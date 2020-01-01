Vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình: Người vợ 'chết hụt' nói gì?

Xã hội 01/01/2020 10:05

Theo lời khai của nghi phạm đầu độc chị họ bằng trà sữa, trước đó đối tượng này đã qua lại với anh rể suốt nhiều tháng. Mới đây, người vợ "chết hụt" trong vụ việc cũng đã lên tiếng.

Hôm qua, cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất việc khai quật tử thi của nữ điều dưỡng - N.T.H (29 tuổi), nạn nhân trong vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa gây xôn xao dư luận suốt nhiều ngày qua.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Thời Đại, chị Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) - người mà nghi phạm Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi) muốn đầu độc bằng trà sữa cho biết hiện chị vẫn đang đi làm bình thường và không muốn nói gì thêm. Được biết sau khi sự việc xảy ra, chị Y. đã về nhà mẹ đẻ sinh sống.

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Nghi phạm đầu độc chị họ khiến 1 nữ điều dưỡng tử vong - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vì sống gần nhà nên từ nhỏ chị Y. và Trang rất thân thiết với nhau. Vì Trang thường cùng gia đình chị Y. tụ tập, ăn uống nên có thể từ đó nảy sinh tình cảm với anh rể là P.V.Q (30 tuổi, chồng chị Y.). Ngoài việc làm lái xe cho Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, chồng chị Y. còn chung tiền mở phòng gym với Trang.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận từ tháng 1 đến tháng 10/2019 có quan hệ yêu đương với anh rể họ. Sau khi anh Q. đề nghị chia tay, Trang đã mua chất độc Natri Xyanua với ý định tự tử. Tuy nhiên, sau đó cô gái này đã nảy sinh ý định sát hại chị họ vì ghen tuông.

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Trước khi xảy ra vụ việc, Trang và gia đình chị Y. rất thân thiết - Ảnh: Internet

Biết chị Y. thích uống trà sữa nên ngày 2/12, Trang mua 6 ly trà sữa rồi bơm thuốc độc vào 4 ly. Sau đó, Trang giả làm người nhà bệnh nhân mang trà sữa và trái cây đến bệnh viện. Vì chị Y. ra ngoài nên nhờ đồng nghiệp nhận giùm. Sau đó, vào khoảng 10 giờ ngày 3/12, chị H. lấy trà sữa trong tủ lạnh uống. Thấy trà sữa có vị lạ nên nạn nhân chạy vào nhà vệ sinh nôn ra rồi ngã quỵ. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngoài chị H., 2 mẹ con một nữ điều dưỡng khác cũng uống trà sữa do Trang đưa tới nhưng may mắn 2 ly này không có độc.

Thái Bình: Ngoại tình với anh rể, em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến 1 nữ điều dưỡng tử vong

Thái Bình: Ngoại tình với anh rể, em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến 1 nữ điều dưỡng tử vong

Thấy anh rể hết tình cảm với mình, cô gái nảy sinh ý định đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến một người tử vong thương tâm.

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