng có đường dây nóng để người nhà gọi xác nhận liệu con họ có thực sự gặp nạn hay không - Ảnh minh họa: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, cũng tại buổi họp báo, thượng tá Lê Mạnh Hà - Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, nói rằng thông tin học sinh có thể lộ lọt qua nhiều cách, có thể do lỗ hổng bảo mật, dữ liệu do các đơn vị doanh nghiệp, cửa hàng thu thập, bán lại thông tin cá nhân cho bên khác.

Ví dụ, mọi người làm thẻ khách hàng khu vui chơi, cửa hàng ăn uống, trung tâm ngoại ngữ. Những trường hợp có khai báo thông tin cho bên khác đều có nguy cơ bị lộ, lọt.

Công an thành phố đánh giá chung là thông tin từ cơ quan Nhà nước bảo mật có yêu cầu cao hơn. Tuy nhiên, kết quả cụ thể còn cần có quá trình điều tra, xác minh, làm rõ.

Trước đó, báo chí đưa tin nhiều trường hợp phụ huynh dính bẫy lừa đảo với kịch bản con gặp nạn, cần chuyển tiền gấp để bệnh viện cấp cứu.

Tại buổi hợp báo chiều 9/3, Công an TP.HCM cho hay những ngày đây, họ tiếp nhận tin báo, tố giác của người dân về việc một số đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh giáo viên, nhân viên bệnh viện. Kẻ lừa đảo gọi trực tiếp đến phụ huynh, thông báo học sinh bị tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện; yêu cầu bị hại chuyển tiền vài tài khoản do đối tượng cung cấp để tạm ứng thanh toán viện phí.

Tính đến ngày 9/3, Công an TP.HCM tiếp nhận 4 tin báo từ báo đài, cơ quan và 3 tố giác của người dân đến công an phường. Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện khẩn trương ra soát, điều tra, truy xét đối tượng để tìm hiểu các vụ việc được phản ánh. Khi có kết quả, Công an thành phố sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Ngoài ra, trong sáng 8/3, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận 2 thông tin từ bà T.T.P. và ông N.H.A. phản ánh bị các đối tượng điện thoại cung cấp thông tin lừa đảo với các thủ đoạn như trên, yêu cầu chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản. Do được tiếp cận thông tin tuyên truyền từ công an địa phương, báo đài, bà P. và ông A. không chuyển tiền cho đối tượng. Hiện, Công an huyện Củ Chi đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin, truy xét đối tượng.